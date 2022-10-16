УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6796 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
425 1
війна (56913) обстріл (21411) ексгумація (121) Донецька область (5741) деокупація (927)

У деокупованому Лимані ексгумували тіла ще 6 мирних жителів, убитих рашистами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Донеччині за добу вбили 1 мирного мешканця та виявили тіла 6 убитих росіянами ранііше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 15 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — в Бахмуті. Крім того, у Лимані виявили ще 6 цивільних, убитих росіянами під час окупації.

Ще 3 людини за вчора отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

У деокупованому Лимані ексгумували тіла ще 6 мирних жителів, убитих рашистами 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: росіяни артилерією та з "Градів" обстріляли 11 населених пунктів. Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.10.2022 11:15 Відповісти
 
 