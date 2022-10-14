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Компанія "Danone" заявила про вихід з російського ринку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

danone

Французька компанія "Danone" оголосила про плани відмовитися від свого бізнесу у Росії. Бізнес передадуть іншому власнику.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Danone.

"Danone оголошує сьогодні про рішення ініціювати процес передачі контролю над бізнесом Essential Dairy and Plant-based у Росії. Danone вважає, що це найкращий варіант для забезпечення довгострокової безперервності місцевого бізнесу для своїх співробітників, споживачів і партнерів", - йдеться у повідомленні.

В Danone оцінили збитки від передачі бізнесу в 1 млрд євро.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+16
Не минуло й 8 місяців...
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14.10.2022 10:33
+10
Усе‼️будуть тепер у кацапів запори без йогурту Добьют їх руцький мир внутрішньо
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14.10.2022 10:35
+9
Будуть пить "прастаквашу"! Хоча, судячи по їх дярьовнях" - вони й корів уже рідко тримають
Худоба ж вимагає регулярного догляду - а вони не звичні до регулярності в праці (про це ще писав Генеральний прокурор Російської імперії Коні у статті "К истории нашей борьбы с пьянством" "Зимовий ранок Надворі ще темно Скрипнули вхідні двері хліва Заходить хазяйка Стала коло одвірка Уперлася головою:
- О-о-о-м-м-м!
Корова:
- Что Мань? Хреново после вчерашнева?
- О-о-о-м-м-м!
- Ну - ложись рядом і держись за дойки А я попрыгаю!"
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14.10.2022 10:48
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Не минуло й 8 місяців...
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14.10.2022 10:33 Відповісти
Насправді у них було 8 років та 8 місяців. То могли продати свій бізнес раніше, та не мали б таких великих збитків зараз. Хоча хз скільки вони заробили за цей період у мордорі.
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14.10.2022 10:38 Відповісти
На самом деле, заводы остаются в рашке.
Их купят-заберут за бесценок и будут производить дальше, под другим названием.
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14.10.2022 11:51 Відповісти
Усе‼️будуть тепер у кацапів запори без йогурту Добьют їх руцький мир внутрішньо
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14.10.2022 10:35 Відповісти
Будуть пить "прастаквашу"! Хоча, судячи по їх дярьовнях" - вони й корів уже рідко тримають
Худоба ж вимагає регулярного догляду - а вони не звичні до регулярності в праці (про це ще писав Генеральний прокурор Російської імперії Коні у статті "К истории нашей борьбы с пьянством" "Зимовий ранок Надворі ще темно Скрипнули вхідні двері хліва Заходить хазяйка Стала коло одвірка Уперлася головою:
- О-о-о-м-м-м!
Корова:
- Что Мань? Хреново после вчерашнева?
- О-о-о-м-м-м!
- Ну - ложись рядом і держись за дойки А я попрыгаю!"
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14.10.2022 10:48 Відповісти
Дійсно, значне споживання настоянки глоду (бАярышника) призводить до закрепів
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14.10.2022 10:51 Відповісти
І дійсно - на фіга алкашам йогурт ? Вони до нього не привчені
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14.10.2022 10:53 Відповісти
хай п'ють простАквашу
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14.10.2022 10:58 Відповісти
простА-КВА-ша )))
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14.10.2022 11:00 Відповісти
Да нет у них таких изысков , как и унитазов
А есть только квашеная капуста с водой :
- на первое вода сквашеной капустой
- на второе капуста без воды
- на третье вода без капусты
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14.10.2022 11:05 Відповісти
"Любителям випить": "Якщо ви прокинулися вранці, вас мучить похмілля, а вдома немає кислого молока - беріть гроші та біжіть до магазину Там купіть кілограм лимонів і швиденько згодуйте їх своїй корові!"
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14.10.2022 11:00 Відповісти
***
- может тебе супчику?может кефирчику?может рассольчику? может чай с лимоном? может кофе,? может минералочки?... может...
с каждой перечисленной женой анипохмелкой... надежда на бутылочку холодного пиво или шкалик водочки таяла...
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14.10.2022 11:06 Відповісти
"- Му-усик хочет водочки-и-и..."
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14.10.2022 11:08 Відповісти
Ну звичайно заробіток впав йде в мінус, треба повернути хоч якісь гроші та відхилити трохи свою репутацію. Французи вони такі
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14.10.2022 10:37 Відповісти
Краще пізно ніж ніколи!
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14.10.2022 10:38 Відповісти
будет бизнес - дануна как вкусно и точка
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14.10.2022 10:44 Відповісти
Вкусно и точка
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14.10.2022 14:06 Відповісти
-УУУ данон пи*дєц
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14.10.2022 10:47 Відповісти
Дійшло нарешті... Але осадок залишився. Буду уникати їхніх продуктів.
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14.10.2022 10:48 Відповісти
Це тільки початок. Бо після вчорашнього рішення ПАРЕ по визнанню кацапії террористом, з мордора будуть валить перш за все європейськи компанії, а може також й азійські. До речі, показували новину, про черги в ашані у окупованому Криму. То їм було начхати на санкції і вони спокійно там торгували. Побачимо що буде зараз.
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14.10.2022 10:52 Відповісти
а шо такоє? нічого не тиснуло 8 місяців а тут раптом вирішили. тю
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14.10.2022 11:04 Відповісти
anone вважає, що це найкращий варіант для забезпечення довгострокової безперервності місцевого бізнесу для своїх співробітників, споживачів і партнерів"
---
Про кацапів переживає... це все, що треба знати про сраний данон.
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14.10.2022 11:04 Відповісти
На РФ наступает эра сыворотки из-под простокваши !
Ну, там ещё на подходе огуречный рассол ...с молоком !
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14.10.2022 11:06 Відповісти
Напевно якось переєстрували бізнес
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14.10.2022 11:20 Відповісти
Мені цікаво за мережу "АШАН" .... Вони навіть в Криму працюють і все нормально https://www.youtube.com/watch?v=HRa6SYUQ-dY&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
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14.10.2022 11:47 Відповісти
Не пройшло й пів, а стоп
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14.10.2022 11:58 Відповісти
***** все це.
Це, як корпорації Фарбен (німці спокійно через Швейцарію торгували всім, та скуповували підприємства тапатенти по всій Европі).
ЗХміна власника, ак под егідою збереження робочих місць... все залишиться як було, та й бабло піде іншим шляхом.
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14.10.2022 14:36 Відповісти
Нарешті.
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14.10.2022 15:36 Відповісти
 
 