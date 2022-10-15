Росіяни за добу вбили двох мирних жителів у Бахмуті. ІНФОГРАФІКА

За 14 жовтня росіяни вбили 2 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 14 жовтня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини — в Бахмуті. Крім того, у Лимані виявили ще 6 цивільних, убитих росіянами під час окупації", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ще 6 людей за вчора отримали поранення.