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Росіяни за добу вбили двох мирних жителів у Бахмуті. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За 14 жовтня росіяни вбили 2 мирних жителів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 14 жовтня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини — в Бахмуті. Крім того, у Лимані виявили ще 6 цивільних, убитих росіянами під час окупації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ще 6 людей за вчора отримали поранення.
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Чайка Київ
показати весь коментар15.10.2022 11:08 Відповісти Мені подобається 0
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