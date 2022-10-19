США наполегливо працюють над продовженням "зернової" угоди, - Держдеп

США докладають зусиль для продовження дії угоди щодо забезпечення "зернових коридорів" у Чорному морі та сподіваються, що всі сторони, включно з рф, погодяться зберегти ці домовленості.

Про це заявила помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми дуже наполегливо працюємо над продовженням угоди щодо (поставок – ред.) зерна", - сказала представниця Держдепу.

Вона підкреслила, що "зернова" угода була вкрай важливою для розблокування постачань продовольства з України і рф в інші країни, а також у контексті посилення глобальної продовольчої безпеки. За її словами, фактично це також "пішло на користь росії", яка завдяки домовленостям продовжила експортувати зерно.

"Зараз ведуться активні переговори. Ми дуже позитивно оцінюємо роль ООН і Туреччини в цьому процесі. Тож ми сподіваємося, що росія також погодиться, що продовження "зернової" угоди є корисним для всіх зацікавлених сторін", - підсумувала Донфрід.