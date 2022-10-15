Литва закликала союзників профінансувати роботу Starlink в Україні

Глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс закликав створити коаліцію для фінансування роботи Starlink в Україні або знайти альтернативного постачальника.

Міністр зазначив, що підключення до інтернету в Україні є занадто важливим, щоб залишити його в руках однієї приватної особи, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Давайте знайдемо спосіб створити коаліцію союзників України, щоб заплатити за Starlink, або давайте знайдемо альтернативного постачальника. Литва готова зробити свій внесок", - написав міністр закордонних справ Литви.

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