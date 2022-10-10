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Новини
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Одна з російських ракет вибухнула поблизу посольства Румунії у Києві

київ

Під час обстрілу української столиці у понеділок, 10 жовтня, одна з російських ракет вибухнула за 850 метрів від посольства Румунії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав глава МЗС країни Богдан Ауреску у Твітері.

"Радий, що персонал посольства Румунії у безпеці попри те, що один удар був завданий лише за 850 метрів від його будівлі", – повідомив він.

Він також рішуче засудив ракетні удари РФ по цивільних об’єктах у центрі Києва та інших українських містах, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і призвело до людських жертв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісар Рейндерс під час вибухів перебував в укритті у Києві

Автор: 

Київ (19401) обстріл (28171) ракети (4000) Повітряні атаки на Київ (735)


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Топ коментарі
+11
А надо було по Угорському
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10.10.2022 12:53
+10
Там якйсь румунський міністр Дупку хотів домовлятися з ******.
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10.10.2022 12:52
+10
КАКАЯ ВОЙНА ИХ МИНИСТР ОБОРОНЫ ОБОСРАЛСЯ НА ДНЯХ СКАЗАЛ ЧТО НАДО САДИТСЯ И ДОГОВАРИВАТСЯ с хлом НЕ ПОЙМУ ТОЙ МИНИСТР ЕЩЕ МИНИСТР...на посаде.. не уволен а почему?? ждем когда ***** по бухаресту..случайно так от Молдовы где пролетело 3 ракеты калибр -30 40 минут лету до Бухаресту оставалось бы.....ЭТО КАРМА...
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10.10.2022 12:56
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Так когда Румыния вступает в войну ?
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10.10.2022 12:52 Відповісти
КАКАЯ ВОЙНА ИХ МИНИСТР ОБОРОНЫ ОБОСРАЛСЯ НА ДНЯХ СКАЗАЛ ЧТО НАДО САДИТСЯ И ДОГОВАРИВАТСЯ с хлом НЕ ПОЙМУ ТОЙ МИНИСТР ЕЩЕ МИНИСТР...на посаде.. не уволен а почему?? ждем когда ***** по бухаресту..случайно так от Молдовы где пролетело 3 ракеты калибр -30 40 минут лету до Бухаресту оставалось бы.....ЭТО КАРМА...
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10.10.2022 12:56 Відповісти
румынского продажного министрачуть не настигла карма
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10.10.2022 12:58 Відповісти
Там якйсь румунський міністр Дупку хотів домовлятися з ******.
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10.10.2022 12:52 Відповісти
А надо було по Угорському
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10.10.2022 12:53 Відповісти
То попереджають,то самі координати точні дають....
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10.10.2022 12:53 Відповісти
Там іхній мііністр оборони позавчора закликав до ***** на колінах повзти.
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10.10.2022 12:54 Відповісти
Що Шольц на це скаже?
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10.10.2022 12:55 Відповісти
Це напад на країну НАТО.
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10.10.2022 12:58 Відповісти
це чергова заклопотаність
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10.10.2022 13:12 Відповісти
Біля мене також за 600 м падало. А ти вже обісравсь.
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10.10.2022 12:56 Відповісти
Шкода що поруч.
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10.10.2022 12:57 Відповісти
Надеюсь румунский министр больше не будет склонять Украину к капитуляции?
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10.10.2022 12:58 Відповісти
Іду працювати,але думки,молитви за Україну і про Україну. Тримайтесь і бережіть себе. Україна понад усе. Разом до Перемоги
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10.10.2022 12:58 Відповісти
Там купа посольств набагато ближче, ніж румунське: Німеччини, Бельгії, Швеції, Естонії, Словенії.... і Білорусі навіть
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10.10.2022 13:03 Відповісти
Так тамошний главный цЫган недавно звездел, что с х.йлом надо договариваться. Или надо чтобы ему лично в табор прилетело, римлянин херов.
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10.10.2022 13:16 Відповісти
 
 