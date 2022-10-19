В окупованому Маріуполі не дозволяють проводити поховання українських військових, - Андрющенко
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Окупаційна влада забороняє проводити поховання українських військових, що загибли під час Битви за Маріуполь. Тіла захисників досі лишаються на вулицях.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Фактично, це єдині тіла загиблих у місті що досі лишаються на вулицях, правда, здебільше в мертвих мікрорайонах міста. Але. Навіть родичам загиблих, які приїзжали в Маріуполь не надали дозволу на поховання. Не ховаючись окупанти кажуть, що це "в назидание и устрашение". Березень, квітень, травень – місяці загибелі. Що з тілами наших Героїв можете уявити", - йдеться в повідомленні.
Андрющенко також повідомив, що російська пропаганда готує окремий великий сюжет з жахливими кадрами поводження з тілами наших захисників.
"Тому на українців чекає потужна інформаційна атака з боку ворога. Маємо бути готові. Морально. Це не перша та не остання атака ворога, яка на нас очікує", - зазначив Андрющенко.
Будь ласка, зачекайте...
У жовтні 1941року було видано наказ, за яким
полоненнх з помешкання Прибалтики, Белорусії, України
могли відпускати до дому , як що приходив родич.
Післ прибуття в свою місцевість, треба було
зарегіструватися і отримати " аусвайс".
Коли за анекдоти про хохлів кацапи будуть отримувати по зубах, коли половина вкраїнчикіа перестане казати що це все винуваті політікі а простий народ він же хороший.
Тоді і толерантність до 'братів' щезне
Щоб всі українці (та і інші люди за кордоном теж) бачили, наскільки мерзенний цей "русскій мір".
Нет предела ненависти к етим тварям !!!