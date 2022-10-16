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У деокупованому Лимані ексгумували тіла ще 6 мирних жителів, убитих рашистами
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Донеччині за добу вбили 1 мирного мешканця та виявили тіла 6 убитих росіянами ранііше.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 15 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — в Бахмуті. Крім того, у Лимані виявили ще 6 цивільних, убитих росіянами під час окупації.
Ще 3 людини за вчора отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Чайка Київ
показати весь коментар16.10.2022 11:15 Відповісти Мені подобається 0
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