Протягом дня проводитимуться навчальні стрільби у Полтавській області, - Лунін

Мешканці Полтавської громади 13 жовтня будуть чути постріли. Це пов’язано з навчаннями, які відбуваються на території громади.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"13 жовтня на території Полтавської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - написав голова ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фонд Сергія Притули та школа Боривітер підготували перші випуски українських воїнів, зокрема за напрямками військовий зв’язок та керування цивільними БпЛА у військових умовах. ФОТОрепортаж