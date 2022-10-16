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Зеленський присвоїв звання Героя України підполковнику Побережцю та генералу Олещуку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Президент України присвоїв звання Героя України підполковнику Сергію Побережцю та генерал-лейтенанту Миколі Олещуку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційних указах Президента України №716/2022 та 717/2022.

В указі № 716/2022 зазначається: "За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Побережцю Сергію Петровичу — підполковнику".

В указі № 717/2022 говориться: "Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Олещуку Миколі Миколайовичу — генерал-лейтенанту".

Також дивіться: П’ять захисників Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, отримали ордени "Золота Зірка" та звання Героя України. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Дякуємо українським воїнам за їх ратну працю . СЛАВА ЗСУ!
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16.10.2022 02:36 Відповісти
 
 