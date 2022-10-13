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Протягом дня проводитимуться навчальні стрільби у Полтавській області, - Лунін

стрільби

Мешканці Полтавської громади 13 жовтня будуть чути постріли. Це пов’язано з навчаннями, які відбуваються на території громади.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"13 жовтня на території Полтавської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - написав голова ОВА. 

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Автор: 

Полтава (554) військові навчання (2775) Лунін Дмитро (73)


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Да пусть себе стреляют,хорошо что сегодня пока свет не отключают.
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13.10.2022 12:31 Відповісти
А нафіга на фото якийсь мобілізований чмобік у болотяному пікселі і радянській касці? Поміняйте ілюстрацію.
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13.10.2022 12:42 Відповісти
Чмоба на фото !!!! Нічого не сплутали?
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13.10.2022 16:02 Відповісти
 
 