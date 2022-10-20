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Окупанти обстріляли Чернігівщину з території РФ, - ОК "Північ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл,чернігівщина

Окупанти знову з території РФ обстріляли із мінометів прикордоння Чернігівщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, з 06:05 до 06:20 повідомили про 5 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в район Миколаївки.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ППО збили дві російські ракети в небі над Чернігівщиною. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: Ірина Дашківська
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Потрібно відповідати на ураження живої сили ворога і інфраструктури
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20.10.2022 08:13 Відповісти
Чому відбувається замовчення, це, в тому числі, питання і до цензора, що на кордонах Чернігівської ті Сумської області відбиваються не просто обстріли кудись у поле, а спорадичні бої з рашистами? Ось зараз випадково, на місцевому ресурсі, побачив новину що тероборонець з Дніпра днями загинув у Сумській області, і це вже далеко не перше таке повідомлення.
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20.10.2022 08:22 Відповісти
Давай свій "місцевий ресурс"! Налякаю "спорадичними боями" своїх сусідів! Бо в чотирьох сім"ях прикордонники: двоє на кордоні з Гомельщиною, а троє - з Брянщиною І від них я щось подібного не чув
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20.10.2022 10:03 Відповісти
 
 