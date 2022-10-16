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Новини За кордоном
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росія (47340) Чехія (1005) мобілізація (1507) Павел Петр (90)

"Не кожен, хто тікає з Росії, наш друг", - чеський генерал Павел

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

павел,петр

Росіяни, які тікають від мобілізації, не обов’язково проти війни, тому Захід має ставитися до них з пересторогою. Так вважає чеський генерал Петр Павел, який є одним з основних кандидатів на виборах президента Чехії у 2023 році.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

"Опозиція до мобілізації - це не повстання проти режиму чи якась підтримка України. Молодь, яка намагається виїхати з країни, боїться за своє життя - це не означає, що вони проти війни. Я впевнений, що багато з них продовжуватимуть підтримувати націоналістичну політику Путіна", - сказав генерал, який у 2015-2018 роках очолював військовий комітет НАТО.

"Я б точно не погодився із твердженням, що кожен, хто тікає з Росії, наш друг", - сказав він.

Навпаки, заявив Павел, наплив росіян може становити неприйнятну загрозу національній безпеці, про що уже зараз можуть свідчити широкомасштабні протести в Празі.

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"Чи можливо, щоб така країна, як наша, де вже є сильна російська "п’ята колона", прийняла ще 40-50 тисяч російських чоловіків? Людей, які не підтримують демократичний режим, які б не були вдячні Чехії як демократичній країні, які б залишалися на своїх націоналістичних позиціях? Це був би ризик для нашої внутрішньої безпеки", - заявив він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+25
Молодь, яка намагається виїхати з країни, боїться за своє життя - це не означає, що вони проти війни

Именно это я пишу ещё с первых сообщений, что кацапских беженцев собираются принимать в страны ЕС. Те беженцы - диванные воины, призывавшие "мочить укропов", но когда замаячила перспектива, что замочат их самих - сразу свинтили за границу.
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16.10.2022 14:13
+21
там ваших друзей нет. От слова "совсем".
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16.10.2022 14:07
+12
Кожен хто тікає з рашки - ворог ... Скоро дійде до усіх чехів і не тільки чехів ...
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16.10.2022 14:25
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там ваших друзей нет. От слова "совсем".
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16.10.2022 14:07 Відповісти
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16.10.2022 14:08 Відповісти
а этот макет листовки утвержден будановым?
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16.10.2022 14:30 Відповісти
Навіщо це гімно піарити?
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16.10.2022 14:39 Відповісти
Не таких срюських не існує в природі , тому вірити нікому із них не можна 😠
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16.10.2022 14:11 Відповісти
Шукати там друзів - це як угледіти у гімні:
- О! Дивись: кукурудзка! Зовсім-зовсім ціленька!
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16.10.2022 14:13 Відповісти
Молодь, яка намагається виїхати з країни, боїться за своє життя - це не означає, що вони проти війни

Именно это я пишу ещё с первых сообщений, что кацапских беженцев собираются принимать в страны ЕС. Те беженцы - диванные воины, призывавшие "мочить укропов", но когда замаячила перспектива, что замочат их самих - сразу свинтили за границу.
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16.10.2022 14:13 Відповісти
тільки після тотальної деімперіалізації можна говорити про московитів друзів
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16.10.2022 14:13 Відповісти
Не буде там друзів.Будуть озлоблені на весь світ.
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16.10.2022 16:27 Відповісти
Свинособак надо держать в резервации на московских болотах,но до многих это не доходит
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16.10.2022 14:13 Відповісти
В Украине очередь в военкмат, а у вас очередь на границе с Казахстаном.
Вояки хреновы
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16.10.2022 14:13 Відповісти
Підбийте йому око. Від мене.
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16.10.2022 14:43 Відповісти
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16.10.2022 15:04 Відповісти
Та ну.. та й такі мене менше хвилюють.
Ось що робити з срюзьми німцями - оце головна біль. Вата повна
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16.10.2022 15:08 Відповісти
Нові системи ППО!
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16.10.2022 14:15 Відповісти
І пам'ятайте що викладати роботу ППО - не можна ☝
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16.10.2022 14:17 Відповісти
не кожен? та там їх (друзів) нема зовсім...
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16.10.2022 14:15 Відповісти
Кожен, хто тікає з росії ,не ваш друг
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16.10.2022 14:20 Відповісти
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16.10.2022 14:21 Відповісти
дивно, але вінд.7 із хромом цю картинку не показує (не вперше вже), а вогняна лисиця- без проблем.
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16.10.2022 15:17 Відповісти
Відкрию таємницю - вже 11-та є
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16.10.2022 16:14 Відповісти
бути не може, насправді? Можу тебе привітати, як безмежно вдячного Білу Гейтсу?
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16.10.2022 16:20 Відповісти
Це в тебе шось не працює, а в мене все гаразд
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16.10.2022 17:22 Відповісти
Не кажучи вже про значний відсоток агентури, залегендованої під втікачів від мобілізаціїї.
Якщо росіян і приймати, то тільки у фільтраційні табори, спілкуватися з вербовщиками СБУ.
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16.10.2022 14:22 Відповісти
ваші "друзі" в майбутньому будуть створювати "респуліки" і кричати "рф, памаги"
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16.10.2022 14:24 Відповісти
Кожен хто тікає з рашки - ворог ... Скоро дійде до усіх чехів і не тільки чехів ...
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16.10.2022 14:25 Відповісти
Втікачі з Московії таке ж зброя Росії як були сірійці що рвалися до Польщі через кордон Білорусі.
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16.10.2022 14:27 Відповісти
в парашці повинно вимерти 5 поколінь потім може люди будуть
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16.10.2022 14:30 Відповісти
Ніколи там не буде людей, доведено наукою під назвою генетика.
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16.10.2022 14:33 Відповісти
Ні, з нелюдів людей не буде!
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16.10.2022 15:13 Відповісти
Скільки поколінь там вже помінялось,а деградація все сильніша і сильніша...На мій погляд вони рухаються в зворотньому напрямку цивілізації,ближче до пітекантропів...Вони тільки зовні мають людський вигляд і пересуваються на двох лапах ,а в іншому тупі ,агресивні,заздрісні до чужого дикуни - руйнівники...
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16.10.2022 15:54 Відповісти
Пан генерал оптиміст.
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16.10.2022 14:34 Відповісти
Я б сказав - реаліст.
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16.10.2022 15:11 Відповісти
Гениально! Бурные апплодисменты.
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16.10.2022 14:43 Відповісти
В Чехії сильна "російська п'ята колона" ?
А ви думали, що ці потвори, яким ви продавали маєтки і цілі вулиці, вдячно інтегруються ?
Безпечні, наївні європейці ...
Як же бісить ваша толарантність - "це був би ризик для нашої безпеки".
Хоча б порахуйте, скільки цієї наволочі в ваших країнах.
Бо ми поки що вперлися і тримаємо фронт, але ...
Он в Дрездені одна с..ка вже закликала путіна бомбити місто.
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16.10.2022 14:50 Відповісти
І це вона там вже 20 років... Можна втекти з росєї, але росєя не втече з їхніх курячих мізків ніколи
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16.10.2022 16:27 Відповісти
Так, в Карлових Варах кацапня цілі вулиці викупила...
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16.10.2022 20:15 Відповісти
в расее ваще друзей нету. там одни *********!!!
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16.10.2022 14:53 Відповісти
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16.10.2022 14:54 Відповісти
Ті хто уїхав з Росії реваншисти -вони будуть вимагати відплати за поразку Росії
І це вороги України також тільки такі вороги що бояться здохнути але для України добре що хоч їх не буде на фронті
Але Європу і Україну вони будуть ще більше ненавидіти
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16.10.2022 15:11 Відповісти
Те, що вони вам не друзі - це ще м'яко сказано. Ви добровільно пустили собі в хату тисячі дійсних та потенційних новачковських "петрових" та "баширових"
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16.10.2022 15:19 Відповісти
Та друзів там нема.
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16.10.2022 15:41 Відповісти
Важко не погодитись з шановним генералом.
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16.10.2022 15:57 Відповісти
Генерал, вы ошибаетесь. Среди них вообще нет друзей.
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16.10.2022 16:26 Відповісти
А до чого тут дружба? Вони просто рятують свої обезцінені шкури, коли їх притягують до війська замість того, щоб аплодувати вбивствам українців з диванів!
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16.10.2022 18:10 Відповісти
на власні очі бачив в США підлітка в футболці "born in ussr" (народжений в ссср)

це ж не його власна ідея покрасуватися, це він слухав що його емігрантські батьки та бабки гелготіли, сидячи на кухні в США

даю 100% що він русскій
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16.10.2022 18:38 Відповісти
 
 