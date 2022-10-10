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ДТЕК підключає резервні енергоблоки ТЕС для стабілізації електропостачання після ракетних атак Росії

тес,криворізька

Компанія ДТЕК Енерго Ріната Ахметова координує дії з головним диспетчером НЕК Укренерго і у разі необхідності готова задіяти резервні енергоблоки для стабілізації ситуації в енергосистемі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні компанії. 

"10 жовтня росія здійснила черговий акт тероризму по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури по усій Україні. Серед них – енергетичні підприємства ДТЕК Енерго. Внаслідок обстрілів пошкоджено енергетичне обладнання. Постраждалих немає. ДТЕК синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго".

У разі необхідності, для забезпечення стабільної роботи енергосистеми України підприємствами ДТЕК Енерго будуть задіяні резервні енергоблоки", - повідомили в компанії.

Енергетики проводять оцінку пошкоджень та розпочали ремонтні роботи.

"ДТЕК Енерго робить усе можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми в умовах масових терористичних атак росії. Енергетики продовжують героїчно нести свою службу на благо України і українців. Підприємства компанії продовжують працювати, задля безпеки на підприємствах перебуває критично необхідний персонал", - повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо, 10 жовтня Росія завдала понад 80 ракетних ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України. Обстріляні низка об’єктів енергетичної інфраструктури, що змусило державний НЕК Укренерго задіяти графіки аварійних відключень електроенергії, зокрема в столиці.

Автор: 

електроенергія (6174) ДТЕК (1981)


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Топ коментарі
+7
Євген Рибчинський @EugeneRibchins

Всю ніч на Печерських пагорбах йшло активне перемигування ліхтариками між храмами московського патріархату.

 Архангело-Михайлівський Звіринецький монастир маякував комусь протягом кількох годин з 3 до 5 ранку.

А потім почалися вибухи в центрі. СБУ мають терміново все з'ясувати
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10.10.2022 16:28
+3
Клятий Ахметов наживається на війні! Перестань грабувати нарід! Вимкни додаткові блоки!
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10.10.2022 16:30
+3
Ви, Светлано, або смайлік поставте, або лоб зеленкою помажте...
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10.10.2022 16:52
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Євген Рибчинський @EugeneRibchins

Всю ніч на Печерських пагорбах йшло активне перемигування ліхтариками між храмами московського патріархату.

 Архангело-Михайлівський Звіринецький монастир маякував комусь протягом кількох годин з 3 до 5 ранку.

А потім почалися вибухи в центрі. СБУ мають терміново все з'ясувати
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10.10.2022 16:28 Відповісти
То була відповідь на ваш коментар нижче. Сиджу без світла, нет глючить.
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10.10.2022 16:51 Відповісти
Матюк під назвою «расєя» слід писати виключно з малої літери. Треба внести відповідні зміни в правила. О
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10.10.2022 16:30 Відповісти
Клятий Ахметов наживається на війні! Перестань грабувати нарід! Вимкни додаткові блоки!
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10.10.2022 16:30 Відповісти
Ти шо,кацапський троль? Пишуть же: " у разі необхідності будуть готові підключити". Інформація просто для заспокоєння панікйорів, тому що електромережа - дуже складна і автоматизована штука і воно автоматом спрацьовує навіть без цієї статі тут і паніки панікйорів
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10.10.2022 16:36 Відповісти
татишо! Я ультрапатріот!
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10.10.2022 17:02 Відповісти
Сьогодня кацапи лізуть зі всіх щілин, тому можна спутати любого з кацапами,особливо тих,хто роздуває "зраду". Сьогодні всі об"єднуються і патріоти і не дуже і чесні і не зовсім чесні бізнесмени, всі для перемоги стараються, а тому виглядає трохи по москальскому,вносити внутрішні розбірки під час війни. Хай всі, хто може і хоче, працюють за для перемоги, можливо хто спокутує свою провину,після війни буде всім оцінка.
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10.10.2022 17:10 Відповісти
то була не зрада, а трохи вечірнього сарказму. В стилі адептів секти "Ахметов в мене все вкрав і насрав мені в штани".
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10.10.2022 18:38 Відповісти
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10.10.2022 18:39 Відповісти
Запомни сам и передай ближнему
Обида это чувство слабых людей, обида это чувство проигравших.
Лютая ненависть к врагу, это чувства победителей - дорога победителя, это дорога против шерсти, против любой зрады.
Обида не помощник в войне на выживание. Помни - обидою агрессора не остановишь.
У взрослого человека нет времени на обиды - есть время только на безжалостное уничтожение врагов всеми доступными методами
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10.10.2022 16:34 Відповісти
Пока зеленая поросль не прекратит саботаж призыва,и не раздаст оружие и ПЗРК теробороне,поставив их в оцепление инфраструктурных обьектов,нас ждут суровые времена!!Так и будеш Шмыгаль бегать устанавливать сгоревшие трансформаторы.Сегодня промедление с этим смерти подобно,ведь Запад не спешит не то что небо закрывать а просто смеется над нами дав ОДНУ!!!!!! ПВО установку Айрис.
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10.10.2022 16:35 Відповісти
Ваще не обидно. Зеленский нормальный мужик - в бункере не прячется...
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10.10.2022 16:36 Відповісти
Ви, Светлано, або смайлік поставте, або лоб зеленкою помажте...
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10.10.2022 16:52 Відповісти
Не обижайся как маленький ребенок у которого конфетку отобрали. Лучше делом займись - убей зрадофила в себе
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10.10.2022 16:54 Відповісти
Де образа? Де зрадофільство? Зеленку не жалійте, - мажте .
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10.10.2022 17:00 Відповісти
Та не подгорай ты. Очевидно же что ты обиделось.
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10.10.2022 17:13 Відповісти
На підльоті ракету вже не збити, дебіл))
Хочеш оружиє - дуй у військомат, хоча, ти психіатра навряд чи пройдеш.
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10.10.2022 16:39 Відповісти
Я уже в военкомате а вот где ты Ишак прячешся высчитываю твой ай пи..
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10.10.2022 16:48 Відповісти
Тобі психіатр айпі випише
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10.10.2022 16:52 Відповісти
Зачем обиженные в армии? В армии бойцы нужны, а не обиженные недомужики.
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10.10.2022 16:55 Відповісти
Чуть ли не каждый день нашему правитульству присылают финансовую поддержку, миллионы, иногда миллиарды. Берете оттуда 10 млн $, и вместо того что бы положить по карманам, выделяете на ремонт ТЭС. А ещё лучше 11, нанаять побольше рабочих, заплатить им хорошо. За финансовую мотивацию, и ремонт пройдёт быстрее, ато у нас только поощряется шоу бизнес, вместо полезнвх рабочих. Вон у Кошевого уже харя в телевизор не влазит.
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21.10.2022 17:37 Відповісти
 
 