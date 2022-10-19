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В окупованому Маріуполі не дозволяють проводити поховання українських військових, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Окупаційна влада забороняє проводити поховання українських військових, що загибли під час Битви за Маріуполь. Тіла захисників досі лишаються на вулицях.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ

"Фактично, це єдині тіла загиблих у місті що досі лишаються на вулицях, правда, здебільше в мертвих мікрорайонах міста. Але. Навіть родичам загиблих, які приїзжали в Маріуполь не надали дозволу на поховання. Не ховаючись окупанти кажуть, що це "в назидание и устрашение". Березень, квітень, травень – місяці загибелі. Що з тілами наших Героїв можете уявити", - йдеться в повідомленні.

Андрющенко також повідомив, що російська пропаганда готує окремий великий сюжет з жахливими кадрами поводження з тілами наших захисників.

"Тому на українців чекає потужна інформаційна атака з боку ворога. Маємо бути готові. Морально. Це не перша та не остання атака ворога, яка на нас очікує", - зазначив Андрющенко.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+15
Будьте ви прОкляті, суки лаптєрилі, на віки-вічні..!
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19.10.2022 14:30
+7
А ми тих собак закопуємо, бо ж ми, бачте, християни. Коли ж ми до них почнемо відноситись не краще, ніж вони до нас?
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19.10.2022 14:27
+6
Собакам скормлювати їхніть обдроченців. В форматі онлайн.
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19.10.2022 14:34
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А ми тих собак закопуємо, бо ж ми, бачте, християни. Коли ж ми до них почнемо відноситись не краще, ніж вони до нас?
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19.10.2022 14:27 Відповісти
Интересно а если ***** придумает план шоб нам в плен сдался миллион кацапов, шоб подорвать экономику ведь их нужно кормыты, греть и где-то расположить. Вот шоб они пришли и тупо сдались? то что им тоже дачь чаю горячего с пиржком и сигареткой. Бедный золкин при таком раскладе ему *****. сгорит на работе со всеми *********** за жизнь
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19.10.2022 14:34 Відповісти
Таке вже було! У 1941-му Тоді німці теж не знали, що робить з тією кількістю полонених, яка до них потрапила!
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19.10.2022 15:27 Відповісти
На 1лютого 1942року --3,5 млн. полоненних.
У жовтні 1941року було видано наказ, за яким
полоненнх з помешкання Прибалтики, Белорусії, України
могли відпускати до дому , як що приходив родич.
Післ прибуття в свою місцевість, треба було
зарегіструватися і отримати " аусвайс".
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19.10.2022 15:49 Відповісти
Ніколи. Бо вишиванки понатягали, і навіть мову багато вивчило, а комплекс меншовартості лишився перед імперцями.

Коли за анекдоти про хохлів кацапи будуть отримувати по зубах, коли половина вкраїнчикіа перестане казати що це все винуваті політікі а простий народ він же хороший.
Тоді і толерантність до 'братів' щезне
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19.10.2022 16:16 Відповісти
Будьте ви прОкляті, суки лаптєрилі, на віки-вічні..!
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19.10.2022 14:30 Відповісти
Хай готують сюжет. Слід навіть сприяти поширенню.
Щоб всі українці (та і інші люди за кордоном теж) бачили, наскільки мерзенний цей "русскій мір".
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19.10.2022 14:31 Відповісти
Тупа середньовічна орда. А попи їхні що кажуть?
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19.10.2022 14:32 Відповісти
Собакам скормлювати їхніть обдроченців. В форматі онлайн.
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19.10.2022 14:34 Відповісти
Зроблятьшоу ,про те ,як українці відмовляються,від поховання своїх героїв!
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19.10.2022 14:42 Відповісти
Скоріше за все це і планується. Тож потрібно заздалегіть на міжнародних площадках висвітлити цю тему раніше кацапської брехні. Щоб не виникало щось на кшталт нєфсьотакадназначна.
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19.10.2022 14:57 Відповісти
когда думал что предел ненавсти к русским пробит ，оказывается до дна еще очень далеко! До Мариуполя еще далеко ，но у Украины уже есть спецназ который может проводить работу в тылу. Главное чтобы по мере продвидвижения фронта не упустить колаборантов которые хуже русских ，так как ели с нами один хлеб за столом ，а потом с их подачи нас начали убивать .
Нет предела ненависти к етим тварям !!!
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19.10.2022 19:50 Відповісти
Потрібно показати масове видео рускім тварям їх мясо яке жруть собаки
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19.10.2022 20:40 Відповісти
 
 