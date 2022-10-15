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Ворог атакував Запоріжжя дронами-камікадзе, постраждали об’єкти інфраструктури, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух,харків

Російські окупанти завдали удару по Запоріжжю дронами-камікадзе.

Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог підступно атакує Запоріжжя дронами-камікадзе. Внаслідок ворожої атаки постраждали об'єкти інфраструктури. На місці сталася пожежа", - повідомив чиновник.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
Проти цих мопедів ніякі Іріси не потрібні. Потрібна лише людина-організатор з досвідом від ППО часів СРСР та бажання влади надати йому ресурси: додаткові загони ТрО, звичайна зброя від МО (ПК), біноклі, приціли нічного бачення (гроші). На Запоріжжя треба 15 загонів 3-4 зенитника плюс 20% для ротації.
Це все мали вже після перших атак повсюди організувати.
Рівень загрози, швидкостей та рівень протидії - це не найскладний рівень. Було б бажання протидіяти.
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15.10.2022 02:44
+8
Пора касапов начинать асфальтировать в Запорожской области... и вообще, до Нового Года - всех нах на раССею...
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15.10.2022 01:13
+6
Де той шашличник? Нахвалявся ж зупинити війну. Тріпло.
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15.10.2022 06:24
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Пора касапов начинать асфальтировать в Запорожской области... и вообще, до Нового Года - всех нах на раССею...
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15.10.2022 01:13 Відповісти
где эти ирисы? на каком южном направлении? почему не прикрывают многострадальное Запорожье?
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15.10.2022 01:16 Відповісти
Сколько территорий на юге Украины и сколько могут покрыть те Ирисы?
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15.10.2022 01:19 Відповісти
самые несчастные там - Запорожье и Николаев. Туда и надо
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15.10.2022 01:31 Відповісти
Походу этот Ирис в Одессе.
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15.10.2022 01:58 Відповісти
он там нужен как корове седло
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15.10.2022 02:16 Відповісти
Я тоже так считаю.
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15.10.2022 02:43 Відповісти
У нас пока только один Украине.
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15.10.2022 05:31 Відповісти
Проти цих мопедів ніякі Іріси не потрібні. Потрібна лише людина-організатор з досвідом від ППО часів СРСР та бажання влади надати йому ресурси: додаткові загони ТрО, звичайна зброя від МО (ПК), біноклі, приціли нічного бачення (гроші). На Запоріжжя треба 15 загонів 3-4 зенитника плюс 20% для ротації.
Це все мали вже після перших атак повсюди організувати.
Рівень загрози, швидкостей та рівень протидії - це не найскладний рівень. Було б бажання протидіяти.
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15.10.2022 02:44 Відповісти
не мешайте экспертам ирисами мавики сбивать.
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15.10.2022 04:46 Відповісти
В телемарафоне сегодня отрапортовались что наши военные сбивают 90% дронов -Шахидов. Ох уж этот телемарафон...
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15.10.2022 05:32 Відповісти
Ну то москалі кудись інше вдарять. Будуть в інших місцях руйнування і смерть.Ви подивіться, яка кількість ппо перед війною в Україні була,це соттні комплексів. То декілька одиниць ірисів, погоди не зроблять, навіть, якщо вони дуже хороші.
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15.10.2022 04:24 Відповісти
надо купить у ирана мопеды назвать антилопа гну и послать на рассию ,,,,
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15.10.2022 05:01 Відповісти
Не продадут , наши лишили их дип.посла аккредитции , а надо было вообще разорвать дип . отношения после этого с этими сволочами , они нам ещё за сбитый МАУ ничего не выплатили и не собираются.
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15.10.2022 05:34 Відповісти
Де той шашличник? Нахвалявся ж зупинити війну. Тріпло.
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15.10.2022 06:24 Відповісти
Этот телемарафон секта пиз**болов, эти дроны никто даже не засек,
они спокойно отработали по инфраструктуре.
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15.10.2022 06:34 Відповісти
 
 