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Макрон затвердив план підготовки до 2 тисяч українських військових у Франції

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зсу

Франція прийме до 2 тисяч українських військовослужбовців, які протягом кількох тижнів мають пройти військову підготовку у французьких частинах.

Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Президент Франції Емманюель Макрон затвердив план підготовки, який дозволить розмістити у країні до 2 тисяч українських військових. Вони будуть приписані до наших частин на кілька тижнів", - заявив Лекорню.

Раніше у Франції вже готували українських артилеристів для обслуговування гаубиць Caesar, які були передані Україні.

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"Необхідно підготувати нове покоління солдатів, які б змогли триматися тривалий час. Ми це робимо, дотримуючись норм права і не стаючи стороною конфлікту, оскільки ми не перебуваємо в стані війни, а допомагаємо країні, що воює", - підкреслив Лекорню.

Міністр нагадав про створення фонду для закупівлі озброєнь для потреб Києва у розмірі 100 млн євро. За його словами, ці кошти надано Францією українцям, які можуть на них купувати необхідне озброєння за умови, що воно буде французьким виробництвом. Також міністр додав, що перші замовлення вже зроблено. Мова йде про системи плавучих понтонів для форсування річок, які будуть поставлені французьким підприємством.
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Навчатимуть користуватись натівською зброєю.
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15.10.2022 22:41 Відповісти
І потім з цією ж зброєю повернуться
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15.10.2022 22:44 Відповісти
Зараз ***** подзвонить та буде 3 години розмовляти...
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15.10.2022 22:44 Відповісти
Це в Рамштайні оголосили чемпіонат Європи по військовій допомозі Україні ?
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15.10.2022 22:49 Відповісти
две тысячи артиллеристов, операторов ЗРК, мехводов бронм и саперов вернутся в Украину на освоенной технике и с новым оборудованием, амуницией и вооружением. Это очень гут.
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15.10.2022 22:58 Відповісти
Лучше бы ПВО подогнали в преддверии иранского Араша со 120 кг взрывчатки.
Придумают разную куйню лишь бы ничего не давать. Чему могут научить эти кадровые бараны ни разу не воевавшие?
Если бы были инструктора Иностранного легиона то ещё куда ни шло.
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16.10.2022 00:02 Відповісти
 
 