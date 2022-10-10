Одна з російських ракет вибухнула поблизу посольства Румунії у Києві
Під час обстрілу української столиці у понеділок, 10 жовтня, одна з російських ракет вибухнула за 850 метрів від посольства Румунії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав глава МЗС країни Богдан Ауреску у Твітері.
"Радий, що персонал посольства Румунії у безпеці попри те, що один удар був завданий лише за 850 метрів від його будівлі", – повідомив він.
Він також рішуче засудив ракетні удари РФ по цивільних об’єктах у центрі Києва та інших українських містах, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і призвело до людських жертв.
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