У Дніпрі чути вибухи, працюють сили ППО

У неділю увечері, 9 жовтня, у Дніпрі пролунали вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

Наголошується, що працюють сили ППО.

Жителів просять залишатися в укриттях або дотримуватись правила "двох стін".

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