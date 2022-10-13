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Новини
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Американська Extreme Networks постачала обладнання виробнику російських ППО, - Reuters

extreme,networks

Extreme Networks зі США попри санкції постачала комп’ютерне мережеве обладнання підприємству ММЗ "Авангард", яке виготовляє ракети для однієї з найсучасніших російських систем протиповітряної оборони С-400.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це йдеться в розслідуванні Reuters.

Листування й документи, які опинилися в розпорядженні агенції, свідчать, що з 2017 по 2021 рік ММЗ "Авангард" придбав обладнання Extreme Networks для своїх ІТ-систем на суму понад 500 тисяч доларів. Йшлося про високошвидкісні комутатори, будівельний блок корпоративних ІТ-мереж і програмне забезпечення.

Угоди оформлювалися через компанію "ДЕМЗ", зареєстровану в Підмосков'ї. Згідно з документами, вона займалася технічним обслуговуванням вагонів, але припинила роботу ще в 2016 році. Попри це, представники "ДЕМЗ" підписували контракти з Extreme Networks, в яких навіть зобов’язувалися не використовувати отриману продукцію у військових цілях.

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Крім того, свідчення й документи, які отримали журналісти, вказують на те, що обладнання Extreme Networks могли закуповувати й інші російські компанії, пов’язані з оборонним сектором - а саме "Об’єднаній судобудівельній корпорації" та виробнику радіолокаційних систем "Морінформсистема-Агат".

Принаймні двоє посадовців Extreme Networks висловлювали занепокоєння тим, що компанія продовжує торгувати з російським виробником. Один із них стверджував, що обладнання американської компанії використовується "на російських військових кораблях у системах зв’язку".

В Extreme Networks заявили Reuters, що звинувачення були висунуті незадоволеним співробітником (якого звільнили "за незадовільну роботу"). Внутрішнє розслідування, проведене фірмою, не виявило порушень, а даних про продаж обладнання російським фірмам Extreme Networks не має.

Reuters пише, що його розслідування показало, що тоді як Захід заборонив експорт високих технологій у Росію, намагаючись підірвати її оборонну промисловість, постачання комп'ютерних запчастин західних брендів російським клієнтам не припинилося.

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Автор: 

росія (64935) санкції (11769) США (22525)


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Топ коментарі
+13
В семье не без урода.
В "шахидах" тоже присутствуют детали, изготовленные точно не в Иране. Нужно вовремя прикрывать способы обхода санкций и очень крупно штрафовать тех, кто их обходит.
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13.10.2022 10:10
+6
для таких покидьків бабло завжди бабло нажаль...
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13.10.2022 10:13
+4
злі язики подейкують, начебто і мелкософт тишком-нишком знову почала приторговувати своїм софтом, ще й дешевше... хоч і відмочується поки...
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13.10.2022 10:20
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В семье не без урода.
В "шахидах" тоже присутствуют детали, изготовленные точно не в Иране. Нужно вовремя прикрывать способы обхода санкций и очень крупно штрафовать тех, кто их обходит.
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13.10.2022 10:10 Відповісти
для таких покидьків бабло завжди бабло нажаль...
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13.10.2022 10:13 Відповісти
Дрони мабуть теж не іранські,а ісраїльські,з американською начинкою.
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13.10.2022 10:15 Відповісти
Так це правда чи ні? Інформацію має перевірити якийсь компетентний орган.

"В Extreme Networks заявили Reuters, що звинувачення були висунуті незадоволеним співробітником (якого звільнили "за незадовільну роботу").
Внутрішнє розслідування, проведене фірмою, не виявило порушень, а даних про продаж обладнання російським фірмам Extreme Networks не має."

Джерело:
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13.10.2022 10:15 Відповісти
Але контроль за дотриманням санкцій потрібно посилювали, щоб хитрож@пі не допомагали каzапам обходити санкції.
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13.10.2022 10:19 Відповісти
Ключевое слово: "Внутреннее расследование".
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13.10.2022 10:30 Відповісти
Так. Тому я і написала, що потрібне розслідування компетентних органів.
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13.10.2022 10:32 Відповісти
Именно. "We investigated ourselves and found that we've done nothing wrong".
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13.10.2022 10:34 Відповісти
Тому що це бізнес. Санкції можна ввести але треба передбачати маршрути їх обходу . Тобто зробити неможливим обхід санкцій .
А для цього треба також карати бізнес.
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13.10.2022 10:18 Відповісти
злі язики подейкують, начебто і мелкософт тишком-нишком знову почала приторговувати своїм софтом, ще й дешевше... хоч і відмочується поки...
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13.10.2022 10:20 Відповісти
як що в співпраці з ЦРУ то хай, як що без участі ЦРУ то хой
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13.10.2022 10:24 Відповісти
чому?
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13.10.2022 11:12 Відповісти
комп'ютерне мережеве обладнання
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13.10.2022 15:37 Відповісти
!Як можна винити бізнес, коли світові лідери , політики вирощували русло Гітлера ********** привселюдно закриваючи очі на його розгортання апетиту завойовника
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13.10.2022 10:40 Відповісти
Не перекручуйте і не відволікайте від теми! За вашою "логікою" будь-який вбивця може виправдати свій злочин тим, що окрім нього є ще й інші вбивці!
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13.10.2022 11:37 Відповісти
Как вы думаете, те миллионы русских мигрирующих в Европу и Америку просто так едут, исключительно как экономические беженцы? Эта орда с большим государственным баблом вливается в экономику стран что бы действовать в нужный момент по приказу кремля. Они проникли уже везде. Они построили ячейки влияния. Где деньгами, где левацкими убеждениями, где лестью, где пиписькой. Таких примеров уже тьма. Маск один из примеров, на мой выпуклый.
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13.10.2022 10:58 Відповісти
Саме так!
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13.10.2022 11:39 Відповісти
Бабло отримане від москалів не бопомогло б працівникам компанії в разі захоплення США Рашею.Купують одні,а катують без розбору - інщі...
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13.10.2022 11:43 Відповісти
Цікава допомога, нам пукалки на 30-40 км, а для маскалей на 300-400 км ракети.
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13.10.2022 12:27 Відповісти
 
 