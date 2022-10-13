Росіяни рівняють із землею визволені села у Луганській області - Гайдай
Деокупація Луганської області триває, однак російські війська обстрілюють села, з яких їх вже вигнали.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Російська армія розуміє, що втрачає території. Окрім того, що вони там закопуються, будують якісь фортифікаційні споруди, заривають техніку, підривають мости, все мінують, ще й розстрілюють села, які деокуповані. Розстрілюють з артилерії, танків, просто рівняють із землею для того, щоб призупинити наступ ЗСУ", – розповів Гайдай.
Російські військові знають, що там залишилися мирні мешканці.
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Нічого дивного . ***** оголосив луганщину - територією ************ , тому зараз робить луганські села схожими на кацапські - дєрєвні . . Підганяє ландшафт , так би мовити .