Рашисти обстріляли громади Донеччини: зруйновані будинки, пошкоджені лінії електропередач
Цієї ночі росіяни вели обстріли на ділянках фронту в Покровському та Бахмутському районах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"У Покровському районі найбільше постраждала Курахівська громада: 4 рази була обстріляна Іллінка, 2 рази — Ганнівка. Пошкоджено 5 будинків та лінії електропередач. Також були поодинокі прильоти по старій частині Авдіївки. Без жертв", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Бахмутському районі росіяни стріляли по околицях сіл Торецької, Соледарської та Світлодарської громад. Інформація щодо постраждалих та руйнувань не надходила.
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показати весь коментар13.10.2022 10:02 Відповісти Мені подобається 1
Чайка Київ
показати весь коментар13.10.2022 10:54 Відповісти Мені подобається 0
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