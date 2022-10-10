ДТЕК підключає резервні енергоблоки ТЕС для стабілізації електропостачання після ракетних атак Росії
Компанія ДТЕК Енерго Ріната Ахметова координує дії з головним диспетчером НЕК Укренерго і у разі необхідності готова задіяти резервні енергоблоки для стабілізації ситуації в енергосистемі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні компанії.
"10 жовтня росія здійснила черговий акт тероризму по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури по усій Україні. Серед них – енергетичні підприємства ДТЕК Енерго. Внаслідок обстрілів пошкоджено енергетичне обладнання. Постраждалих немає. ДТЕК синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго".
У разі необхідності, для забезпечення стабільної роботи енергосистеми України підприємствами ДТЕК Енерго будуть задіяні резервні енергоблоки", - повідомили в компанії.
Енергетики проводять оцінку пошкоджень та розпочали ремонтні роботи.
"ДТЕК Енерго робить усе можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми в умовах масових терористичних атак росії. Енергетики продовжують героїчно нести свою службу на благо України і українців. Підприємства компанії продовжують працювати, задля безпеки на підприємствах перебуває критично необхідний персонал", - повідомили в ДТЕК.
Нагадаємо, 10 жовтня Росія завдала понад 80 ракетних ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України. Обстріляні низка об’єктів енергетичної інфраструктури, що змусило державний НЕК Укренерго задіяти графіки аварійних відключень електроенергії, зокрема в столиці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Всю ніч на Печерських пагорбах йшло активне перемигування ліхтариками між храмами московського патріархату.
Архангело-Михайлівський Звіринецький монастир маякував комусь протягом кількох годин з 3 до 5 ранку.
А потім почалися вибухи в центрі. СБУ мають терміново все з'ясувати
Обида это чувство слабых людей, обида это чувство проигравших.
Лютая ненависть к врагу, это чувства победителей - дорога победителя, это дорога против шерсти, против любой зрады.
Обида не помощник в войне на выживание. Помни - обидою агрессора не остановишь.
У взрослого человека нет времени на обиды - есть время только на безжалостное уничтожение врагов всеми доступными методами
Хочеш оружиє - дуй у військомат, хоча, ти психіатра навряд чи пройдеш.