Росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву, без жертв та руйнувань

Російські загарбники вдарили по Миколаєву. Жертв та руйнувань немає

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Прильоти с-300 по місту. Без жертв та руйнувань", - зазначив він.

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