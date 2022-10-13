Міжнародні проєкти відновлення України будуть лише збільшуватися, - віцепрезидентка ЄІБ Червінська

ЄІБ вже надав Україні 1,7 млрд євро для відбудови критичної інфраструктури, підтримки ключових транспортних зв’язків, надання тимчасового житла внутрішньо переміщеним особам та ремонту громадських будівель, включно зі школами та лікарнями.

Про це в інтерв'ю ZN.UA розповіла віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська, інформує Цензор.НЕТ.

"Міста по всій Україні надсилають пропозиції проєктів із реконструкції в межах нашої "Програми з відновлення України", яку ми втілюємо спільно з Міністерством розвитку громад та територій України та Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй. Ми отримали понад 1000 заявок, і їхня кількість продовжує зростати", - зазначила Червінська.

ЄІБ планує оголосити ще додаткові конкурси на відбір проєктів. Проте пріорітети змінюються щодня, оскільки змінюється ситуація на передовій

"Війна внесла кардинальні зміни у функціонування України. Відбудова критичної інфраструктури, підтримка ключових транспортних зв'язків, надання тимчасового житла внутрішньо переміщеним особам та ремонт громадських будівель, включно зі школами та лікарнями, стали нагальними", - зазначила Червінська.

Зараз ЄІБ працює з партнерами в Україні з Team Europe та на міжнародному рівні, щоб визначити найбільш ефективні шляхи надання нових довгострокових кредитів, забезпечення макроекономічної стабільності країни, стабільності місцевої фінансової системи та створення нових фінансових інструментів для відновлення.

"Також розглядаємо можливість посилення нашої консультативної та технічної підтримки, щоб Україна могла готувати більше проєктів", - додала віцепрезидентка ЄІБ.

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