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Новини За кордоном
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безпілотник (2132) Іран (1343) санкції (6880) Євросоюз (7148)

Євросоюз готує нові санкції проти Ірану за продані безпілотники Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

іран

ЄС планує найближчими днями запровадити санкції проти кількох іранських фізичних та юридичних осіб за продаж зброї Росії. Дипломати з країн ЄС можуть узгодити деталі нового пакету вже в середу, напередодні майбутнього саміту Європейської Ради в четвер і п’ятницю.

Про це повідомили четверо чиновників і дипломатів виданню POLITICO Brussels Playbook, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей крок був зроблений на тлі повідомлень про те, що Москва використовує іранські безпілотники для  ударів по цивільних об’єктах в Україні, а Тегеран відправив інструкторів з управління безпілотними літальними апаратами до окупованого Росією Криму", - пише видання. 

Нові санкції будуть направлені на п'ять іранських фізичних осіб і три організації. обмеження будуть доповненням до санкцій, вже узгоджених раніше, проти "поліції моралі" Ірану за жорстоке переслідування та вбивство іранців, які виходили на протести.

Санкції стануть ще однією значною проблемою на переговорах щодо відновлення іранської ядерної угоди, відомої як Спільний всеосяжний план дій (СВПД), який зняв багато американських санкцій з Тегерана в обмін на обмеження його ядерної програми. Учасники переговорів працювали над відновленням ядерної угоди 2015 року після того, як колишній президент США Дональд Трамп відмовився від неї у 2018 році.

"Щиро кажучи, СВПД більше не має значення. Ми вже змирилися з думкою, що це не зрушить з мертвої точки", - сказав один високопоставлений чиновник з Європи.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+6
Та не треба нових..... хай будуть хочь старі.... головне щоб ДІЄВІ!!! Бо як вийшло що Іран стільки років під санкціями розробив свої БПЛА??? Звідки система управління та наведення???
А нову "мильну бульку" прийняти у ЄС можуть, то вже бачили.... 10001 "остання, найпотужніша санкція"....
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19.10.2022 12:00
+5
А давайте возьмем воздушный шар, в люльку положим бочку с отработанным ядерным топливом, начиним взрывчатку и радиоуправляемо отправим в Белгород? и взорвем над центром города
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19.10.2022 11:59
+5
А еще нада туда засунуть манекен в ватнике и шапке ушанке, шоб думали шо то свои и не сбивали
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19.10.2022 12:00
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А давайте возьмем воздушный шар, в люльку положим бочку с отработанным ядерным топливом, начиним взрывчатку и радиоуправляемо отправим в Белгород? и взорвем над центром города
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19.10.2022 11:59 Відповісти
А еще нада туда засунуть манекен в ватнике и шапке ушанке, шоб думали шо то свои и не сбивали
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19.10.2022 12:00 Відповісти
Очень неплохая идея кстати. Дождаться попутного ветра на Маскву и дуть шарики и заправлять их ядерными отходами с Чернобыля. Пускай если хотят даже сбивают их. Тогда на Маскву будет радиоактивная дорога шириной в 200км.
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19.10.2022 12:04 Відповісти
Та не треба нових..... хай будуть хочь старі.... головне щоб ДІЄВІ!!! Бо як вийшло що Іран стільки років під санкціями розробив свої БПЛА??? Звідки система управління та наведення???
А нову "мильну бульку" прийняти у ЄС можуть, то вже бачили.... 10001 "остання, найпотужніша санкція"....
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19.10.2022 12:00 Відповісти
Та х.з., шо там буде чи не буде діяти... Здивував Ізраїль. Якщо путлер пообіцяв аятоллам ядерні коврижки, а вони не вагаючись, натиснуть на кнопку, то дорогим ябреям може бути повний тухес. Здавалося, що Ізраїль сам повинен лобіювати свої інтереси через зустрічі дипломатів, якось діяти.... Можливо навіть відслідковування і знищення тих, курва, заводів, підприємств, кустарних включно...
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19.10.2022 12:09 Відповісти
Якщо іран під санкціями розробляє зброю , це значить одне - всі Західні санкції - лише на папері . ! .
І за їх виконанням ніхто не слідкує .
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19.10.2022 12:21 Відповісти
Театр абсурда... ЕС готовит санкции ирану, черножопые ваще задную включили - мы не мы, (они уже как лаптеногие -это нем, это все они сами, в любом военторге купить можно и далее по тексту,) с кем поведешься от того и блох наберешься!! Амеры ваще хер пойми шо несут - НИЧЕГО НЕТ, ДАВАЙТЕ ВЫ ВСЕ УСБАГОЙТЕСТЬ И ВСЕ ТАКОЕ!!!
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19.10.2022 12:08 Відповісти
тут іде гра інформацією. Зачасту деяка уже не активна
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19.10.2022 12:16 Відповісти
а скільки часу іран вже під санкціями?
санкції - це такий фетіш європейський чи шо?
задоволення від процесу прийняття санкцій є - а результату немає... заїб..ли вже своїми маразмами
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19.10.2022 12:11 Відповісти
яка угода з країною терористом ?
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19.10.2022 12:12 Відповісти
Тобто, не влупимо по іранському виробництву дронів, ракет тощо настамнєтними літаками, а включимо у санкційний список пару генералів із корпусу стражі. Срать вони хотіли на такі санкції. Тому й не бояться. І роблять все що їм заманеться.
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19.10.2022 12:12 Відповісти
цей світ перетворився на купу запливших жиром виродків які своєю жадобою до халяви довели до початку війни у європі...
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19.10.2022 12:15 Відповісти
Безтолковими санкціями сьогодні мало кого злякаєш. Краще:

- хай старі працюють, а не пом'якшуються/лібералізуються;

- ЄС, може дасте нам трошки більше озброєння?
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19.10.2022 12:16 Відповісти
Томагавками треба санкції вводить, а не соплі по фейсу витирать.
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19.10.2022 12:36 Відповісти
 
 