Країни Заходу своїми діями розпалюють Третю світову війну, - Лукашенко
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко побачив у діях Заходу щодо України і РФ ризики виникнення Третьої світової війни.
Про це він сказав на саміті Наради щодо взаємодії та заходів довіри в Азії у Казахстані 13 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
У своїй промові Лукашенко вдався до пропагандистських наративів РФ про "організацію переворотів" Заходом і "покарання" Росії за її спроби відреагувати на "порушення" міжнародних норм.
"Як практика організації державних переворотів в інших країнах і диктат санкційного покарання держав, які зуміли відповісти на цей виклик, вписуються в норми міжнародного права?" – заявив Лукашенко.
"Наша відповідь має бути однозначною: це неприпустимо і несе в собі ризики розпалювання Третьої світової війни, в якій не буде переможців. Замислитися повинні всі, оскільки ситуація в галузі безпеки катастрофічно погіршується не лише в Європі, а й у всьому світі", - сказав самопроголошений глава Білорусі.
Лукашенко додав, що ланцюг конфліктів, який потряс Старий Світ, "вже докотився і до Азії".
"Причому західні країни, що пропонують свої миротворчі послуги, насправді тільки підливають олії у вогонь і не зацікавлені в деескалації. Їхня мета - всіх посварити, розділити, отримати неконтрольований доступ до ринків та ресурсів", - сказав Лукашенко.
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хоча, протестне голосування, скоріше й мало місце певною мірою, але встановити достовірні результати можливості немаэ
Питання в іншому - політичне поле в БР "зачищене" майже в нуль. і в якості "опозиціі" там суцільний кремльовський "крітчатник".
хай "лупають луку"
Хотя уже поздно.
То розповідав , що за три-чотири дні захопить з пуйлом усю Україну , а тепер про "третю світову" меле .
По ходу в 3-й мировой (не дай Бог) против всего цивилизованного мира будут воевать:
рф, беларуль, сирия, кндр и никарагуа.....
Ти ЧМО, курва драна й пусте місце в усіх сенсах!
На россии все, по методичкам, завыли про 3 мировую войну.
Олексій Голобуцький:
Почитав першоджерело, скандальне інтерв'ю мера Луцька Поліщука "Першому" каналу. Здивований, в тому числі як фахівець, в який спосіб волиняки досі терплять такого мера: котрий відкрито підтримує "русскій мір", відкрито заявляє, що стримує міськраду від рішень з дерусифікації, саботує декомунізацію "бо крана немає, а риштування не на часі", відверто дистанціюється від спільних з усією Україною тем, ні натяку на вже звичну по роботі всіх притомних мерів солідарність міст, ухиляється від обговорення оборонних питань - того ж функціонування ТРО в місті.
Так, Поліщук в інтерв'ю пробує демонстративно акцентувати на господарці - на суто комунальних питаннях. Але й там чи не все величезне інтерв'ю - констатація "не зробив", "не зміг", "не знайшов виконавця", "затримка"... Тобто, воно ні туди, ні в "Красную амію" - і господарку міста не тягне, і як голова громади воюючої країни саботує.
А ще ж є тема оберігання РПЦвУ в Луцьку (Луцька міськрада - єдина з великих рад Волині, яка не засудила УПЦ МП). І каламутна історія з реінкарнацією нібито як тероборони скандальної "майже приватної гвардії" - "Варти порядку", про що не втрималась згадати журналістка...
Тепер ясно, чому так вибухнув скандал з реплікою Поліщука про втечу з міста в разі окупації. Бо якщо відсторонено, то це цілком логічний алгоритм для офіційної влади. Але це наклалось на відверто проросійський бекграунд луцького мера. І підставово всі сприйняли репліку саме як готовність зрадити і місто, і виборців, і Україну.
Уявляю, як лучанам щодня читати чи дивитись мерів таких самих обласних центрів в тилу (хоча де тепер тил з тими ракетними атаками і "шахідами"?) - Києва, Дніпра, Львова, Франківська, Тернополя, Харкова, Запоріжжя і прифронтового Миколаєва... Взаємна допомога міст, активна залученість мерів і міськрад до оборони (сприяння і ТРО, і ЗСУ), цивільні і безпекові локальні ініціативи, моментальне вирішення дійсно технічно складних проблем, особливо після обстрілів...
Це в інших. А в лучан - Поліщук... Котрий розповідає, як готується втікати і як йому нічого не виходить зробити, бо складно і змоги нема, і не на часі... Так, фронт від Луцька далеко. Дай Боже, і не стане ближчим. Але мешканці міста з отакою владою точно не почуваються в безпеці. А нам ще тільки розгубленості й паніки через відсутність нормальної керованості в тилу бракувало.
ракети заходу?