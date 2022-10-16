"Не кожен, хто тікає з Росії, наш друг", - чеський генерал Павел
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росіяни, які тікають від мобілізації, не обов’язково проти війни, тому Захід має ставитися до них з пересторогою. Так вважає чеський генерал Петр Павел, який є одним з основних кандидатів на виборах президента Чехії у 2023 році.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
"Опозиція до мобілізації - це не повстання проти режиму чи якась підтримка України. Молодь, яка намагається виїхати з країни, боїться за своє життя - це не означає, що вони проти війни. Я впевнений, що багато з них продовжуватимуть підтримувати націоналістичну політику Путіна", - сказав генерал, який у 2015-2018 роках очолював військовий комітет НАТО.
"Я б точно не погодився із твердженням, що кожен, хто тікає з Росії, наш друг", - сказав він.
Навпаки, заявив Павел, наплив росіян може становити неприйнятну загрозу національній безпеці, про що уже зараз можуть свідчити широкомасштабні протести в Празі.
"Чи можливо, щоб така країна, як наша, де вже є сильна російська "п’ята колона", прийняла ще 40-50 тисяч російських чоловіків? Людей, які не підтримують демократичний режим, які б не були вдячні Чехії як демократичній країні, які б залишалися на своїх націоналістичних позиціях? Це був би ризик для нашої внутрішньої безпеки", - заявив він.
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Именно это я пишу ещё с первых сообщений, что кацапских беженцев собираются принимать в страны ЕС. Те беженцы - диванные воины, призывавшие "мочить укропов", но когда замаячила перспектива, что замочат их самих - сразу свинтили за границу.
Вояки хреновы
Ось що робити з срюзьми німцями - оце головна біль. Вата повна
Якщо росіян і приймати, то тільки у фільтраційні табори, спілкуватися з вербовщиками СБУ.
А ви думали, що ці потвори, яким ви продавали маєтки і цілі вулиці, вдячно інтегруються ?
Безпечні, наївні європейці ...
Як же бісить ваша толарантність - "це був би ризик для нашої безпеки".
Хоча б порахуйте, скільки цієї наволочі в ваших країнах.
Бо ми поки що вперлися і тримаємо фронт, але ...
Он в Дрездені одна с..ка вже закликала путіна бомбити місто.
І це вороги України також тільки такі вороги що бояться здохнути але для України добре що хоч їх не буде на фронті
Але Європу і Україну вони будуть ще більше ненавидіти
це ж не його власна ідея покрасуватися, це він слухав що його емігрантські батьки та бабки гелготіли, сидячи на кухні в США
даю 100% що він русскій