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Сумська область (2243) електроенергія (1924)

На Сумщині 20 жовтня повністю вимкнуть водопостачання і вуличне освітлення, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

живицький

20 жовтня у всій Сумській області на день вимкнуть водопостачання, також не працюватиме електротранспорт та вуличне освітлення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі  голова ОВА Дмитро Живицький

Він зазначив: "По області відключаємо водопостачання з 7 до 23 години;

Не працюватиме електротранспорт;

Не працюватиме вуличне освітлення.

Просимо виробничі підприємства, ресторани та кав'ярні зробити завтра санітарний день або обмежити споживання електроенергії по максимуму".

 За словами Живицького, за можливості, якщо усі свідомо обмежать споживанн

Автор: Роман Свиридович
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все перетерпимо,аби кацапів на фронті ще зменшилось
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20.10.2022 04:15 Відповісти
Патрулі по містам треба пустити , щоб злочінці не радилі темряві
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20.10.2022 04:33 Відповісти
а чому всю область в чому причина якщо є світло в частині області навіщо його відключать.
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20.10.2022 05:26 Відповісти
Тому, що базікати менше чиновникам треба про успіхи, про те, що усе полагодили і т.п. Оте пусте базікання усіх про усе підряд - це який повний трешняк!
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20.10.2022 06:37 Відповісти
Цих, тупих рагулів, нічого окрім піару не цікавить
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20.10.2022 07:48 Відповісти
Тільки й всього, чим влада може похвалитись, поменше хай говорячі голови базікають про успіхи та про відновлення і то наввипередки, дістала ця говорильня, ніхто не думає на два кроки вперед, все робиться після того, що вже є фактом, де захист критичної інфраструктури, знову нічого не знали як про війну, діячі, блін.
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20.10.2022 08:37 Відповісти
Перспектива одна - надо всем миром Богу молиться
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20.10.2022 20:52 Відповісти
Схоже, пора вже електростанції України тимчасово прибрати із карт Гугл ( google.com/maps ).
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21.10.2022 05:50 Відповісти
 
 