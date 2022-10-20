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Росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву, без жертв та руйнувань
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники вдарили по Миколаєву. Жертв та руйнувань немає
Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Прильоти с-300 по місту. Без жертв та руйнувань", - зазначив він.
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показати весь коментар20.10.2022 10:09 Відповісти Мені подобається 3
Аллоизий #3
показати весь коментар20.10.2022 10:24 Відповісти Мені подобається 0
Danger Zone
показати весь коментар20.10.2022 10:53 Відповісти Мені подобається 0
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