Одна з російських ракет вибухнула поблизу посольства Румунії у Києві

Під час обстрілу української столиці у понеділок, 10 жовтня, одна з російських ракет вибухнула за 850 метрів від посольства Румунії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав глава МЗС країни Богдан Ауреску у Твітері.

"Радий, що персонал посольства Румунії у безпеці попри те, що один удар був завданий лише за 850 метрів від його будівлі", – повідомив він.

Він також рішуче засудив ракетні удари РФ по цивільних об’єктах у центрі Києва та інших українських містах, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і призвело до людських жертв.

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