Посол Великої Британії Сіммонс про голосування за резолюцію ООН: Чудовий результат

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс прокоментувала ухвалення резолюції ООН "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй".

Про це вона повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що це може бути моєю новою заставкою. Чудовий результат. 143 країни підтвердили, що всі незаконно анексовані росією території є українськими, як вважає кожний українець. І що не можна порушувати міжнародні норми і не опинитись через це в ізоляції", - наголосила дипломат.

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує незаконну анексію Росією території чотирьох областей України.

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