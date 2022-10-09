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Двох мешканців Луганщини судитимуть за співпрацю з окупантами

колаборант

Так званих освітянина та банкіра Білокуракиного на Луганщині судитимуть за співпрацю з російськими окупантами.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прокуратура Луганщини.

"Наприкінці березня 2022 року 31-річний чоловік, ексметодист відділу освіти однієї з селищних рад Луганської області, погодився на пропозицію окупаційної влади та приступив до виконання обов’язків "начальника відділу освіти т.зв. адміністрації Білокуракинського району ЛНР", - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, інший 37-річний чоловік, наприкінці березня – початку квітня 2022 року добровільно обійняв псевдопосаду – "начальника Білокуракинського відділення так званого "Державного банку ЛНР".

На займаних "посадах" обвинувачені виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території.

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Як розповіли в прокуратурі, чоловікам загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією.

Автор: 

прокуратура (3665) колабораціонізм (1156) Луганська область (4868)


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щось бистрий прильот був по Дніпру
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09.10.2022 21:48 Відповісти
Якщо дадуть статтю державна зрада то буде 10 років в'язниці,а якщо просто колабораціонізм то там покарання тільки заборона обіймати посади в органах держвлади та самоврядування.
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09.10.2022 21:54 Відповісти
Це треба було робмть з 2008-го. З моменту нападу на Грузiю.
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09.10.2022 22:43 Відповісти
З 1991-го.
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09.10.2022 23:32 Відповісти
А Стефанчук у ВРУ, не тільки не судить «депутатів» опозажопників та тих хто уже більше пів року, як втік з України, а ще і РЕГУЛЯРНО ВИПЛАЧУЄ їм та помічникам ДЕРЖАВНІ гроші!!
Апарат ВРУ такого намутив та напетляв у відповідях кореспондентам СХЕМ щодо таких «запопадливих діянь», що виникає просте питання, цей «апарат ВРУ» в Україні чи філія московської думи в Ростові для азірові януковоща та інших ЗРАДНИКІВ України???
Головне, що звертаються кореспонденти до опухшого Стефанчука з питаннями, а відповідає якийсь лівий відписувач !!!
От такий турбоНАДУВ від опухлих заробітчан!!

Захист та грошове забезпечення ворогів України під патронатом Стефанчука!!
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10.10.2022 00:17 Відповісти
А бувших урядовців коли почнуть саджати за зраду? Порошенка та інших горластих депутатів ?
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10.10.2022 02:14 Відповісти
 
 