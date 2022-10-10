У Дніпрі чути вибухи, працюють сили ППО
У неділю увечері, 9 жовтня, у Дніпрі пролунали вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.
Наголошується, що працюють сили ППО.
Жителів просять залишатися в укриттях або дотримуватись правила "двох стін".
Топ коментарі
+9 andrej andrej
показати весь коментар10.10.2022 00:22
+7 Welt Schmerz
показати весь коментар10.10.2022 03:21
+6 Ahmad silos
показати весь коментар10.10.2022 01:37
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Все больше и постоянно
давайте смоделируем ситуацию...
Украина сейчас освободит правобережнюю херсонщину, потом освободит всю херсонскую и Запорожскую области.
путин будет лютовать!
он расстреляет генералов публично на красной площади!
или они его сейчас, или он их потом.
Хоча... Бувало, порушував правило і дивився у вікно чи з балкону, як з-за обрію залпом стартують наші зенітні ракети. Наприклад, коли рано-вранці свинопси спробували атакувати ракетами Придніпровську ТЕС (це за 2 км від мене) - ППО на 100% перехопили усю ******, яка сюди летіла. Видовище було красівоє.
Щодо правила двох стін - коли часто звучать тривоги, мені не вистачає такого планування квартири: