На Рівненщині збито ворожу ціль, - ОВА

Під час оголошеної повітряної тривоги на Рівненщині було чути звуки вибухів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Рівненської ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Протиповітряна оборона Рівненщини на висоті. Щойно збили ворожу ціль у Рівненському районі. Друзі, залишайтеся в укриттях", - зазначив він.

Наразі повітряна тривога триває по всій території України, окрім Криму.

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