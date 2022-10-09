Двох мешканців Луганщини судитимуть за співпрацю з окупантами
Так званих освітянина та банкіра Білокуракиного на Луганщині судитимуть за співпрацю з російськими окупантами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прокуратура Луганщини.
"Наприкінці березня 2022 року 31-річний чоловік, ексметодист відділу освіти однієї з селищних рад Луганської області, погодився на пропозицію окупаційної влади та приступив до виконання обов’язків "начальника відділу освіти т.зв. адміністрації Білокуракинського району ЛНР", - йдеться у повідомленні.
За даними прокуратури, інший 37-річний чоловік, наприкінці березня – початку квітня 2022 року добровільно обійняв псевдопосаду – "начальника Білокуракинського відділення так званого "Державного банку ЛНР".
На займаних "посадах" обвинувачені виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території.
Як розповіли в прокуратурі, чоловікам загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією.
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Апарат ВРУ такого намутив та напетляв у відповідях кореспондентам СХЕМ щодо таких «запопадливих діянь», що виникає просте питання, цей «апарат ВРУ» в Україні чи філія московської думи в Ростові для азірові януковоща та інших ЗРАДНИКІВ України???
Головне, що звертаються кореспонденти до опухшого Стефанчука з питаннями, а відповідає якийсь лівий відписувач !!!
От такий турбоНАДУВ від опухлих заробітчан!!
Захист та грошове забезпечення ворогів України під патронатом Стефанчука!!