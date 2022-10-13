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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Країни Заходу своїми діями розпалюють Третю світову війну, - Лукашенко

лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко побачив у діях Заходу щодо України і РФ ризики виникнення Третьої світової війни.

Про це він сказав на саміті Наради щодо взаємодії та заходів довіри в Азії у Казахстані 13 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

У своїй промові Лукашенко вдався до пропагандистських наративів РФ про "організацію переворотів" Заходом і "покарання" Росії за її спроби відреагувати на "порушення" міжнародних норм.

"Як практика організації державних переворотів в інших країнах і диктат санкційного покарання держав, які зуміли відповісти на цей виклик, вписуються в норми міжнародного права?" – заявив Лукашенко.

"Наша відповідь має бути однозначною: це неприпустимо і несе в собі ризики розпалювання Третьої світової війни, в якій не буде переможців. Замислитися повинні всі, оскільки ситуація в галузі безпеки катастрофічно погіршується не лише в Європі, а й у всьому світі", - сказав самопроголошений глава Білорусі.

Лукашенко додав, що ланцюг конфліктів, який потряс Старий Світ, "вже докотився і до Азії".

"Причому західні країни, що пропонують свої миротворчі послуги, насправді тільки підливають олії у вогонь і не зацікавлені в деескалації. Їхня мета - всіх посварити, розділити, отримати неконтрольований доступ до ринків та ресурсів", - сказав Лукашенко.

Також читайте: Режим Лукашенка має припинити бути співучасником війни РФ проти України, - Столтенберг

Автор: 

Лукашенко Олександр (2653)


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Топ коментарі
+36
Угомонись ти ущербне. Йди відсоси у *****
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13.10.2022 11:08
+24
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13.10.2022 11:16
+14
Дайте йому сєльодкі
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13.10.2022 11:09
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Угомонись ти ущербне. Йди відсоси у *****
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13.10.2022 11:08 Відповісти
Та да, щось він дуже активний останнього часу ))
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13.10.2022 11:10 Відповісти
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13.10.2022 11:16 Відповісти
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13.10.2022 11:21 Відповісти
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13.10.2022 11:26 Відповісти
Видно він тільки що звідти.
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13.10.2022 11:12 Відповісти
Дайте йому сєльодкі
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13.10.2022 11:09 Відповісти
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13.10.2022 11:17 Відповісти
з молоком
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13.10.2022 14:07 Відповісти
Україні потрібно визнавати опозиційний уряд Бєлорусі
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13.10.2022 11:09 Відповісти
Тіхановську, яка перед ****** канкан танцювала?
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13.10.2022 11:13 Відповісти
потрібно думати випереджаюче. Тихановська це тимчасова особа, а луки потрібно "гасити" любими методами.
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13.10.2022 11:17 Відповісти
мурон-ти дебіл! подивися інтервю з цією хвойдою після виборів,коли вона називає крим російським. цю лярву до влади близько неможна допускати. Проститутка стала президентом не тому що така популярна і розумна,а тому що голосували проти лукашенка. бульбаші і за тебе проголосувалиб,аби не лукашенко.
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13.10.2022 11:27 Відповісти
вона не стала президентом і виборів не вигравала
хоча, протестне голосування, скоріше й мало місце певною мірою, але встановити достовірні результати можливості немаэ
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13.10.2022 13:49 Відповісти
згідно офіційноі процендури виборів у Білорусі, чинним Президентом э Лукашенка. Хоч ми можемо його таким і не визнавати.
Питання в іншому - політичне поле в БР "зачищене" майже в нуль. і в якості "опозиціі" там суцільний кремльовський "крітчатник".
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13.10.2022 13:57 Відповісти
. Ти поц безмозглий, цікавишся політикою, але вона тонкіша ніж член в комара. Дебілам політикою цікавитись не можна. Чого тебе колише хто вона і ким була. Питання стоїть про відносини з державою Бєлорусь
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13.10.2022 15:17 Відповісти
ви шуткуєте? який "опозиційний" вони там як миші сидять тихо повтікали за кордон а в самій білорусії тихо і мирно працюють на рашку
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13.10.2022 11:21 Відповісти
похер які вони є, з ними що в сауну йти?
хай "лупають луку"
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13.10.2022 15:20 Відповісти
і ще..дивлячись на тих білоруських"опозиціонерів" вони самі не знають що робити,між ними роздрайв,кожен хоче до влади і не знають як загравати з кремлем,щоб дупу не пошкодити свою. Немає там Єдності і немає того хто б взяв владу і відповідальність в свої руки..Це показало 2020 рік.коли були протести а "опозиціонери" замість того щоб керувати протестами повтікали за кордон
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13.10.2022 11:24 Відповісти
а між нашими політиками є злагода? чи знають що мають робити?
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13.10.2022 15:19 Відповісти
100% згоден. Такими слабкими заявами вони тільки ************ ***** до ескалації.
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13.10.2022 11:10 Відповісти
Шо це за чмо?!
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13.10.2022 11:10 Відповісти
Еплан, уймись
Хотя уже поздно.
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13.10.2022 11:10 Відповісти
Страшно , Гаага всё ближе .
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13.10.2022 11:10 Відповісти
ніякої Гааги не буде..це фантазії
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13.10.2022 11:19 Відповісти
Правильно. Куля в лоб і йому і бункерному
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13.10.2022 11:31 Відповісти
Дайте кто нибудь ему бояры.
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13.10.2022 11:10 Відповісти
КартоплянийГолова геть здурів !
То розповідав , що за три-чотири дні захопить з пуйлом усю Україну , а тепер про "третю світову" меле .
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13.10.2022 11:10 Відповісти
самозванец, тебя никто не спрашивал
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13.10.2022 11:10 Відповісти
Карту покажи, пад ло
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13.10.2022 11:11 Відповісти
підар вусатий буде висіти на шибениці
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13.10.2022 11:13 Відповісти
У "третій світовій" війні переможці будуть, а от від тих хто програв мало що залишиться і насправді вони це добре розуміють, але продовжують брати "на понт"
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13.10.2022 11:13 Відповісти
Новость из рубрики - "На проводе умалишенный" !
По ходу в 3-й мировой (не дай Бог) против всего цивилизованного мира будут воевать:
рф, беларуль, сирия, кндр и никарагуа.....
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13.10.2022 11:13 Відповісти
От блока "НАТО+Украина" против никарагуа выставят подразделения , освобождавшие Харьковскую область...
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13.10.2022 11:16 Відповісти
Фабула кацапоукушенных - раз смеют сопротивляться значит разжигатели войны.
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13.10.2022 11:15 Відповісти
о виліз..бульбофюрер.. в нього нема виходу...по любому грохнуть або кремлівці або свої ж..Він вже давно свої збереження перевів в Саудівську Аравію...а білоруси все чекають та чекають--хто ж їх асвабадіт
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13.10.2022 11:17 Відповісти
А окупація частини території України і ракетні обстріли громадян тільки сприяють миру та прогресу? Коли вже західні країни займуться особисто верхівкою рф та белараші?
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13.10.2022 11:17 Відповісти
Можна вже припинити ретрансляцію цього "*********** ящика"?
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13.10.2022 11:18 Відповісти
Країни Заходу своїм небажанням вступити у війну, (а деякі країни Заходу мають територіальні претензії до росії, безумовно, провокують світову війну.
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13.10.2022 11:20 Відповісти
В нього така роль -- перекласти з хвороі голови на здорову .
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13.10.2022 11:22 Відповісти
лукашенко або дебіл,або постійно ним прикидається. третя світова йде вже з 2014го року,в різних фазах загострень. на зараз гостра фаза. У війні на стороні агресорів-рашистів задіяні напряму --білорусь,таджикістан,арменія,іран,китай.Опосередковано-кндр,киргизія,туркменія,узбекія. На боці Украіни опосередковано теж задіяно пів світу і в першу чергу Британія,США,Балтія,частина Європи.Скажіть чи це не світова війна? Долбойоблукашенко все когось лякає ядерною зброєю іможе це він вважає третьою світовою-то йому давно пора до психіаторів.
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13.10.2022 11:22 Відповісти
він не такий дебіл як здається...він лавирує вміло і з кремлем,щоб не втягнутись у війну...і боїться своє оточення ,щоб не скинуло бо війська можуть зробити у бульбостані переворот і з Заходом заграє,то про переговори то ,от як зараз взяв риторику кремлівську що то всьо Захід винуватий в ескалації.
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13.10.2022 11:29 Відповісти
а він десь таки правий....Захід своїми кволими, нерішучими діями, половинчісттю рішень таки може провокувати...
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13.10.2022 11:24 Відповісти
смазуй смазуй *****, може не так боліти будде
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13.10.2022 11:28 Відповісти
Глаунаэ на карцэ не забуц паказац, гдзе за шчесц тшасоу по тшэтыром напраулэныям Здзапад хатоуит треццю мирауую, а то низачот.
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13.10.2022 11:35 Відповісти
И он абсолютно прав , только не действиями , а бездействием . В место того , чтобы всем Миром уничтожить ***** и призвать к ответу белорусь и расию за терроризм в мировом масштабе . Запад больше 20-ти лет взращивал этого монстра
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13.10.2022 11:41 Відповісти
на брехунів штибу луки будьбопюрера, небензі, лошаді чи його машки, а також ботів подляка штибу має бути одна реакція: "на#v@"; і, якщо є змога - заспамити.
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13.10.2022 11:44 Відповісти
А вообще ЦН , этого гандона надо игнорить , а не публиковать , что он там высрал ( осуществил акт дефекации ) своим поганым ртом . И к тому же сплошная Лож .
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13.10.2022 11:51 Відповісти
Шлюха вусата, тебе, паскуду гівноголову хто взагалі питатиме?
Ти ЧМО, курва драна й пусте місце в усіх сенсах!
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13.10.2022 11:52 Відповісти
Колхозник прямо из штанов выпрыгивает, уж очень хочет с черенком от лопаты в своей жопе жизнь закончить.
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13.10.2022 12:01 Відповісти
Замовкни, вусата соска!
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13.10.2022 12:10 Відповісти
О, новая песня.
На россии все, по методичкам, завыли про 3 мировую войну.
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13.10.2022 12:21 Відповісти
Вывод из всего этого словоблудия:"Мне очень страшно,хочу договорится"...
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13.10.2022 12:38 Відповісти
И кто с кем будет воевать??? Вторая армия мира, которая 8 месяцев закончилась, так и не взяв Авдеевку и все остальные армии мира?
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13.10.2022 12:43 Відповісти
Так світову війну викликано саме діями рашен-рейха, який напав на Україну, та біларусі, з теріторії якої напали та стріляють ракетами. Це тактика захисту військового злочинця.
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13.10.2022 12:48 Відповісти
чума на тебе і на всіх твоїх нащадків на всі часи!
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13.10.2022 13:14 Відповісти
Чому проти ******** не введуть санкції по-дорослому??? Газу нема, ядерки нема, втрачати нема що
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13.10.2022 15:50 Відповісти
Не дай Боже, https://t.me/allgolobutsky/21289 якщо ***** примусить Луку посунути через кордон своїх орків - то першим буде тікати мер Луцька від пробеніного палиці "замайбах" І.Поліщук. Про це він сам признався, причому - https://society.comments.ua/ua/news/warrussia/mer-lucka-polischuk-rozkazav-pro-plani-viihati-z-mista-yakbi-yogo-okupuvali---ekspert-nazvav-taku-zayavu-nebezpechnoyu-703163.html в інтерв'ю на об'єднаному телемарафоні, телеканал "Перший" . Читайте, дивіться.

Олексій Голобуцький:
Почитав першоджерело, скандальне інтерв'ю мера Луцька Поліщука "Першому" каналу. Здивований, в тому числі як фахівець, в який спосіб волиняки досі терплять такого мера: котрий відкрито підтримує "русскій мір", відкрито заявляє, що стримує міськраду від рішень з дерусифікації, саботує декомунізацію "бо крана немає, а риштування не на часі", відверто дистанціюється від спільних з усією Україною тем, ні натяку на вже звичну по роботі всіх притомних мерів солідарність міст, ухиляється від обговорення оборонних питань - того ж функціонування ТРО в місті.
Так, Поліщук в інтерв'ю пробує демонстративно акцентувати на господарці - на суто комунальних питаннях. Але й там чи не все величезне інтерв'ю - констатація "не зробив", "не зміг", "не знайшов виконавця", "затримка"... Тобто, воно ні туди, ні в "Красную амію" - і господарку міста не тягне, і як голова громади воюючої країни саботує.
А ще ж є тема оберігання РПЦвУ в Луцьку (Луцька міськрада - єдина з великих рад Волині, яка не засудила УПЦ МП). І каламутна історія з реінкарнацією нібито як тероборони скандальної "майже приватної гвардії" - "Варти порядку", про що не втрималась згадати журналістка...
Тепер ясно, чому так вибухнув скандал з реплікою Поліщука про втечу з міста в разі окупації. Бо якщо відсторонено, то це цілком логічний алгоритм для офіційної влади. Але це наклалось на відверто проросійський бекграунд луцького мера. І підставово всі сприйняли репліку саме як готовність зрадити і місто, і виборців, і Україну.
Уявляю, як лучанам щодня читати чи дивитись мерів таких самих обласних центрів в тилу (хоча де тепер тил з тими ракетними атаками і "шахідами"?) - Києва, Дніпра, Львова, Франківська, Тернополя, Харкова, Запоріжжя і прифронтового Миколаєва... Взаємна допомога міст, активна залученість мерів і міськрад до оборони (сприяння і ТРО, і ЗСУ), цивільні і безпекові локальні ініціативи, моментальне вирішення дійсно технічно складних проблем, особливо після обстрілів...
Це в інших. А в лучан - Поліщук... Котрий розповідає, як готується втікати і як йому нічого не виходить зробити, бо складно і змоги нема, і не на часі... Так, фронт від Луцька далеко. Дай Боже, і не стане ближчим. Але мешканці міста з отакою владою точно не почуваються в безпеці. А нам ще тільки розгубленості й паніки через відсутність нормальної керованості в тилу бракувало.
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13.10.2022 18:44 Відповісти
чиї бл&дь ракети летять з білорусі в Україну?

ракети заходу?
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13.10.2022 20:55 Відповісти
 
 