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17,4 млрд євро фондів російського походження заморожено у країнах Євросоюзу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гроші,євро

У країнах Євросоюзу наразі заморожено 17,4 млрд євро фондів російського походження, заявив Член Єврокомісії з юстиції Дідьє Рейндерс у четвер на пресконференції у Люксембурзі після засідання Ради ЄС із питань юстиції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"Це величезна сума - 17,4 млрд - але 90% цих фондів припадають на сім держав-членів. Важливо наполягати, щоб усі держави-члени правильно застосовували санкції, і щоб вони коректно доповідали (Європейській) комісії про повні суми, які можливо заморозити", - сказав Рейндерс.

Також Рейдерс наголосив, що ця тема порушувалася на Раді ЄС у зв'язку з обговоренням міністрами юстиції, як застосовувати санкції Євросоюзу у зв'язку із вторгненням РФ в Україну.

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Автор: Марина Макєєва
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Шото маловато
А ДЕ ГРОШИ ***** ? - у Ватікане ? У Швейцарії? У Сінгапурі ? 200 мільярдів
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14.10.2022 11:07 Відповісти
Написано що це тільки гроши фондів кацапського походження. Заморожені ЗВР та гроші олігархів сюди входять.
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14.10.2022 11:23 Відповісти
НЕ входять
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14.10.2022 11:24 Відповісти
Заплатите Маску за Старлинк.
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14.10.2022 11:33 Відповісти
Передадуть слідучому президентові України.
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14.10.2022 12:24 Відповісти
А Zeкоманда досі не бачить кацапських активів на мільярди баксів в Україні.
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14.10.2022 12:40 Відповісти
 
 