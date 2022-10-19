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Favbet Foundation передав для ЗСУ черговий позашляховик

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

авто

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним силам України черговий автомобіль-позашляховик для виконання бойових завдань на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Мова про Nissan X-Trail. Авто уже надійшло в розпорядження батальйону, який протистоїть російським окупантам на сході України.

Раніше завдяки зусиллям Favbet Foundation Збройні сили України отримали 17 автомобілів, підготовлених для роботи на передовій.

Як повідомлялося, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.
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Favbet - украинская букмекерская компания, основанная в 1999 году. Работает по сублицензии Favorit United N.V., зарегистрированной в Кюрасао. Зарегистрирована в реестре Министерства юстиции Украины как «лоторея-тото».
Це те й саме?
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19.10.2022 17:16 Відповісти
Давайте краще такі контори оподатковувати як воно має бути, а то машинка то круто, але ці хлопці стільки грошей піднімають податком на глупість (гемблінгом) з тих самих українців, що одна машинка виглядає трохи як знущання. Я впевнений що піар компанії про те як не можна пускати на ринок 1х бет (з чим погоджуюсь) коштувала трохи більше, бо чесно задовбало то бачити по всім каналам
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19.10.2022 17:21 Відповісти
Все верно! Скосили мильён - на 10 тыс купили старое внедорожное ведро
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19.10.2022 19:24 Відповісти
це рюскі через мережу підставних контор
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19.10.2022 17:50 Відповісти
Нет ничего хуже спустя время констатировать. Задним числом короче. Но вот же как было! И мы знали, видели и молчали. Сколько же лярдов зелени улетело в офшоры и прочее только при шапкокраде? А при чучме как хлынуло? Ниагарский водопад умноженый на миллион! Глянул по батальону Монако днями, пасынок гепуция Родион в в Монако в казино шляется на суперкаре ганяя. Месяц назад зав департамента земельных рессурсов Харькова с семьей кажись там же или Каннах или Нице с семьей веселится---и это вот месяц назад и сегодня там не меряно таких. В Вене вообще тысячи подобных буханят с семьями с февраля да и раньше. Могли бы корпорацию Локхид купить с землей вместе запросто! Вот нет уверенности в удаче нашей---нет.
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19.10.2022 19:01 Відповісти
На 3 копійки купили , щоб мільйони не оподатковувати , новина не варта публікації , «волонтери» , стидоба !
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20.10.2022 02:28 Відповісти
 
 