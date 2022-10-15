УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6775 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Допомога Україні Війна
1 878 27
війна (56913) допомога (5221) Ілон Маск (158) Starlink (101) Ландсбергіс Габріелюс (155)

Литва закликала союзників профінансувати роботу Starlink в Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

starlink

Глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс закликав створити коаліцію для фінансування роботи Starlink в Україні або знайти альтернативного постачальника.

Міністр зазначив, що підключення до інтернету в Україні є занадто важливим, щоб залишити його в руках однієї приватної особи, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Давайте знайдемо спосіб створити коаліцію союзників України, щоб заплатити за Starlink, або давайте знайдемо альтернативного постачальника. Литва готова зробити свій внесок", - написав міністр закордонних справ Литви.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія намагається "вбити" супутниковий зв’язок Starlink в Україні, - Маск
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
15.10.2022 19:27
+8
Вартість 1 РСЗВ біля 3 млн доларів, 300 систем = 1 млрд доларів (26 млрд грн станом на 2021), на Велике Крадівництво тільки в 2021 ЗЄбанда спустила 150 млрд грн і планує 90 млрд грн на 2023 рік

@censor_net

·

2h

Польща закупить у Південної Кореї близько 300 РСЗВ K239
показати весь коментар
15.10.2022 19:22
+3
В будь-якому разі Україна не залишиться без інтернету .
Якщо пропаде інтернет неможливо керувати безпілотниками а також мати зв'язок
І Україна тоді може опинитися в складному становищі.
Але в першу чергу про це має дбати українська влада
показати весь коментар
15.10.2022 19:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Ізраілю треба розх..ярити заводи в Ірані по виготовленню безпілотників, як завжди було. Бо заї..ли ті "мопеди".
показати весь коментар
15.10.2022 19:19 Відповісти
Вартість 1 РСЗВ біля 3 млн доларів, 300 систем = 1 млрд доларів (26 млрд грн станом на 2021), на Велике Крадівництво тільки в 2021 ЗЄбанда спустила 150 млрд грн і планує 90 млрд грн на 2023 рік

@censor_net

·

2h

Польща закупить у Південної Кореї близько 300 РСЗВ K239
показати весь коментар
15.10.2022 19:22 Відповісти
Нам продавали ПВО и тем более ПРО ? Хоть платят тебе хорошо? Или просто не здоров?
показати весь коментар
15.10.2022 19:39 Відповісти
так, на початку війни не продавала! але ж зараз - продають! та і чому зелені переасвальтовують більш-меньш нормальну вокзальну в Бучі, замість того, що витратити ці кошти на ремонт домівок постраждалим?
показати весь коментар
15.10.2022 19:44 Відповісти
Так сейчас и будут покупать. Мне наср.ть На зелень , Порошенко. Главное победа. Гадить во время войны низко и подло.
показати весь коментар
15.10.2022 19:48 Відповісти
а ви бачете закладені в бюджет кошти на купівлю цієї зброї? тіки один піздьож
показати весь коментар
15.10.2022 19:49 Відповісти
Я так понимаю ,что в бюджет особо нечего закладывать. Спасибо за помощь Европе за то,что можем бороться. Но не надо забывать о простых гражданских людях. Им нужна вера. Восстановление тех же дорог то-же помогает. А дороги это логистика опять таки.
показати весь коментар
15.10.2022 19:55 Відповісти
А воровство, я надеюсь,будет наказано.
показати весь коментар
15.10.2022 19:58 Відповісти
Представьте какая бы вера была если бы вместо дорог до нападения все эти деньги были направлены на оборону...
А вера то такое.. кто во что
показати весь коментар
15.10.2022 20:18 Відповісти
Для восстановления дорог есть отдельный фонд. И для ямочного ремонта не нужно аж 90 млрд.
показати весь коментар
15.10.2022 20:03 Відповісти
Не буду спорить.
показати весь коментар
15.10.2022 20:19 Відповісти
У нас были свои неплохие разработки от "Луча", но Зеля зажал 40 млн. на завершение работ. А по планам мы должны были иметь свою ЗРК на 100 км. к середине 2020 года. Тем более что комплекс был готов на 70% и на 50% даже испытан поблочно.
показати весь коментар
15.10.2022 20:00 Відповісти
Честно,не владею такой информацией. Звучит может не убедительно,но если виноват,надеюсь ответит. У нас не россия. Где царь хороший а бояре плохие. Но дерьма всякого,что вокруг Порошенко,что вокруг Зеленского хватало. ***.ь , 30 лет закладывалось и собиралось.
показати весь коментар
15.10.2022 20:10 Відповісти
аніадінакавиі?
показати весь коментар
15.10.2022 20:30 Відповісти
В том то и проблема, что у нас многие говорят и действуют не владея никакой информацией. На отъе@ись
показати весь коментар
16.10.2022 00:13 Відповісти
Щиро дякуємо.
показати весь коментар
15.10.2022 19:25 Відповісти
показати весь коментар
15.10.2022 19:27 Відповісти
В будь-якому разі Україна не залишиться без інтернету .
Якщо пропаде інтернет неможливо керувати безпілотниками а також мати зв'язок
І Україна тоді може опинитися в складному становищі.
Але в першу чергу про це має дбати українська влада
показати весь коментар
15.10.2022 19:32 Відповісти
Хотелось бы чтобы она думала, а не ляпала языком. Пока не получается.
показати весь коментар
15.10.2022 19:33 Відповісти
Я говорил что все спокойно решится? Вот и стоило нашим дебилам от власти свой рот открывать? Думать полезно всегда, а иногда лучше и полезнее молча жевать.
показати весь коментар
15.10.2022 19:32 Відповісти
Vivat Lietuva
показати весь коментар
15.10.2022 19:34 Відповісти
Я так понимаю , что со стороны Украины - РАМШТАЙН , ЕС , США и НАТО
А со стороны раши ***** выставило клоуна Маска

неужели Маска нельзя нейтрализовать ?
показати весь коментар
15.10.2022 19:37 Відповісти
подивимось що скаже по ітогу Пєнтагон!
можливо старлінк стане державною компанією
показати весь коментар
15.10.2022 19:45 Відповісти
А нужно нейтрализовать? Почему Маск клоун? Он очень помог Украине. Страх ядерной войны. Боится человек. Не только за себя,но и за свое представление о будущем. Спасибо нужно сказать за помощь.
показати весь коментар
15.10.2022 20:17 Відповісти
Литва показала Маску його місце. Проститутка за 400 міліонів всерівно є проституткою, як тільки вона називає ціну безцінній свободі / гідності. Н
показати весь коментар
16.10.2022 01:01 Відповісти
 
 