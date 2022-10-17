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Німеччина ускладнила отримання віз для росіян

шенген,рф,віза

Уряд Німеччини змінив правила видачі віз для громадян Росії, додавши до переліку вимог необхідність надати довідку про кошти на рахунку банку, зареєстрованого в Європейському Союзі.

Про це повідомляється на сайті VisaMetric, інформує Цензор.НЕТ.

Під час подання заявки на візу людина має підтвердити, що на час перебування в Шенгенській зоні вона матиме достатньо грошей.

"До розгляду можуть бути прийняті лише актуальні виписки, видані на ім'я заявника з перевірки банку, що піддається, і діє в країнах — членах ЄС. Документ повинен містити інформацію про поточну суму коштів на рахунку (рахунках). Заявник має надати відповідні виписки з банківського рахунку за останні три місяці", — зазначається у переліку документів для отримання туристичної візи.

Відповідна вимога також є в списку документів, необхідних для подання на візу для приватних візитів, на ділову візу, а також на візу для учасників наукових, культурних, спортивних заходів й на візу з метою лікування.

Також читайте: Із 25 жовтня Чехія забороняє росіянам в’їзд за туристичними й студентськими візами

Раніше Німеччина почала вимагати при оформленні віз підтвердження оплати заброньованого житла.

Автор: 

віза (732) Німеччина (7335) росія (65002)


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Топ коментарі
+2
https://pcradio.ru/radio/russkiy-berlin
ага, як би не так.
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17.10.2022 20:58
+1
Оце ускладнили так ускладнили, ай молодці.🤐
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17.10.2022 20:56
+1
Лайфхак, тобто людською - корисна порада:

Якщо ви не бажаєте бачити когось у своїй господі, не посилайте його нагуй, просто ускладніть йому потрапляння до вас!
Ги-ги..
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17.10.2022 21:20
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Оце ускладнили так ускладнили, ай молодці.🤐
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17.10.2022 20:56 Відповісти
заморылыся фрицы пестни слухаты про саюз нерушимый?
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17.10.2022 20:56 Відповісти
https://pcradio.ru/radio/russkiy-berlin
ага, як би не так.
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17.10.2022 20:58 Відповісти
Хэнде хох! Рус Иван, сдавайся!...
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17.10.2022 21:03 Відповісти
Не "сдавайся" а "неси крававиє ржублі к нам в банкі"...
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17.10.2022 21:06 Відповісти
так не вийде. банк відкриває рахунок по прописці. хіба шо інтернетні банки. є такі? і чи їх можна перевірити.
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17.10.2022 21:59 Відповісти
Є віртуальні візи, переводи з пейпала на рахунок в банк, і ще багато чого, включаючи фінансового повіреного що відкриває рахунок сам, але розпоряджається ним клієнт.
Фактично виглядає отак: "ми не хочемо щоб до нас їхали узкіє фашисти. Ми хочемо, щоб до нас їхали узкіє фашисти з грошенятками".
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17.10.2022 22:07 Відповісти
так вони і раніше їхали лише з грошима. лише раніше була довіра до кацапських банків
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17.10.2022 22:25 Відповісти
Лайфхак, тобто людською - корисна порада:

Якщо ви не бажаєте бачити когось у своїй господі, не посилайте його нагуй, просто ускладніть йому потрапляння до вас!
Ги-ги..
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17.10.2022 21:20 Відповісти
Хм, вон воно як...як із чортом, просиш одне отримуєш інше, а кажуть що Гете не пожартував із "Фаустом", пожартував))

Просиш "Леопарди", що цваі - дають інше.
Просиш прийміть втікачів від чмобілізації на росії - а тут візи із "сюрпризом".

Добре, давайте по іншому - Пан Шольц не треба "Леопарди", що цваі... Пани з Польщі кажуть, що самі склепають по ліцензії із Південої Кореї.
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17.10.2022 21:41 Відповісти
Хто це з українців просив приймати втікачів від мобілізації? Було якраз навпаки
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17.10.2022 21:56 Відповісти
не в європейському банку, а в ПРИВАТБАНКУ
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17.10.2022 22:07 Відповісти
 
 