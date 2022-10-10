Кулеба про масований обстріл України: "Путін - терорист, який розмовляє ракетами"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував ранковий масований обстріл України російськими окупантами.

Про це глава МЗС заявив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Численні російські ракетні удари по всій Україні. Єдина тактика Путіна – терор проти мирних українських міст, але він не зламає Україну. Це також його відповідь усім "умиротворювачам" у світі, які хочуть поговорити з ним про мир: Путін – терорист, який розмовляє ракетами", - зазначив міністр.

Кулеба додав, що сьогодні з самого ранку перебуває в постійному контакті з партнерами, щоб координувати рішучу відповідь на атаки росіян.

"Я також перериваю свій африканський тур і негайно повертаюся в Україну", - додав міністр.

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