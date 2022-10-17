Німеччина ускладнила отримання віз для росіян

Уряд Німеччини змінив правила видачі віз для громадян Росії, додавши до переліку вимог необхідність надати довідку про кошти на рахунку банку, зареєстрованого в Європейському Союзі.

Про це повідомляється на сайті VisaMetric, інформує Цензор.НЕТ.

Під час подання заявки на візу людина має підтвердити, що на час перебування в Шенгенській зоні вона матиме достатньо грошей.

"До розгляду можуть бути прийняті лише актуальні виписки, видані на ім'я заявника з перевірки банку, що піддається, і діє в країнах — членах ЄС. Документ повинен містити інформацію про поточну суму коштів на рахунку (рахунках). Заявник має надати відповідні виписки з банківського рахунку за останні три місяці", — зазначається у переліку документів для отримання туристичної візи.

Відповідна вимога також є в списку документів, необхідних для подання на візу для приватних візитів, на ділову візу, а також на візу для учасників наукових, культурних, спортивних заходів й на візу з метою лікування.

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Раніше Німеччина почала вимагати при оформленні віз підтвердження оплати заброньованого житла.