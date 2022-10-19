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США наполегливо працюють над продовженням "зернової" угоди, - Держдеп

зерно,порт,експорт,агропродукція

США докладають зусиль для продовження дії угоди щодо забезпечення "зернових коридорів" у Чорному морі та сподіваються, що всі сторони, включно з рф, погодяться зберегти ці домовленості.

Про це заявила помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми дуже наполегливо працюємо над продовженням угоди щодо (поставок – ред.) зерна", - сказала представниця Держдепу.

Вона підкреслила, що "зернова" угода була вкрай важливою для розблокування постачань продовольства з України і рф в інші країни, а також у контексті посилення глобальної продовольчої безпеки. За її словами, фактично це також "пішло на користь росії", яка завдяки домовленостям продовжила експортувати зерно.

"Зараз ведуться активні переговори. Ми дуже позитивно оцінюємо роль ООН і Туреччини в цьому процесі. Тож ми сподіваємося, що росія також погодиться, що продовження "зернової" угоди є корисним для всіх зацікавлених сторін", - підсумувала Донфрід.

Автор: 

Держдепартамент США (1619) зерно (3118) експорт (4467) Чорне море (1662)


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Топ коментарі
+3
Тот, кто сдал ***** Крым

"Вашингтону следует определить границы финансирования конфликта на Украине, чтобы избежать открытого противостояния с Россией. Об этом в интервью Pod Save America заявил бывший президент США Барак Обама.

«Мы должны честно сказать Украине, что мы можем сделать, а что нет. США, НАТО и остальные должны самостоятельно определить линии, исходя из расчета, что конфликт России и Украины может перерасти в эскалацию между Россией, США и НАТО», - сказал он.
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19.10.2022 01:04
+2
МВС Німеччини звільнило голову відділу інформаційної безпеки Арне Шенбома через підозру у зв'язках з Росією, повідомляють видання https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/innenministerium-stellt-bsi-praesident-arne-**********-frei-a-9e862085-9814-4811-8350-a84f36ce847d Der Spiegel та https://www.dw.com/ru/glava-kibersekuriti-frg-uvolen-po-obvineniu-v-svazah-s-rossiej/a-63480590 Deutsche Welle .
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19.10.2022 00:37
+2
більшості українців насрати на цю зернову угоду ! вона цікава хіба що нам аграріям . але і нас теж більше цікавить угода про ракети середньої дальності !
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19.10.2022 01:00
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Над вундервафлею для Ірану не хочуть попрацювати гаранти світового порядку?
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19.10.2022 00:33 Відповісти
МВС Німеччини звільнило голову відділу інформаційної безпеки Арне Шенбома через підозру у зв'язках з Росією, повідомляють видання https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/innenministerium-stellt-bsi-praesident-arne-**********-frei-a-9e862085-9814-4811-8350-a84f36ce847d Der Spiegel та https://www.dw.com/ru/glava-kibersekuriti-frg-uvolen-po-obvineniu-v-svazah-s-rossiej/a-63480590 Deutsche Welle .
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19.10.2022 00:37 Відповісти
У Німеччині цих Шенбомів, як у нас Єлдаків, у кожній держустанові є.
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19.10.2022 01:00 Відповісти
Ця угод затягнула війну на місяці а її продовження може суттєво затримати наступ на Крим. Тому, сподіваюсь, хтось уже шукає рішення без угод з ворогом. Найкраще рішення це системне знищення всього чорноморського флоту ********** і всіх їх військових баз на Чорному морі..
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19.10.2022 00:38 Відповісти
И шоб меня по-быстрому забанили, задам любимый вопрос про пани Спартс. Где эта героиня моего романа?
Кстати, может я в нее влюбился, а меня лишают возможности эротичных комментов
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19.10.2022 00:58 Відповісти
Пані Spаrts з рештою трампістів готується пройти до Конгресу, де голосуватиме проти надання гуманітарної та військової допомоги Україні в потрібних обсягах. Так як гуманітарну все одно розікрадуть і "Взагалі пора вже подумати про Америку, а то надто багато грошей старий Байден витрачає на Україну." слова Трампа.
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19.10.2022 04:46 Відповісти
Вот спасибо, вот утешила. Придется влюбится в другую. Токо всем тихо, бо подружка не разрешает.
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19.10.2022 09:44 Відповісти
Так самий великий агрохолдинг в Україні з США.
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19.10.2022 00:58 Відповісти
більшості українців насрати на цю зернову угоду ! вона цікава хіба що нам аграріям . але і нас теж більше цікавить угода про ракети середньої дальності !
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19.10.2022 01:00 Відповісти
Тот, кто сдал ***** Крым

"Вашингтону следует определить границы финансирования конфликта на Украине, чтобы избежать открытого противостояния с Россией. Об этом в интервью Pod Save America заявил бывший президент США Барак Обама.

«Мы должны честно сказать Украине, что мы можем сделать, а что нет. США, НАТО и остальные должны самостоятельно определить линии, исходя из расчета, что конфликт России и Украины может перерасти в эскалацию между Россией, США и НАТО», - сказал он.
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19.10.2022 01:04 Відповісти
Миротворец- п-здобол вылез как всегда что- то ляпнуть. Это Горбачёв №2, может трандеть два часа при этом ничего конкретного не сказать .
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19.10.2022 04:48 Відповісти
Там два вежеля: ***** та Ердоган. Злий ***** та замотивований грошима Ердоган. У ***** нема шансів проти замотивованого великими грошима Ердогана.

Перефразуємо епізод з фільму "Людина з бульвару Капуцинів".

- Реджеп Тайїп, що ти зможеш зробити за гроші?
- За гроші ... я можу зробити ... все!

https://www.youtube.com/watch?v=-PPh00lcnII
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19.10.2022 02:56 Відповісти
Всі. хто зацікавлений у " зерновій угоді ". поки що активно допомагають Україні. але як тільки закінчиться експорт зерна з України. то відразу ж і допомога Україні зменшиться в десятки разів.
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19.10.2022 03:02 Відповісти
і Туреччини в цьому процесі... ну в тому процесі, що дійсно потрібен Україні
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19.10.2022 03:03 Відповісти
Зернова угода - це дуже добре. Укаїна зможе ще більше Ірану кукурудзи продати, сска
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19.10.2022 09:17 Відповісти
 
 