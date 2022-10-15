Литва закликала союзників профінансувати роботу Starlink в Україні
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Глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс закликав створити коаліцію для фінансування роботи Starlink в Україні або знайти альтернативного постачальника.
Міністр зазначив, що підключення до інтернету в Україні є занадто важливим, щоб залишити його в руках однієї приватної особи, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Давайте знайдемо спосіб створити коаліцію союзників України, щоб заплатити за Starlink, або давайте знайдемо альтернативного постачальника. Литва готова зробити свій внесок", - написав міністр закордонних справ Литви.
Топ коментарі
+10 Олександр Дніпро
показати весь коментар15.10.2022 19:27
+8 Voc Vox
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+3 Роман Марушка 5978a8d4
показати весь коментар15.10.2022 19:32
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@censor_net
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2h
Польща закупить у Південної Кореї близько 300 РСЗВ K239
А вера то такое.. кто во что
Якщо пропаде інтернет неможливо керувати безпілотниками а також мати зв'язок
І Україна тоді може опинитися в складному становищі.
Але в першу чергу про це має дбати українська влада
А со стороны раши ***** выставило клоуна Маска
неужели Маска нельзя нейтрализовать ?
можливо старлінк стане державною компанією