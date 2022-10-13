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Новини
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Москвича заарештували за українську музику в авто

наручники

Мешканець Москви Антон Усов проведе 15 діб за ґратами та змушений буде заплатити 50 тис. рублів штрафу за те, що слухав у своєму автомобілі українську музику.

Про це розповіла дружина Усова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ОВД-Инфо".

Москвича затримали співробітники ДПС за те, що він слухав в автомобілі українську музику.

Його визнали винним за статтями про непокору поліцейському (ст. 19.3 КпАП РФ) та дискредитацію збройних сил Росії (ст. 20.3.3 КпАП РФ).

Після суду чоловіка відправили відбувати арешт до спецприймача "Мневники".

При цьому Усов – батько-одинак. На його утриманні перебуває чотири дитини віком до 18 років. Дружина Усова не є законним опікуном цих дітей.

Також дивіться: "Місіс Крим-2022" оштрафували на 40 тис. рублів за виконання "Червоної калини", її подругу заарештували на 10 діб. ВIДЕО

Автор: 

арешт (2520) москва (1244) музика (485) росія (64935) русский мир (448)


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Топ коментарі
+19
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13.10.2022 13:57
+12
ото тра' так з кацапською музікою в Україні. Хоча б симетрично
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13.10.2022 13:58
+9
А якби закликав до ядерної війни то було б усе гаразд. 🙃
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13.10.2022 13:59
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Це скоріше за все вистава. Не міг кацап слухати українську музику коли вони все ненавидять.
ФСБ в Росії зробило виставу щоб всі боялися
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13.10.2022 13:53 Відповісти
казали ж йому, "арту" від "пирятина" краще слухати в наушниках.
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13.10.2022 13:55 Відповісти
Мневники

Мишка Шифман башковит -
У его предвиденье.
«Что мы видим, - говорит, -
Кроме телевиденья?!
Смотришь конкурс в Сопоте -
И глотаешь пыль,
А кого ни попадя
Пускают в Израиль!»

Мишка также сообщил
По дороге в Мнёвники,
Говорит: «Голду Меир я словил
В радиоприёмнике…»
И такое рассказал,
Ну до того красиво,
Что я чуть было не попал
В лапы Тель-Авива.
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13.10.2022 13:55 Відповісти
життєвий вибір цього москвича вгадати не складно:

Хрена ли нам Мнёвники -
Едем, вон, в Тель-Авив!»
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13.10.2022 14:00 Відповісти
Я все чекаю. коли суди терорусії почнуть судити власні зброєні сили за те що вони самі себе дискредитують
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13.10.2022 13:56 Відповісти
Маразм руських кріпшає.Краще б одного путлера прибили , і спокійно б жили всі.
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13.10.2022 13:56 Відповісти
Маразм крепчает (в нарабсее)...
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13.10.2022 13:56 Відповісти
Буде довiдка, що вiн дiсно був проти режиму, а не оговтався пiсля поразки: «Это не я! Я всегда считал режим преступным». Через рiк-два знадобиться. Радiти буде!
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13.10.2022 13:56 Відповісти
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13.10.2022 13:57 Відповісти
У его приёмник "грюндиг",

Он его ночами крутит -

ловит, контра, ФРГ.
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13.10.2022 14:40 Відповісти
ото тра' так з кацапською музікою в Україні. Хоча б симетрично
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13.10.2022 13:58 Відповісти
А якби закликав до ядерної війни то було б усе гаразд. 🙃
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13.10.2022 13:59 Відповісти
Йой! Як же тепер вони без Сердючки? Під тюремний "блатняк" (вони чомусь це називають "шансон") чи кабиздоха на святі (отримання лади в обмін на чорний пакет сміття чи проводи могилізованого) не дуже й потанцюєш
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13.10.2022 14:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=n26uQOrNtIU Тю, под эту даже главзеб спляшет.
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13.10.2022 14:40 Відповісти
Головне, щоб пішов туди... До кабиздоха!
І як найшвидше!
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13.10.2022 18:58 Відповісти
німцям до порівняння з дрезденською шмарою.
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13.10.2022 14:06 Відповісти
А дихати рабам ще можна?
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13.10.2022 14:39 Відповісти
Только руzким духом.
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13.10.2022 14:42 Відповісти
Нема спокою звіздонутим.
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13.10.2022 14:42 Відповісти
Як може музика дискредитувати армію ерефії, реально все суспільство там хворе.
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13.10.2022 14:49 Відповісти
піснею мертві орки ляжуть в грунт,допоможе ЗСУ.
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13.10.2022 16:04 Відповісти
Пирятин, "Арта".
Правда то не діскрєдітація арміі рф, а констатація факту. Ну то таке...
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13.10.2022 19:35 Відповісти
в Мордоре

Головы грызутся, а жопа общая.

Как жалок шут, на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил (с, Роберт Бернс)
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13.10.2022 14:56 Відповісти
Музику українську слухав ? В турму !
А якби ж узяв діток , та пішов до цирульника та Zеточки повистригав , а з колясочок танчики поробив А старшеньким по плакатіку «Можєм павтаріть» Так могли б і по лаптєвізору показать
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13.10.2022 15:29 Відповісти
1937
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13.10.2022 16:25 Відповісти
 
 