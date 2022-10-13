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Новини Війна
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Рашисти обстріляли громади Донеччини: зруйновані будинки, пошкоджені лінії електропередач

донеччина

Цієї ночі росіяни вели обстріли на ділянках фронту в Покровському та Бахмутському районах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"У Покровському районі найбільше постраждала Курахівська громада: 4 рази була обстріляна Іллінка, 2 рази — Ганнівка. Пошкоджено 5 будинків та лінії електропередач. Також були поодинокі прильоти по старій частині Авдіївки. Без жертв", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у Бахмутському районі росіяни стріляли по околицях сіл Торецької, Соледарської та Світлодарської громад. Інформація щодо постраждалих та руйнувань не надходила.

обстріл (28250) Донецька область (8328) Кириленко Павло (907)


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13.10.2022 10:02 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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13.10.2022 10:54 Відповісти
 
 