17,4 млрд євро фондів російського походження заморожено у країнах Євросоюзу
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У країнах Євросоюзу наразі заморожено 17,4 млрд євро фондів російського походження, заявив Член Єврокомісії з юстиції Дідьє Рейндерс у четвер на пресконференції у Люксембурзі після засідання Ради ЄС із питань юстиції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це величезна сума - 17,4 млрд - але 90% цих фондів припадають на сім держав-членів. Важливо наполягати, щоб усі держави-члени правильно застосовували санкції, і щоб вони коректно доповідали (Європейській) комісії про повні суми, які можливо заморозити", - сказав Рейндерс.
Також Рейдерс наголосив, що ця тема порушувалася на Раді ЄС у зв'язку з обговоренням міністрами юстиції, як застосовувати санкції Євросоюзу у зв'язку із вторгненням РФ в Україну.
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А ДЕ ГРОШИ ***** ? - у Ватікане ? У Швейцарії? У Сінгапурі ? 200 мільярдів