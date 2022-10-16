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Іран знову заперечує поставки дронів-камікадзе до РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

дрон,іран,камікадзе

У МЗС Ірану знову відкидають звинувачення у поставках в Росію дронів-камікадзе. У той час як російська армія апродовжує атакувати Україну БПЛА "Shahed-136".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив очільник МЗС Ірану Хосейн Амір-Абдоллахян, передає Sky News.

 Київ і більшість країн Заходу звинуватили Москву у використанні безпілотників іранського виробництва в атаках на Україну в останні тижні. Цю тему мають обговорити міністри закордонних справ Європейського Союзу на зустрічі в Люксембурзі в понеділок.

" Ісламська Республіка Іран не надавала і не надаватиме жодної зброї для використання у війні в Україні. Ми вважаємо, що озброєння кожної сторони кризи продовжить війну. Ми не вважали і не вважаємо війну правильним шляхом ні в Україні, ні в Афганістані, Сирії та Ємені", - сказав у своїй заяві міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран збирається передати Росії балістичні ракети для війни проти України, - Washington Post

Під час окремої телефонної розмови з головним представником ЄС із зовнішньої політики Жозепом Борреллем у п’ятницю Амір-Абдоллахіан підтвердив офіційну позицію нейтралітету Ірану щодо війни, яка почалася майже вісім місяців тому.
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Топ коментарі
+12
Санкцій нових бояться, сссуки!
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16.10.2022 12:15
+12
навчились брехати як в )(уйлостані..на чорне -біле..не взриви а хлопки..
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16.10.2022 12:16
+7
****** терористи іранські
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16.10.2022 12:16
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Санкцій нових бояться, сссуки!
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16.10.2022 12:15 Відповісти
А ракети санкцій не бояться...
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16.10.2022 12:19 Відповісти
Сцутся ещё как
Ещё про искандеры вякните
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16.10.2022 12:21 Відповісти
Так, річ була про мопеди,а знизу уже і про ракети. Знову скажуть, що приватні підприємства продають
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16.10.2022 12:27 Відповісти
Цілком можливо.
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16.10.2022 12:30 Відповісти
Иран союзник Германии во Второй Мировой войне в 1943 году был оккупирован британцами и советами зря его деокуппировали..ой зря... та еще страна шобла религиозный фанатизм фашизм и мусульманская брехливость шакалов..
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16.10.2022 12:39 Відповісти
до 1979 года там была светская страна...женские конкурсы красоты проводились...в купальниках
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16.10.2022 12:53 Відповісти
та нічого вони не бояться, вони і так під санкціями по самі помідори
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16.10.2022 15:43 Відповісти
А кто это сделал?
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16.10.2022 12:15 Відповісти
китай це зробив.
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16.10.2022 12:17 Відповісти
Думаю,що так. Через це була перепалка між Генералом США і посла .
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16.10.2022 12:25 Відповісти
****** терористи іранські
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16.10.2022 12:16 Відповісти
навчились брехати як в )(уйлостані..на чорне -біле..не взриви а хлопки..
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16.10.2022 12:16 Відповісти
Перси завжди вміли брехати. Задовго до того, як з'явилися перші московити.
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16.10.2022 16:29 Відповісти
Здрррасте, ас салям алейкум - " ЄТО НЕ НАШИ"
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16.10.2022 12:17 Відповісти
"Настамнет"навчились в кацапів брехати і не придерешся же то не їх дрони що збили кажуть офіційно а косять під дурачка і кажуть то російська якась Герань-2
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16.10.2022 12:17 Відповісти
Ох и твари лживые ржут с нас !
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16.10.2022 12:17 Відповісти
Якась дуже мутна історія,який сенс персам брехати та надавати ***** зброю,ніякого.
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16.10.2022 12:17 Відповісти
🤦🤦🤦🤦
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16.10.2022 12:22 Відповісти
Ти взагалі не в темі і твої знання про близький схід дорівнюють нулю. ,тому і не розумієш чому вони дають кацапам зброю
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16.10.2022 14:37 Відповісти
І звідки тобі бидло,відомо про мої знання?
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16.10.2022 17:19 Відповісти
Нужно как то сбить аккуратно один дрон а потом **@нуть по иранскому посольству. Как они потом заговорят?
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16.10.2022 12:17 Відповісти
скажи мені, хто твій друг, скажу тобі, що ти брешеш, як кацап
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16.10.2022 12:20 Відповісти
Ну, так, кацапи намалювали на дронах надписи "Герань-2", тому ці дрони, звичайно, припинили бути іранськими...
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16.10.2022 12:20 Відповісти
А шо ти цим басмачам зробиш? Їм пох. Пи#дять в очі і не червоніють.
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16.10.2022 12:21 Відповісти
Дограєтесь, що ми до вас таджиків зашлемо...
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16.10.2022 12:23 Відповісти
треба відправляти посольство ірана за руським кораблем.... і розривати будь які відносини....
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16.10.2022 12:23 Відповісти
Іран також заперечує, що гнобить власних громадян жіночої статі. Але йогл дії доводять зворотнє. Навіть сьогоднішні протести не лише почалися через наругу над окремою жінкою, але й були підтримані громадянами-чоловіками. Проти лише бородаті поци, які вдають з себе богословів, але за іактом служать сатані, бо те, що проповідують - це перекручене на власний розсуд вчення Пророка.
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16.10.2022 12:29 Відповісти
Эти твари уже убивают на митингах 12 летних детей .
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16.10.2022 12:36 Відповісти
Так. Це характерно для сатаністів. Навіть якщо ці сатаністи притворяються богословами.
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16.10.2022 12:42 Відповісти
Лицемірні бородаті безбожники з рушниками на головах! Всі згадані цим сатаністом війни були прямо інспіровані і підтримані іранським безбожним режимом як військами, так і озброєнням.
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16.10.2022 12:32 Відповісти
вони багато нашой техніки і солдат загубили цими дронам відео Russia destroys Ukrainian tanks and weapons with kamikaze drones https://www.youtube.com/watch?v=yetff5b5pVs
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16.10.2022 12:35 Відповісти
Может Зинка-ханум?
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16.10.2022 12:35 Відповісти
Звісно Іран напряму нічого не продає рашці, а виключно через посередників, а формально виглядає, що говорять правду. Думаю, що рашка сама розробила ланцюжок компаній-прокладок, щоб вивести Іран з під санкцій і отримувати від них любе озброєння. Схоже і американці не можуть відслідкувати ці поставки, а такі схеми використовуються давно, щоб нелегально здійснювати постачання зброїв Африку, Південну Америку, Азію.
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16.10.2022 12:40 Відповісти
так, але це шито білими нитками..
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16.10.2022 12:54 Відповісти
Звичайно очевидно, що Іран продає рашці зброю і вона якимось чином до неї потрапляє. Хрін знає хто раптово почав купляти великі партї зброї в Ірані з невизначеним місцем доставку, але це спочатку треба все розслідувати, вийти на ці всі фірмочки і довести. А так іранці будуть бубнити своє
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16.10.2022 13:35 Відповісти
Це зброя, тож кацапи не мають права використовувати іранську зброю без згоди Ірану. Така практика є в усьому світі. Тож іран дал згоду на її використання і нема різниці в кого кацапи її купили.
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16.10.2022 13:55 Відповісти
ти тупий! Іран продавав і продає зброю напряму кацапам. Кожного тижня іранські ІЛи-76.які належать "КСИР" приземляються прямісінько в москві. Спочатку вивчи питання,а потім пиши,а не навпаки !!!
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16.10.2022 14:58 Відповісти
то так само брешуть як і з нашим збитим літаком!!!!!!!
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16.10.2022 13:37 Відповісти
Може МЗС треба припинити жувати соплі та представити докази Ірану? А в разі продовження заперечення пригрозити жорстокими діями. По-перше це визнання Ірану спонсором тероризму. Після чого, усі іранські дипломати повинні бути заарештовани, бо на террористів не поширується дипломатичний імунітет. Також усі іранські цівільні повинні бути департовани. Але перед цім ми повинні вивезти усіх наших громадян з Ірану. Також треба вимагати щоб увесь цивілізований світ також визнав Іран спонсором тероризму. Ну і по-друге - повне ембарго на експорт любої українською продукції напряму, а також через треті страни. Також вимагати щоб і інші страни теж приєднались до цього.
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16.10.2022 13:48 Відповісти
Ці тварі і літак наш цивільний не збивали! Покидьки!
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16.10.2022 14:02 Відповісти
Брехливі тварини!
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16.10.2022 14:08 Відповісти
 
 