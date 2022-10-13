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Посол Великої Британії Сіммонс про голосування за резолюцію ООН: Чудовий результат

сіммонс,сіммондс

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс прокоментувала ухвалення резолюції ООН "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй".

Про це вона повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що це може бути моєю новою заставкою. Чудовий результат. 143 країни підтвердили, що всі незаконно анексовані росією території є українськими, як вважає кожний українець. І що не можна порушувати міжнародні норми і не опинитись через це в ізоляції", - наголосила дипломат.

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує незаконну анексію Росією території чотирьох областей України.

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Посол Великої Британії Сіммонс про голосування за резолюцію ООН: Чудовий результат 01

Автор: 

ООН (3340) Сіммонс Мелінда (114) резолюція ООН (36)


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Топ коментарі
+11
УКРАИНЕ НЕОБХОДИМА НЕ ИЗОЛЯЦИЯ, А ЛИКВИДАЦИЯ РФ !!!
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13.10.2022 10:37
+11
Не только Украине, ликвидация рф нужна цивилизации
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13.10.2022 10:40
+3
Штатам потрібно передати Україні десяток ракет з ядерним зарядом ( не на весь час, а на час війни з кацапстаном, як би в аренду). Щоб зрівняти шанси.
Ось і все рішення!!!
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13.10.2022 10:52
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УКРАИНЕ НЕОБХОДИМА НЕ ИЗОЛЯЦИЯ, А ЛИКВИДАЦИЯ РФ !!!
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13.10.2022 10:37 Відповісти
Не только Украине, ликвидация рф нужна цивилизации
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13.10.2022 10:40 Відповісти
І що? Поки не розвалиться ця проклята країна,миру і спокою не буде
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13.10.2022 10:48 Відповісти
Штатам потрібно передати Україні десяток ракет з ядерним зарядом ( не на весь час, а на час війни з кацапстаном, як би в аренду). Щоб зрівняти шанси.
Ось і все рішення!!!
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13.10.2022 10:52 Відповісти
Зараз вони розбіглися і дали. Не для того обеззброювали ядерний потенціал України і Казахстану, аби тепер дати нам ядерну зброю. І ще цікаво, як ми будемо її запускати? кацапультою?
Єдина ядерна зброя, яку ми можемо мати - це "грязна" бомба власного виробництва. Як казала киянка Голда Меєр: У нас немає ядерної зброї, але якщо буде потрібно ми її використаємо.
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13.10.2022 11:19 Відповісти
Так . Краще мати свою ядерну(брудну) зброю.
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13.10.2022 11:22 Відповісти
Крім морального осуду Імперії Зла це голосування несе якісь практичні наслідки? Вже пора визнавати Орду країною-терористом з відповідними практичними рішеннями щодо неї, виключити росію з ООН чи хоча б з Радбезу ООН. А так проголосували і заспокоїлися до наступного голосування. Чи не так?
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13.10.2022 11:14 Відповісти
Позиція Китаю та Індії (показовий нейтралітет) то не менше зло ніж упорота русня і її міньони.
Саме тому, невідворотньо, світ докотиться до ядерного конфлікту і світового розмежування.
В цій ситуації немає сірого - або "свій" або "чужий".
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13.10.2022 11:29 Відповісти
Чому Казахстан, Індія і Китай утримались?
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13.10.2022 11:29 Відповісти


Цікаво а те, що це звучить в Радбезі оон теж результат, цікаво хороший чи поганий?

В сумі маємо НУЛЬ... тільки парникові гази, що виділяє оон залишилися))
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13.10.2022 12:02 Відповісти
А також цікаво хто проти і хто утримався, дипломатам України на замітку.
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13.10.2022 12:11 Відповісти
 
 