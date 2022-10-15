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На Київщині можливі звуки вибухів, працюють сапери, - ОВА
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На Київщині можливі звуки вибухів - працюють сапери.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Київської ОВА.
"У громадах Бучанського, Вишгородського та Броварського районів сьогодні, 15 жовтня, проводитимуться планові роботи з розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Через це в області можливі звуки вибухів. Зберігайте спокій, дотримуйтеся правил безпеки та довіряйте виключно офіційним джерелам інформації", - йдеться у повідомленні.
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