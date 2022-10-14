Внаслідок обстрілів Бурштинська, Ладижинська та Придніпровська ТЕС зазнали суттєвих пошкоджень. Тривають інтенсивні ремонтні роботи, - ДТЕК

Компанія ДТЕК продовжує інтенсивні ремонтні роботи по відновленню зруйнованих росіянами енергетичних об’єктів.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі тривають інтенсивні ремонтні роботи, замінюємо обладнання, розбираємо завали, їх багато. Намагаємося частково відновити роботу, щоб потім вже мати трохи більше часу для того, щоб привести до нормальної роботи наші підприємства", - сказав він.

Сахарук зазначив, що внаслідок обстрілів Бурштинська, Ладижинська та Придніпровська ТЕС зазнали суттєвих пошкоджень. Загалом майже 30% енергосистеми було пошкоджено ракетними обстрілами, через що у енергосистемі виник дефіцит потужностей.

"У нас немає зараз ситуації, коли у нас (в країні. - Ред.) достатньо електроенергії. Немає багатьох генеруючих потужностей в системі. Вони або ремонтуються, або недоступні, як Запорізька атомна станція. Тому у пікові години, прошу економити електричну енергію. Перенести всі свої справи, які споживають багато електричної енергії до пікового навантаження, або після. У вечірній час це 18-22:00. Зранку це 7-10:00. Тому, будь ласка, включайте свої пралки чи бойлери, чи теплі поли до цього часу або пізніше", - сказав Сахарук.

Нагадаємо, 10-11 жовтня Росія масово атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до дефіциту потужності в енергосистемі. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції. Енергетики в режимі 24/7 відновлюють електропостачання в постраждалих регіонах. Напередодні за оперативну роботу енергетикам подякував президент Володимир Зеленський.

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