На світанку військові знищили три російські крилаті ракети над Дніпропетровщиною
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Військові з повітряного командування "Схід" знищили над областю три російські крилаті ракети.
Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Гарні ранкові новини від наших захисників неба.
Перед світанком військові з повітряного командування "Схід" знищили над областю три російські крилаті ракети. Дві - над Криворізьким районом, одну - над Нікопольським", - йдеться в повідомленні.
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