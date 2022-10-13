Країни Заходу своїми діями розпалюють Третю світову війну, - Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко побачив у діях Заходу щодо України і РФ ризики виникнення Третьої світової війни.

Про це він сказав на саміті Наради щодо взаємодії та заходів довіри в Азії у Казахстані 13 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

У своїй промові Лукашенко вдався до пропагандистських наративів РФ про "організацію переворотів" Заходом і "покарання" Росії за її спроби відреагувати на "порушення" міжнародних норм.

"Як практика організації державних переворотів в інших країнах і диктат санкційного покарання держав, які зуміли відповісти на цей виклик, вписуються в норми міжнародного права?" – заявив Лукашенко.

"Наша відповідь має бути однозначною: це неприпустимо і несе в собі ризики розпалювання Третьої світової війни, в якій не буде переможців. Замислитися повинні всі, оскільки ситуація в галузі безпеки катастрофічно погіршується не лише в Європі, а й у всьому світі", - сказав самопроголошений глава Білорусі.

Лукашенко додав, що ланцюг конфліктів, який потряс Старий Світ, "вже докотився і до Азії".

"Причому західні країни, що пропонують свої миротворчі послуги, насправді тільки підливають олії у вогонь і не зацікавлені в деескалації. Їхня мета - всіх посварити, розділити, отримати неконтрольований доступ до ринків та ресурсів", - сказав Лукашенко.

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