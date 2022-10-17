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Доцента київського вишу оштрафували за викладання недержавною мовою

мова,російська

Доцент одного із київських університетів має сплатити штраф через порушення закону про функціонування української мови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Виніс постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за застосування недержавної мови під час освітнього процесу доцентом одного зі столичних закладів вищої освіти", – йдеться у повідомленні.

Відповідно до документа, який набрав законної сили 16 жовтня, викладач послуговувався недержавною мовою під час навчання студентів 3-го курсу.

На підставі поданих документів і матеріалів, які засвідчують порушення ним мовного закону, викладача визнали винним у скоєнні адмінправопорушення (ч. 2 ст. 188-52 Кодексу України про адміністративне правопорушення).

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Тепер доцент столичного вишу має сплатити 3 400 гривень штрафу не пізніше, ніж через 15 днів з дня вручення йому постанови.

"У разі несплати штрафу в зазначений строк постанова надсилається до органу державної виконавчої служби для її виконання у примусовому порядку", – наголошує омбудсмен.

Кремінь також додає, що у такому випадку викладачу доведеться сплатити вдвічі більшу суму штрафу – 6800 гривень, відповідно до положень статті 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За словами омбудсмена, протягом 2022 року Секретаріат уповноваженого отримав уже 70 скарг про порушення мовного законодавства вчителями, науково-педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої та вищої освіти.

"Сфера освіти, яка мала би бути прикладом у питанні дотримання мовного законодавства, на жаль, серед тих, де ми щороку фіксуємо чималу кількість порушень", – зауважив Тарас Кремінь.

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Він також наголосив, що в умовах повномасштабної війни, коли РФ "воює", зокрема, і проти закладів освіти, увага до порушників мовного законодавства буде прицільною.

"Кожен український учитель, науковець, вихователь чи методист – еталон дотримання закону та утвердження державної мови. Тому наша увага до сфери освіти, як і підтримка освітніх ініціатив, буде високою, а реакція на порушення закону, як і захист мовних прав громадян, буде належною", – підкреслив мовний омбудсмен.

Автор: 

виш (546) закон (2825) українська мова (833) штраф (1857) Кремінь Тарас (151)


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Топ коментарі
+14
Рашисты на оккупированных территориях издеваются над детьми. В Мелтополе в школах на вхоже стоят орки с автоматами и если кто-то из детей начинает говорить на украинском языке - хватают, оскорбляют перед всеми, пугают, иногда избивают. После победы нужно из школьных программ вычистить все упоминания о русской литературе и языке. Против чего рашисты боролись - на то и напоролись.
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17.10.2022 18:49
+12
Штрафів має бути два. Один (мінімально в розмірі місячної зарплати) для викладача і другий (в розмірі всіє суми за контрактом з викладачем, тобто в 12 разів вищий) з керівника навчального закладу. Викладач має здати іспит з української мови щоб отримати право викладати знову. Повторне порушення має каратися згідно законів стосовно колабораціонізму.
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17.10.2022 19:13
+8
Все правильно зроблено. В нас теж в КПІ багато викладали російською , але це були 2000-ні роки
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17.10.2022 18:47
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Все правильно зроблено. В нас теж в КПІ багато викладали російською , але це були 2000-ні роки
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17.10.2022 18:47 Відповісти
Дурість! Знаю одного професора з КПІ, він теж викладає російською... Йому за 80 років. Він спілкуватися може, але важко перейти на наукову термінологію та ще в нього всі конспекти з радянських часів... Ви ще знайдіть зараз нормального професора, що знає свій предмет...
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17.10.2022 20:05 Відповісти
Пробачте, що це за конспекти з радянських часів? Виходить, що дисципліна яку викладає професор, не розвивається. Тоді який сенс її викладати? Адже це регрес. Я вже не кажу, що у 80 років професору варто йти на заслужений відпочинок. І повірте, нормальних професорів більш молодого віку у нас достатньо.
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17.10.2022 21:03 Відповісти
Як ви думаєте, - що змінилося в сопроматі чи теоретичній механіці? Може хтось змінив закони фізики? Підіть пошукайте молодих викладачів у вишах... Ви з іншої планети? Ви хоч знаєте яку нищенську зарплатню держава виділяє науківцям?
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17.10.2022 21:45 Відповісти
Російсько-український словник наукової термінології. Суспільні науки / Й. Ф. Андерш [та ін.].; НАН України, Ком. наук. термінології, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Київ: Наукова думка, 1994. - 594 c. - ISBN 5-12-002638-9.
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17.10.2022 22:27 Відповісти
Ідіть нахер разом зі своїм зайвохромосомним тупим професором, патріоте мови окупанта.
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17.10.2022 23:31 Відповісти
Одразу видно *************** провокатора! Ти ніколи не станеш ні українцем ні профессором!
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18.10.2022 17:00 Відповісти
Безпорадна істерика тупого меншовартісного борця за мову окупанта в Україні - це так зворушливо. )))
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18.10.2022 21:39 Відповісти
Придурок, а ну нведи цитату, де я за неї боровся? Ти просто тупий провокатор! Звиздуй в бан!
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18.10.2022 22:35 Відповісти
Не плач, тупа меншовартісна устілко - пуйло тебе врятує. ))
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18.10.2022 22:40 Відповісти
Рашисты на оккупированных территориях издеваются над детьми. В Мелтополе в школах на вхоже стоят орки с автоматами и если кто-то из детей начинает говорить на украинском языке - хватают, оскорбляют перед всеми, пугают, иногда избивают. После победы нужно из школьных программ вычистить все упоминания о русской литературе и языке. Против чего рашисты боролись - на то и напоролись.
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17.10.2022 18:49 Відповісти
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17.10.2022 19:25 Відповісти
Так навіщо ти вата пишеш на своєму "козлячому" ?
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17.10.2022 19:27 Відповісти
Тому що вдома, серед своїх, і можу використовувати будь яку мову для спілкування. Російською пишу для того, щоб орки, які читають Цензор, мене гарно розуміли. А українською мовою володію точно не гірше за тебе, латентна кацапська потвора. Саме такі як ти прикриваються використанням державної мови, щоб поховати правильні наміри. Чи тебе так зачепило, що я пропоную твого улюбленого сашка гарматного із української освітньої програми випиляти?
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17.10.2022 20:58 Відповісти
Це звісно так, але ж і мову ворога комусь потрібно знати... Та якщо таке пишеш, чому не українською?
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17.10.2022 20:09 Відповісти
Читай моє пояснення для "
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17.10.2022 20:59 Відповісти
Почни із себе, патріоте мови окупанта.
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17.10.2022 23:33 Відповісти
А когда зелемарафон за то же самое оштрафуют?
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17.10.2022 19:00 Відповісти
чому не відпиз%или? щоб не міг на своїх 4х до роботи дойти?
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17.10.2022 19:02 Відповісти
Ти замість нього підеш в КПІ викладати? Чому всі тут вирішили, що ця людина зрадник???
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17.10.2022 20:11 Відповісти
Як відомо, незамінних людей, включаючи і професорів, не існує.
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17.10.2022 21:05 Відповісти
Ага, вже був у нас один прАФФесАр... Про незамінний людей, це ви вже сталіна цитуєте! Ганьба!
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17.10.2022 21:52 Відповісти
це дуже добре!
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17.10.2022 19:06 Відповісти
Так "какаяразніца" при владі!
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17.10.2022 19:07 Відповісти
якщо зацепити то там вся й кафедра, хто надав дозвіл читати лекції мовою руським язіьком? там вище за сраку потрібно брати!
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17.10.2022 19:11 Відповісти
Штраф то добре

Але і начистити хлєбало теж не завадить!
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17.10.2022 19:12 Відповісти
"...викладач послуговувався недержавною мовою..." часом не викладача англійської мови закошмарили?
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17.10.2022 19:13 Відповісти
Невже англійці розв'язали війну проти нас?
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17.10.2022 19:19 Відповісти
Dura lex sed lex, закон має однаково застосовуватися до всіх, бо інакше, як казав Шарапов - це не закон, а кістєнь.
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18.10.2022 10:27 Відповісти
Штрафів має бути два. Один (мінімально в розмірі місячної зарплати) для викладача і другий (в розмірі всіє суми за контрактом з викладачем, тобто в 12 разів вищий) з керівника навчального закладу. Викладач має здати іспит з української мови щоб отримати право викладати знову. Повторне порушення має каратися згідно законів стосовно колабораціонізму.
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17.10.2022 19:13 Відповісти
гнати таких виродків потрібно
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17.10.2022 19:16 Відповісти
А доцент тупой.(С)
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17.10.2022 19:29 Відповісти
Цікаво, хто тримає цього лінгводебіла на кафедрі? Скоро вже 31 (тридцять один) рік, як здох совок з його "русским язьіком". Якщо препод такий принциповий і не переходить на державну мову, то нехай пенсію оформляє на Московії.
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17.10.2022 19:35 Відповісти
Він не принциповий, а генетично обмежений щелепою. Це українець в російськомовному оточенні через 3 дні починає "какать" і "чтокать" , а кацап може 30 років прожити в Україні і не вивчити жодного слова. Та головне, що кацап зовсім не париться з цього поводу, оскільки вважає свій "язік" набагато вищим за сільське "нарєчіє".
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17.10.2022 19:45 Відповісти
І це викладач універу не розуміє що треба викладати державною ?
Нехай їде на парашку.
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17.10.2022 19:44 Відповісти
Є цілий ганебний канал "Фрідом", яким зелена влада наочно нам демонструє свою непереборність
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17.10.2022 20:28 Відповісти
Мабуть це був цей Доцент - воно і не дивно що воно мови не знає
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17.10.2022 20:44 Відповісти
 
 