Посол Великої Британії Сіммонс про голосування за резолюцію ООН: Чудовий результат
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс прокоментувала ухвалення резолюції ООН "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй".
Про це вона повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що це може бути моєю новою заставкою. Чудовий результат. 143 країни підтвердили, що всі незаконно анексовані росією території є українськими, як вважає кожний українець. І що не можна порушувати міжнародні норми і не опинитись через це в ізоляції", - наголосила дипломат.
Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує незаконну анексію Росією території чотирьох областей України.
Топ коментарі
+11 ПРАВДИВЫЙ
показати весь коментар13.10.2022 10:37
+11 zhekan
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+3 stanis nasvaiko
показати весь коментар13.10.2022 10:52
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Ось і все рішення!!!
Єдина ядерна зброя, яку ми можемо мати - це "грязна" бомба власного виробництва. Як казала киянка Голда Меєр: У нас немає ядерної зброї, але якщо буде потрібно ми її використаємо.
Саме тому, невідворотньо, світ докотиться до ядерного конфлікту і світового розмежування.
В цій ситуації немає сірого - або "свій" або "чужий".
Цікаво а те, що це звучить в Радбезі оон теж результат, цікаво хороший чи поганий?
В сумі маємо НУЛЬ... тільки парникові гази, що виділяє оон залишилися))