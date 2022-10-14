Компанія "Danone" заявила про вихід з російського ринку

Французька компанія "Danone" оголосила про плани відмовитися від свого бізнесу у Росії. Бізнес передадуть іншому власнику.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Danone.

"Danone оголошує сьогодні про рішення ініціювати процес передачі контролю над бізнесом Essential Dairy and Plant-based у Росії. Danone вважає, що це найкращий варіант для забезпечення довгострокової безперервності місцевого бізнесу для своїх співробітників, споживачів і партнерів", - йдеться у повідомленні.

В Danone оцінили збитки від передачі бізнесу в 1 млрд євро.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швейцарія ввела додаткові санкції проти 30 фізичних та юридичних осіб з Росії