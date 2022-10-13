Протягом дня проводитимуться навчальні стрільби у Полтавській області, - Лунін
Мешканці Полтавської громади 13 жовтня будуть чути постріли. Це пов’язано з навчаннями, які відбуваються на території громади.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
"13 жовтня на території Полтавської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - написав голова ОВА.
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показати весь коментар13.10.2022 12:31 Відповісти Мені подобається 0
Виктор Яценко #455995
показати весь коментар13.10.2022 12:42 Відповісти Мені подобається 2
Alex K #323845
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