Рашисти обстріляли громади Донеччини: зруйновані будинки, пошкоджені лінії електропередач

Цієї ночі росіяни вели обстріли на ділянках фронту в Покровському та Бахмутському районах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"У Покровському районі найбільше постраждала Курахівська громада: 4 рази була обстріляна Іллінка, 2 рази — Ганнівка. Пошкоджено 5 будинків та лінії електропередач. Також були поодинокі прильоти по старій частині Авдіївки. Без жертв", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вбили 7 та поранили 13 мирних жителів Донеччини. ІНФОГРАФІКА

Зазначається, що у Бахмутському районі росіяни стріляли по околицях сіл Торецької, Соледарської та Світлодарської громад. Інформація щодо постраждалих та руйнувань не надходила.