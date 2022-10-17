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Новини Політика УкраїниЗа кордоном
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Зеленський (17531) Саудівська Аравія (111)

Маємо найбільш змістовні за 30 років відносини з Саудівською Аравією, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

володимир,зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Україна має найбільш 2змістовні" за 30 років відносини з Саудівською Аравією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час свого відеозвернення.

"Маємо зробити все, щоб український зерновий експорт тільки розширювався. Це й для наших людей робочі місця, і експортні доходи. Плюс кошти, щоб провести посівну наступного року. Але й для всього світу – одна з ключових гарантій стабільності.

Те, як Україна допомагає збереженню нормального життя у світі, лише посилює репутацію нашої держави й полегшує нам створення нових зв’язків у різних регіонах. Цього тижня, що починається, я очікую нових міжнародних результатів для нашої держави.

А за тиждень, що минає, варто відзначити посилення контактів із Саудівською Аравією. Є вагомі домовленості. Серед іншого, це й рішення партнерів надати пакет гуманітарної підтримки обсягом 400 мільйонів доларів. Це дуже важливо. Маємо найбільш змістовні за 30 років відносини з Саудівською Аравією саме зараз", - підкреслив Зеленський.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+29
Подарите этому гению книжку "Арифметика Пупкина в картинках для слаборазвитых". Нехай посчитает доходы московии от продажи нефти, связанные с отказом ОПЕК( где саудиты - локомотив)снизить добычу с $400 млн.
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17.10.2022 01:02
+25
Пуйло має кращі стосунки з СА.
Вони тиждень тому змовилися стримувати добичу нафти, щоб розгортати паливну кризу в західних країнах.
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17.10.2022 01:00
+25
Да! Да! А ще феєричні оманські інвестиції.
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17.10.2022 01:10
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Це клініка.
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17.10.2022 00:54 Відповісти
Клінічна , з ким??? З ними дядьки домовляються....через раз. ну на кого оце розраховано, оцей понос?
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17.10.2022 01:00 Відповісти
зеленский такой тупой что не понимает что такое политика что такое дипломатия - его ведут как козла ермака к политическому самоубийству
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17.10.2022 02:59 Відповісти
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17.10.2022 06:34 Відповісти
Лучше усыпить, лечить дорого и видимо бесполезно
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17.10.2022 10:36 Відповісти
Знову привезуть гуманітарну допомогу для розкрадання, здається по Старуху взагалі жодних рішень не ухвалюють.
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17.10.2022 06:38 Відповісти
Україна має найбільш 2змістовні

А в чому полягає другий зміст?
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17.10.2022 00:54 Відповісти
Мабуть випросив назад Грім-2
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17.10.2022 09:08 Відповісти
Пуйло має кращі стосунки з СА.
Вони тиждень тому змовилися стримувати добичу нафти, щоб розгортати паливну кризу в західних країнах.
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17.10.2022 01:00 Відповісти
ДОн этого просто не знал...... его цели как политика гораздо скромнее даже......он просто хочет Т.Шевченко по популярности в самой Украине обойти. На втором сроке возможно даже удастся достигнуть поставленной цели. Очень амбициозный политик.....да и народу как выяснилось давно важнее даже чем деньги Украины ...что Янук навинтил перед «побегом» в Ростов.
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17.10.2022 11:17 Відповісти
Це все-рівно, що з Ізраілем про щось домовитись
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17.10.2022 01:01 Відповісти
Ти з Китаєм і Іраном краще б раніше налагодив змістовні відносини, але тебе поперло в Оман.
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17.10.2022 01:01 Відповісти
так оманські інвестори самі щедрі !
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17.10.2022 01:28 Відповісти
Подарите этому гению книжку "Арифметика Пупкина в картинках для слаборазвитых". Нехай посчитает доходы московии от продажи нефти, связанные с отказом ОПЕК( где саудиты - локомотив)снизить добычу с $400 млн.
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17.10.2022 01:02 Відповісти
Пишут ЗМІ що це якась взятка связана с АБРАМОВИЧЕМ
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17.10.2022 01:11 Відповісти
МИКОЛА ДАВІДЮК
Абрамович тягне хабар в Україну? Вражаюча версія ДАВИДЮКА‼️‼️‼️

Політолог Микола Давидюк під час стріму на ютубі 24 каналу розповів, що з виділеннями 400 мільйонів доларів для України від Саудівської Аравії не все так просто.

https://youtu.be/5ESCb2BfbvI

16.10.2022 00:05
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17.10.2022 01:14 Відповісти
Да! Да! А ще феєричні оманські інвестиції.
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17.10.2022 01:10 Відповісти
Хто б що не говорив, а в умовах іранських поставок зброї в Росію, дипломатичні зв'язки з Саудівською Аравіює для України зараз повинні виходити на вищі рівні. Саудівська Аравія та Ізраїль це основні супротивники Ірану на Близькому Сході.
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17.10.2022 01:44 Відповісти
може краще дати зброю мітингарям в Іран ?
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17.10.2022 01:49 Відповісти
ти вже таке про китай та про ізраїль казав.

то де допомога нашій армії від китайців тап євреїв?
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17.10.2022 02:01 Відповісти
З Оманом також налагодили відносини
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17.10.2022 02:13 Відповісти
Він тоді говорив що очікуваються дуже веліки кредити та інвестіціі. Невже щось поступило ?
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17.10.2022 07:51 Відповісти
Він там зустрічався із начальником транспортного цеха, що там могло поступити, крім настанов від Патрушева...
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17.10.2022 09:24 Відповісти
Мутки якито
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17.10.2022 02:20 Відповісти
Він тільки одного мене так сильно дратує чи ще когось? Може в мене щось не все гаразд? Прям голос і фото з відео цього недогенія викликають якісь потуги до блювання.
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17.10.2022 05:15 Відповісти
Дратує, це дуже м'яко сказано.
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17.10.2022 10:38 Відповісти
Вперше! Ти забув сказати магічне слово "вперше"!!
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17.10.2022 05:38 Відповісти
Дуже просто, гроші взяті в кредит в арабів можна дерибанити, так як невідомо яка сума була. В МВФ чи в американців фінанси під їхнім контролем
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17.10.2022 05:40 Відповісти
ну дебіл що з ним поробеш...Саудити на пряму допоиогають х*йлу і знижають вибуток нафти на 2,000,000 бареллей в день а воно про п*здаті відносини 30 річного максимума розказуе. Американьці на пряму вже готові переглянути всі відносини з саудітами а наші очко принса персії облизують...гидоти
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17.10.2022 06:15 Відповісти
Это потому что , "что не сделает Дурак всё он сделает не так."
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17.10.2022 06:41 Відповісти
Допомога ворогу, пряма!
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17.10.2022 11:31 Відповісти
Одне з двох: або вчителька математики була така ж тупа, або ж вона була просто безсила з цим "генієм". Правда, є ще третій варіант, але про нього після Перемого.
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17.10.2022 06:31 Відповісти
Сам додумався чи дєрьмак підказав?
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17.10.2022 07:21 Відповісти
Яке ж воно дурне! СА - вносить найбільший внесок в фінансову стабільність в росії! Де факто це один із найбільших ворогів!
Чи в кого "у нас"
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17.10.2022 07:27 Відповісти
які ж дурні ті, що вважають ворогів дурнями...
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17.10.2022 08:06 Відповісти
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17.10.2022 07:31 Відповісти
Вєня порушив 12 - ту непорушну БОЖУ ЗАПОВІДЬ: "Знай з ким...".
Іміджеві втрати найзбитковіші і їх практично неможливо компенсувати.
Саудівська аравія - не та країна, що допоможе нам перемогти.
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17.10.2022 07:33 Відповісти
Невже більше ніж з Оманом ? Таке не може бути !
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17.10.2022 07:48 Відповісти
У кращому випадку домовився про кредити за 10% на свої дрібні витрати.
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17.10.2022 07:57 Відповісти
Эта гнусавая гнида - враг!

Когда США готовят санкции против Саудовской Аравии, за то что она поддерживает врагов Украины, гнида оказывает этому режиму максимальную поддержку...
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17.10.2022 08:05 Відповісти
Та кому ж ти підіграєш ворогу ?саудити знизили видубуток нафти ,що б росія мала більші доходи,коли США відкривають свої резерви ,що б знизити ціну ,а "найвеличніший " своє несе.
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17.10.2022 08:41 Відповісти
Не дуже ця заява виглядає на тлі засудження Байденом підвищення ціни на нафту...
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17.10.2022 08:44 Відповісти
Тепер із депутатами ВР за потрібні рішення Зеля розплачуватиметься саудівськими конвертами.
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17.10.2022 08:51 Відповісти
А з Іраном що?
Проспав чергового посібника ворогові?
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17.10.2022 08:52 Відповісти
Про багатих оманських інвесторів уже був жарт?
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17.10.2022 09:22 Відповісти
Оманскиє саудіти Патрушева все обкашляли давно...,остались деталі...
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17.10.2022 09:59 Відповісти
це тому вони з пуйлом домовилися про обсяги видобутку та постачання нафти та газу до ЄС.
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17.10.2022 10:28 Відповісти
свіжі надходження гуманітарки від саудитів в маркети і на ринки України
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17.10.2022 10:31 Відповісти
Содержательные отношения особенно хорошо выглядит на фоне принца Санмана у руля СА, который фапает на *****. Тут точно без Ермака не обошлось.
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17.10.2022 10:40 Відповісти
FYI: Очепятка в имени - он Салман а не Санман.
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17.10.2022 12:32 Відповісти
Боюся, що після такого демаршу Зеленського США розірве ленд-ліз з Україною. Нам доведеться його укладати з ворогами США-Саудівською Аравією та Іраном.
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17.10.2022 12:44 Відповісти
Ленд-лиз существует, только, на бумаге.
Если бы его осуществили, со дня принятия, в мае : война закончилась бы.
Да, Сауды ставят палки в колеса, по снижению цен, на нефтепродукты, США в гневе от этого, а Зеленский, почему-то, рад....
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17.10.2022 16:15 Відповісти
 
 