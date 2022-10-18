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На Херсонщині до окупаційного батальйону набирають в’язнів з місцевих колоній

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Ув’язненим, які відбувають покарання в колоніях на тимчасово окупованій території Херсонщини, пропонують вступити до так званого "добровольчого батальйону Маргелова", створеного окупаційною владою.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

За наявною у нього інформацією, в окупаційної влади великі проблеми з набором добровольців.

"Абсолютна більшість херсонців розділяє протилежні настрої та не хоче і не буде брати до рук зброю й воювати проти свого народу, своїх рідних", - повідомляє Соболевський.

Відмову брати до рук зброю отримали і від ув’язнених, які відбувають покарання і утримуються під вартою згідно з українським законодавством.

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Автор: 

армія рф (17264) ув’язнення (115) окупація (6680) Херсонська область (5718)


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