Москвича заарештували за українську музику в авто

Мешканець Москви Антон Усов проведе 15 діб за ґратами та змушений буде заплатити 50 тис. рублів штрафу за те, що слухав у своєму автомобілі українську музику.

Про це розповіла дружина Усова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ОВД-Инфо".

Москвича затримали співробітники ДПС за те, що він слухав в автомобілі українську музику.

Його визнали винним за статтями про непокору поліцейському (ст. 19.3 КпАП РФ) та дискредитацію збройних сил Росії (ст. 20.3.3 КпАП РФ).

Після суду чоловіка відправили відбувати арешт до спецприймача "Мневники".

При цьому Усов – батько-одинак. На його утриманні перебуває чотири дитини віком до 18 років. Дружина Усова не є законним опікуном цих дітей.

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