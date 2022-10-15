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Ворог атакував Запоріжжя дронами-камікадзе, постраждали об’єкти інфраструктури, - міськрада
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти завдали удару по Запоріжжю дронами-камікадзе.
Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог підступно атакує Запоріжжя дронами-камікадзе. Внаслідок ворожої атаки постраждали об'єкти інфраструктури. На місці сталася пожежа", - повідомив чиновник.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Топ коментарі
+11 Харьков Сумской
показати весь коментар15.10.2022 02:44
+8 Оболонь Столица_УКРАИНЫ
показати весь коментар15.10.2022 01:13
+6 5 копійок
показати весь коментар15.10.2022 06:24
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Це все мали вже після перших атак повсюди організувати.
Рівень загрози, швидкостей та рівень протидії - це не найскладний рівень. Було б бажання протидіяти.
они спокойно отработали по инфраструктуре.