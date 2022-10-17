Німеччина ускладнила отримання віз для росіян
Уряд Німеччини змінив правила видачі віз для громадян Росії, додавши до переліку вимог необхідність надати довідку про кошти на рахунку банку, зареєстрованого в Європейському Союзі.
Про це повідомляється на сайті VisaMetric, інформує Цензор.НЕТ.
Під час подання заявки на візу людина має підтвердити, що на час перебування в Шенгенській зоні вона матиме достатньо грошей.
"До розгляду можуть бути прийняті лише актуальні виписки, видані на ім'я заявника з перевірки банку, що піддається, і діє в країнах — членах ЄС. Документ повинен містити інформацію про поточну суму коштів на рахунку (рахунках). Заявник має надати відповідні виписки з банківського рахунку за останні три місяці", — зазначається у переліку документів для отримання туристичної візи.
Відповідна вимога також є в списку документів, необхідних для подання на візу для приватних візитів, на ділову візу, а також на візу для учасників наукових, культурних, спортивних заходів й на візу з метою лікування.
Раніше Німеччина почала вимагати при оформленні віз підтвердження оплати заброньованого житла.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ага, як би не так.
Фактично виглядає отак: "ми не хочемо щоб до нас їхали узкіє фашисти. Ми хочемо, щоб до нас їхали узкіє фашисти з грошенятками".
Якщо ви не бажаєте бачити когось у своїй господі, не посилайте його нагуй, просто ускладніть йому потрапляння до вас!
Ги-ги..
Просиш "Леопарди", що цваі - дають інше.
Просиш прийміть втікачів від чмобілізації на росії - а тут візи із "сюрпризом".
Добре, давайте по іншому - Пан Шольц не треба "Леопарди", що цваі... Пани з Польщі кажуть, що самі склепають по ліцензії із Південої Кореї.