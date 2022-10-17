Маємо найбільш змістовні за 30 років відносини з Саудівською Аравією, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Україна має найбільш 2змістовні" за 30 років відносини з Саудівською Аравією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час свого відеозвернення.
"Маємо зробити все, щоб український зерновий експорт тільки розширювався. Це й для наших людей робочі місця, і експортні доходи. Плюс кошти, щоб провести посівну наступного року. Але й для всього світу – одна з ключових гарантій стабільності.
Те, як Україна допомагає збереженню нормального життя у світі, лише посилює репутацію нашої держави й полегшує нам створення нових зв’язків у різних регіонах. Цього тижня, що починається, я очікую нових міжнародних результатів для нашої держави.
А за тиждень, що минає, варто відзначити посилення контактів із Саудівською Аравією. Є вагомі домовленості. Серед іншого, це й рішення партнерів надати пакет гуманітарної підтримки обсягом 400 мільйонів доларів. Це дуже важливо. Маємо найбільш змістовні за 30 років відносини з Саудівською Аравією саме зараз", - підкреслив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
А в чому полягає другий зміст?
Вони тиждень тому змовилися стримувати добичу нафти, щоб розгортати паливну кризу в західних країнах.
Абрамович тягне хабар в Україну? Вражаюча версія ДАВИДЮКА‼️‼️‼️
Політолог Микола Давидюк під час стріму на ютубі 24 каналу розповів, що з виділеннями 400 мільйонів доларів для України від Саудівської Аравії не все так просто.
https://youtu.be/5ESCb2BfbvI
16.10.2022 00:05
то де допомога нашій армії від китайців тап євреїв?
Чи в кого "у нас"
Іміджеві втрати найзбитковіші і їх практично неможливо компенсувати.
Саудівська аравія - не та країна, що допоможе нам перемогти.
Когда США готовят санкции против Саудовской Аравии, за то что она поддерживает врагов Украины, гнида оказывает этому режиму максимальную поддержку...
Проспав чергового посібника ворогові?
Если бы его осуществили, со дня принятия, в мае : война закончилась бы.
Да, Сауды ставят палки в колеса, по снижению цен, на нефтепродукты, США в гневе от этого, а Зеленский, почему-то, рад....