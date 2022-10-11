На Рівненщині збито ворожу ціль, - ОВА
Під час оголошеної повітряної тривоги на Рівненщині було чути звуки вибухів.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Рівненської ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
"Протиповітряна оборона Рівненщини на висоті. Щойно збили ворожу ціль у Рівненському районі. Друзі, залишайтеся в укриттях", - зазначив він.
Наразі повітряна тривога триває по всій території України, окрім Криму.
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Ksenia VB
показати весь коментар11.10.2022 11:48 Відповісти Мені подобається 1
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