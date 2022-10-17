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На світанку військові знищили три російські крилаті ракети над Дніпропетровщиною

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,крилата

Військові з повітряного командування "Схід" знищили над областю три російські крилаті ракети.

Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Гарні ранкові новини від наших захисників неба.

Перед світанком військові з повітряного командування "Схід" знищили над областю три російські крилаті ракети. Дві - над Криворізьким районом, одну - над Нікопольським", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Росіяни вночі били із "Градів" та важкої артилерії по двох громадах, по Нікополю прилетіли понад 40 російських снарядів, є поранений, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Чому не вдається це над Києвом,адже повідомляли,що столиця під захисним куполом?
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17.10.2022 07:35 Відповісти
Під захисним куполом лише Банкова мабуть
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17.10.2022 08:05 Відповісти
Вдається..але не 100 відсотків
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17.10.2022 08:09 Відповісти
Героям слава, бережи та допомагай вам Господь
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17.10.2022 11:02 Відповісти
 
 