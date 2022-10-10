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Новини Війна
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Кулеба про масований обстріл України: "Путін - терорист, який розмовляє ракетами"

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував ранковий масований обстріл України російськими окупантами.

Про це глава МЗС заявив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Численні російські ракетні удари по всій Україні. Єдина тактика Путіна – терор проти мирних українських міст, але він не зламає Україну. Це також його відповідь усім "умиротворювачам" у світі, які хочуть поговорити з ним про мир: Путін – терорист, який розмовляє ракетами", - зазначив міністр.

Кулеба додав, що сьогодні з самого ранку перебуває в постійному контакті з партнерами, щоб координувати рішучу відповідь на атаки росіян.

"Я також перериваю свій африканський тур і негайно повертаюся в Україну", - додав міністр.

Читайте: Кулеба закликав міжнародну спільноту до дій після чергового обстрілу РФ житлових будинків у Запоріжжі

Автор: 

обстріл (28171) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+9
Америка должна взять Украину под ядерный зонтик, ведь именно она была инициатором ядерного разоружения Украины.

Предоставить Украине ракеты.

1) Уничтожить все военные склады на территории россии!

2) Уничтожить все российские военные предприятия!

3) Уничтожить 400 российских самолетов, которые стоят на аэродромах возле границ с Украиной.

4) Уничтожить черноморский флот!
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10.10.2022 11:27
+8
*****, а може знайдеться для цього ***** куля снайпера чи гіркий чай, скільки ще терпіти цю мразоту🤬
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10.10.2022 11:25
+5
Не фіг ображати українського міністра , кацап


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Реєстрація: 10.10.2022
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10.10.2022 11:29
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10.10.2022 11:23 Відповісти
З чипсоїдним чортілом розривайте відносини. Заборона в'їзду і імпорт всіх товарів
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10.10.2022 13:02 Відповісти
Ти задовбав вже ти наш носій миру. Самий бездарний міністр України йди відсмокчи у бульбаши
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10.10.2022 11:23 Відповісти
Ну не скажи....мало орбанив та маскив? Дуже з ними навоюеш?
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10.10.2022 11:26 Відповісти
*****, а може знайдеться для цього ***** куля снайпера чи гіркий чай, скільки ще терпіти цю мразоту🤬
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10.10.2022 11:25 Відповісти
Америка должна взять Украину под ядерный зонтик, ведь именно она была инициатором ядерного разоружения Украины.

Предоставить Украине ракеты.

1) Уничтожить все военные склады на территории россии!

2) Уничтожить все российские военные предприятия!

3) Уничтожить 400 российских самолетов, которые стоят на аэродромах возле границ с Украиной.

4) Уничтожить черноморский флот!
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10.10.2022 11:27 Відповісти
ООооооо мистер фанфарон-очевидность проснулся У очередной любовницы видно ночевал а тут взрывы разбудили Где ракеты от западных полотёров дурилка ты картонная (До сегодняшнего дня Украинцы и незнали бы что пукин террорист если бы не твой высер (слизняк как и вся джидаевская власть )
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10.10.2022 11:28 Відповісти
Не фіг ображати українського міністра , кацап


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Я читаю: 0

Реєстрація: 10.10.2022
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10.10.2022 11:29 Відповісти
Де повторне звернення до парламентів світу о визнанні раши тероорісткою ?

може хтось на самміті20 в Індонезії ще пожме кроваву руку хутіна ?
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10.10.2022 11:28 Відповісти
А чи визнала Україна кацапію терористкою?
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10.10.2022 11:31 Відповісти
Так ви не мені ПИШИТЬ , а Зе запитуйте. І кожен повинен спитати у парламенту про це
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10.10.2022 11:40 Відповісти
Та визнала, визнала, ще у квітні визнала, тільки толку від того мало.
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10.10.2022 13:05 Відповісти
нам конче потрібні зараз дрони, які можуть досить далеко вражати пускові установки та спутнікове наведення... пуски з літаків - то окрема тема...
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10.10.2022 11:28 Відповісти
Так може вже пора і по їхнім об'єктам постріляти, а то вони там зовсім припухли тварі!
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10.10.2022 11:36 Відповісти
Якщо будуть тільки співчувати та спостерігати-то сенсу майже і немає..Ракетний дощ зводить на "ні" усі старання наші..Доки не підірвуть хоча б частину кремля, так і будемо бурушкатися у кривавому лайні..Чи-ні??Ще трохи заждемо??
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10.10.2022 11:36 Відповісти
Кулеба, когда посла скотного двора с вывеской "Белоруссия" раком поставите в своём МИДе?
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10.10.2022 11:42 Відповісти
Поговорите с путиным иначе. Убейте его дочку, хотя-бы одну, а лучше обеих, а еще лучше разжиревшую гимнастку с выводком. И чтобы он это видел. Спецы, вы ведь можете! После дугиной х.йло не поняло, сделайте так чтобы поняло!
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10.10.2022 12:11 Відповісти
А що, рпсєцкіна впк не працює?
Ну реально
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26.12.2022 09:51 Відповісти
 
 