УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6352 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 890 3
війна (56949) Миколаїв (1341) обстріл (21421) Кім Віталій (451)

Росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву, без жертв та руйнувань

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Російські загарбники вдарили по Миколаєву. Жертв та руйнувань немає

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Прильоти с-300 по місту. Без жертв та руйнувань", - зазначив він.

Читайте: Ворог продовжує обстрілювати Харківщину. Авто зі співробітниками ДСНС підірвалося на міні, двоє загиблих, - Синєгубов

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.10.2022 10:09 Відповісти
Как это? Испарились в воздухе?
показати весь коментар
20.10.2022 10:24 Відповісти
Та ні, гепнуло добряче. Попало по газонам.
показати весь коментар
20.10.2022 10:53 Відповісти
 
 