Американська Extreme Networks постачала обладнання виробнику російських ППО, - Reuters
Extreme Networks зі США попри санкції постачала комп’ютерне мережеве обладнання підприємству ММЗ "Авангард", яке виготовляє ракети для однієї з найсучасніших російських систем протиповітряної оборони С-400.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це йдеться в розслідуванні Reuters.
Листування й документи, які опинилися в розпорядженні агенції, свідчать, що з 2017 по 2021 рік ММЗ "Авангард" придбав обладнання Extreme Networks для своїх ІТ-систем на суму понад 500 тисяч доларів. Йшлося про високошвидкісні комутатори, будівельний блок корпоративних ІТ-мереж і програмне забезпечення.
Угоди оформлювалися через компанію "ДЕМЗ", зареєстровану в Підмосков'ї. Згідно з документами, вона займалася технічним обслуговуванням вагонів, але припинила роботу ще в 2016 році. Попри це, представники "ДЕМЗ" підписували контракти з Extreme Networks, в яких навіть зобов’язувалися не використовувати отриману продукцію у військових цілях.
Крім того, свідчення й документи, які отримали журналісти, вказують на те, що обладнання Extreme Networks могли закуповувати й інші російські компанії, пов’язані з оборонним сектором - а саме "Об’єднаній судобудівельній корпорації" та виробнику радіолокаційних систем "Морінформсистема-Агат".
Принаймні двоє посадовців Extreme Networks висловлювали занепокоєння тим, що компанія продовжує торгувати з російським виробником. Один із них стверджував, що обладнання американської компанії використовується "на російських військових кораблях у системах зв’язку".
В Extreme Networks заявили Reuters, що звинувачення були висунуті незадоволеним співробітником (якого звільнили "за незадовільну роботу"). Внутрішнє розслідування, проведене фірмою, не виявило порушень, а даних про продаж обладнання російським фірмам Extreme Networks не має.
Reuters пише, що його розслідування показало, що тоді як Захід заборонив експорт високих технологій у Росію, намагаючись підірвати її оборонну промисловість, постачання комп'ютерних запчастин західних брендів російським клієнтам не припинилося.
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В "шахидах" тоже присутствуют детали, изготовленные точно не в Иране. Нужно вовремя прикрывать способы обхода санкций и очень крупно штрафовать тех, кто их обходит.
"В Extreme Networks заявили Reuters, що звинувачення були висунуті незадоволеним співробітником (якого звільнили "за незадовільну роботу").
Внутрішнє розслідування, проведене фірмою, не виявило порушень, а даних про продаж обладнання російським фірмам Extreme Networks не має."
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А для цього треба також карати бізнес.