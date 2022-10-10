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У Дніпрі чути вибухи, працюють сили ППО

дніпро

У неділю увечері, 9 жовтня, у Дніпрі пролунали вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

Наголошується, що працюють сили ППО.

Жителів просять залишатися в укриттях або дотримуватись правила "двох стін".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав ракетного удару по Дніпровському району Дніпропетровщини. Нікопольщину обстріляно із "Градів" та важкої артилерії, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

Дніпро (3246) обстріл (28171)


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Топ коментарі
+9
Будь они прокляты ,все...
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10.10.2022 00:22
+7
P.S.: хоча вночі, коли крізь сон чую виття сирени зі смартфона (додаток "Тривога"), у мене активується режим фаталіста...

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10.10.2022 03:21
+6
З самого першого дня була відкрита війна проти народу Україні, нічого не змінилось.
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10.10.2022 01:37
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От і нова стратегія русні - масовані комбвновані обстріли дронами на ракетами для максимальних руйнувань і не важливо у що попадуть, аби побільше розвалити та вбити, по суті тепер війна відкрито проти всього народу України, дітей вони прирівняли до воїнів ЗСУ. Чи можуть вони при такій стратегії застосувати ядерну зброю малої потужності? - майже впевнений що так.
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10.10.2022 00:15 Відповісти
И без ЯО терроризируют

Все больше и постоянно
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10.10.2022 00:29 Відповісти
З самого першого дня була відкрита війна проти народу Україні, нічого не змінилось.
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10.10.2022 01:37 Відповісти
Ця статегія з першого дня була. Вони з першого дня розстрілювали всіх, хто попадеться. І ракетами били куди завгодно, фактично з перших днів.
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10.10.2022 02:49 Відповісти
конечно нет - о применения ядерки тут и в пабликах обычно трындят только кацапские боты
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10.10.2022 04:42 Відповісти
Будь они прокляты ,все...
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10.10.2022 00:22 Відповісти
Й так **** звинуватив наші спецслужби, то певно по Києву вдарить.
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10.10.2022 00:23 Відповісти
по *** своему твой путлер ударит - у него кишка тонка
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10.10.2022 04:43 Відповісти
да не успокоится путин.

давайте смоделируем ситуацию...

Украина сейчас освободит правобережнюю херсонщину, потом освободит всю херсонскую и Запорожскую области.

путин будет лютовать!

он расстреляет генералов публично на красной площади!

или они его сейчас, или он их потом.
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10.10.2022 00:27 Відповісти
никого он не расстреляет потому что оно ссцыкло - ему самому не долго осталось
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10.10.2022 04:44 Відповісти
жужжало
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10.10.2022 00:41 Відповісти
У Самарському районі двічі був звук двигуна ракети, пролітало щось. А от бавовни не чув.
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10.10.2022 00:52 Відповісти
не нехтуйте там укриттям
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10.10.2022 01:28 Відповісти
Неодмінно. Після сильних вибухів просто над нами (коли працює ППО, будинок і вікна аш трісьот) - правило двох стін неодмінно. Бо підвал у нас страхітливий, а до нормального укриття задовбаєшся бігати за кілометр із ґаком.
Хоча... Бувало, порушував правило і дивився у вікно чи з балкону, як з-за обрію залпом стартують наші зенітні ракети. Наприклад, коли рано-вранці свинопси спробували атакувати ракетами Придніпровську ТЕС (це за 2 км від мене) - ППО на 100% перехопили усю ******, яка сюди летіла. Видовище було красівоє.
Щодо правила двох стін - коли часто звучать тривоги, мені не вистачає такого планування квартири:
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10.10.2022 03:08 Відповісти
P.S.: хоча вночі, коли крізь сон чую виття сирени зі смартфона (додаток "Тривога"), у мене активується режим фаталіста...

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10.10.2022 03:21 Відповісти
Ты живой?
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10.10.2022 08:39 Відповісти
Ага. Хухуя собі ранок 👀👀👀
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10.10.2022 09:18 Відповісти
вчора був здивований коли в супермаркеті Полтавщини на полиці побачив іранську мівіну ...Україна з Іраном має торговий оборот 900 000 000 долларів в обхід санкцій США ....Дивно подумав я
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10.10.2022 06:04 Відповісти
 
 