Компанія "Danone" заявила про вихід з російського ринку
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Французька компанія "Danone" оголосила про плани відмовитися від свого бізнесу у Росії. Бізнес передадуть іншому власнику.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Danone.
"Danone оголошує сьогодні про рішення ініціювати процес передачі контролю над бізнесом Essential Dairy and Plant-based у Росії. Danone вважає, що це найкращий варіант для забезпечення довгострокової безперервності місцевого бізнесу для своїх співробітників, споживачів і партнерів", - йдеться у повідомленні.
В Danone оцінили збитки від передачі бізнесу в 1 млрд євро.
Топ коментарі
+16 kergudu barbambiya
показати весь коментар14.10.2022 10:33
+10 Sophia-Maria Duglass
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+9 Яр Холодний
показати весь коментар14.10.2022 10:48
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Будь ласка, зачекайте...
Их купят-заберут за бесценок и будут производить дальше, под другим названием.
Худоба ж вимагає регулярного догляду - а вони не звичні до регулярності в праці (про це ще писав Генеральний прокурор Російської імперії Коні у статті "К истории нашей борьбы с пьянством" "Зимовий ранок Надворі ще темно Скрипнули вхідні двері хліва Заходить хазяйка Стала коло одвірка Уперлася головою:
- О-о-о-м-м-м!
Корова:
- Что Мань? Хреново после вчерашнева?
- О-о-о-м-м-м!
- Ну - ложись рядом і держись за дойки А я попрыгаю!"
А есть только квашеная капуста с водой :
- на первое вода сквашеной капустой
- на второе капуста без воды
- на третье вода без капусты
- может тебе супчику?может кефирчику?может рассольчику? может чай с лимоном? может кофе,? может минералочки?... может...
с каждой перечисленной женой анипохмелкой... надежда на бутылочку холодного пиво или шкалик водочки таяла...
но и точка данонпи*дєц
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Про кацапів переживає... це все, що треба знати про сраний данон.
Ну, там ещё на подходе огуречный рассол ...с молоком !
Це, як корпорації Фарбен (німці спокійно через Швейцарію торгували всім, та скуповували підприємства тапатенти по всій Европі).
ЗХміна власника, ак под егідою збереження робочих місць... все залишиться як було, та й бабло піде іншим шляхом.