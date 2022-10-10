ДТЕК підключає резервні енергоблоки ТЕС для стабілізації електропостачання після ракетних атак Росії

Компанія ДТЕК Енерго Ріната Ахметова координує дії з головним диспетчером НЕК Укренерго і у разі необхідності готова задіяти резервні енергоблоки для стабілізації ситуації в енергосистемі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні компанії.

"10 жовтня росія здійснила черговий акт тероризму по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури по усій Україні. Серед них – енергетичні підприємства ДТЕК Енерго. Внаслідок обстрілів пошкоджено енергетичне обладнання. Постраждалих немає. ДТЕК синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго".

У разі необхідності, для забезпечення стабільної роботи енергосистеми України підприємствами ДТЕК Енерго будуть задіяні резервні енергоблоки", - повідомили в компанії.

Енергетики проводять оцінку пошкоджень та розпочали ремонтні роботи.

"ДТЕК Енерго робить усе можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми в умовах масових терористичних атак росії. Енергетики продовжують героїчно нести свою службу на благо України і українців. Підприємства компанії продовжують працювати, задля безпеки на підприємствах перебуває критично необхідний персонал", - повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо, 10 жовтня Росія завдала понад 80 ракетних ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України. Обстріляні низка об’єктів енергетичної інфраструктури, що змусило державний НЕК Укренерго задіяти графіки аварійних відключень електроенергії, зокрема в столиці.