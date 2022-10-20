До України прибув президент Швейцарії Кассіс
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
З офіційним візитом до України прибув президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter президента.
"Знову в Україні - через рік після мого останнього візиту. Моя мета - скласти враження про ситуацію у зв’язку з війною, гуманітарну ситуацію та підготовчу роботу до відбудови країни", - повідомив Кассіс.
Топ коментарі
+13 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар20.10.2022 10:22
+6 Zemer
показати весь коментар20.10.2022 10:22
+5 Олег Кущ e096799b
показати весь коментар20.10.2022 10:24
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Просто президент не получает красные папочки и не сцыт ознакомиться лично
І дає зрозуміти,що підтримка України буде тривати і надалі.