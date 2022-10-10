Кулеба про масований обстріл України: "Путін - терорист, який розмовляє ракетами"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував ранковий масований обстріл України російськими окупантами.
Про це глава МЗС заявив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Численні російські ракетні удари по всій Україні. Єдина тактика Путіна – терор проти мирних українських міст, але він не зламає Україну. Це також його відповідь усім "умиротворювачам" у світі, які хочуть поговорити з ним про мир: Путін – терорист, який розмовляє ракетами", - зазначив міністр.
Кулеба додав, що сьогодні з самого ранку перебуває в постійному контакті з партнерами, щоб координувати рішучу відповідь на атаки росіян.
"Я також перериваю свій африканський тур і негайно повертаюся в Україну", - додав міністр.
Топ коментарі
+9 Дмитро Карпенко
показати весь коментар10.10.2022 11:27
+8 Анжей #509087
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+5 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар10.10.2022 11:29
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Предоставить Украине ракеты.
1) Уничтожить все военные склады на территории россии!
2) Уничтожить все российские военные предприятия!
3) Уничтожить 400 российских самолетов, которые стоят на аэродромах возле границ с Украиной.
4) Уничтожить черноморский флот!
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Реєстрація: 10.10.2022
може хтось на самміті20 в Індонезії ще пожме кроваву руку хутіна ?
Ну реально