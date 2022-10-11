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На Рівненщині збито ворожу ціль, - ОВА

ппо

Під час оголошеної повітряної тривоги на Рівненщині було чути звуки вибухів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Рівненської ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Протиповітряна оборона Рівненщини на висоті. Щойно збили ворожу ціль у Рівненському районі. Друзі, залишайтеся в укриттях", - зазначив він.

Наразі повітряна тривога триває по всій території України, окрім Криму. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожу ракету збито на Миколаївщині, - Кім

Автор: 

ППО (3142) ракети (4000) Коваль (80) Рівненська область (1170)


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11.10.2022 11:48 Відповісти
 
 