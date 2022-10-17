Ексгумовано тіла 35 військових та 152 цивільних у Лимані, - Нацполіція

У деокупованому Лимані на Донеччині станом на 17 жовтня ексгумували тіла 35 військових та 152 цивільних.

Про це повідомив пресофіцер поліції Донецької області Олександра Гаврилко на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тіла 34 військовослужбовців ЗСУ були ексгумовані в Лимані, також за останню добу тіло ще одного військовослужбовця, але це була окрема могила на території міста. Що стосується цивільних, то 152 цивільні ексгумовані - це і з масових, і з поодиноких поховань", - сказала вона.

Гаврилко зазначила, що більшість ексгумованих тіл мають ознаки загибелі від мінно-вибухових травм, тобто внаслідок обстрілів, частина - природної смерті, є й тіла з ознаками вогнепальних поранень. Експерти працюють з відібраними матеріалами.

За словами пресофіцера, до слідчих звертаються місцеві мешканці, які повідомляють, що у похованні можуть бути їхні родичі. Вони погоджуються на забір біоматеріалу, аби фахівці могли ідентифікувати тіла. Наразі 88 зразків відправлені на експертизу.

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