Визволенню захисників "Азовсталі" пообіцяли сприяти у Раді Європи

У Страсбурзі тривають зустрічі делегації Асоціації родин захисників "Азовсталі" та полку "Азов" в рамках робочої поїздки до Європи. Так днями Сандра Кротевич, Лілія Ступіна та Сергій Цісарук зустрілися з Генеральним секретарем Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи – Андреасом Кіфером.

Про це повідомили в Асоціації родин захисників "Азовсталі", інформує Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі було обговорено питання можливості постачання мобільних житлових будинків для особового складу полку "Азов", польової форми, засобів захисту (шоломи, бронежилети), медичних засобів тощо. Окремо було проговорено питання реабілітації військових з "Азовсталі" після звільнення з полону", - йдеться в повідомленні.

Кіфер пообіцяв представницям Асоціації родин захисників "Азовсталі" та бійцю "Азову" подальше всебічне сприяння визволенню оборонців "Азовсталі" з полону.

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