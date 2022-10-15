Ворог атакував Запоріжжя дронами-камікадзе, постраждали об’єкти інфраструктури, - міськрада

Російські окупанти завдали удару по Запоріжжю дронами-камікадзе.

Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог підступно атакує Запоріжжя дронами-камікадзе. Внаслідок ворожої атаки постраждали об'єкти інфраструктури. На місці сталася пожежа", - повідомив чиновник.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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