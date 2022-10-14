17,4 млрд євро фондів російського походження заморожено у країнах Євросоюзу

У країнах Євросоюзу наразі заморожено 17,4 млрд євро фондів російського походження, заявив Член Єврокомісії з юстиції Дідьє Рейндерс у четвер на пресконференції у Люксембурзі після засідання Ради ЄС із питань юстиції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це величезна сума - 17,4 млрд - але 90% цих фондів припадають на сім держав-членів. Важливо наполягати, щоб усі держави-члени правильно застосовували санкції, і щоб вони коректно доповідали (Європейській) комісії про повні суми, які можливо заморозити", - сказав Рейндерс.

Також Рейдерс наголосив, що ця тема порушувалася на Раді ЄС у зв'язку з обговоренням міністрами юстиції, як застосовувати санкції Євросоюзу у зв'язку із вторгненням РФ в Україну.

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