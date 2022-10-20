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До України прибув президент Швейцарії Кассіс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

швейцарія

З офіційним візитом до України прибув президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter президента

"Знову в Україні - через рік після мого останнього візиту. Моя мета - скласти враження про ситуацію у зв’язку з війною, гуманітарну ситуацію та підготовчу роботу до відбудови країни", - повідомив Кассіс.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+13
Абасравшємуся Штайнмаєру-читати обов'язково...
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20.10.2022 10:22
+6
Повезіть його до Миколаїва або Запоріжжя
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20.10.2022 10:22
+5
Добро пожаловать! Каким ветром?
Просто президент не получает красные папочки и не сцыт ознакомиться лично
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20.10.2022 10:24
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Абасравшємуся Штайнмаєру-читати обов'язково...
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20.10.2022 10:22 Відповісти
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20.10.2022 10:47 Відповісти
Повезіть його до Миколаїва або Запоріжжя
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20.10.2022 10:22 Відповісти
Будет встречаться с Пиар-асом?
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20.10.2022 10:23 Відповісти
Ні, з ******(путиньім) вже ніхто зустрічатися не буде.
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20.10.2022 10:58 Відповісти
Добро пожаловать! Каким ветром?
Просто президент не получает красные папочки и не сцыт ознакомиться лично
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20.10.2022 10:24 Відповісти
На виході "0".
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20.10.2022 10:24 Відповісти
А шайзенмаєр обісравсь
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20.10.2022 10:32 Відповісти
Швейцарія цим демонструє,що заяви прокремлівських країн - блеф.
І дає зрозуміти,що підтримка України буде тривати і надалі.
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20.10.2022 10:43 Відповісти
Всі , хто їздять в Бучу , починають розуміти українців . За що і проти кого вони воюють
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20.10.2022 10:49 Відповісти
если рынок акций расте, предположительно доу джонс падает, потому что 500 акционеров в стране просто вкладывают деньги и образуется пузырь. Nasdaq Composite[ред. | ред. код] растет до 5000 и тогда война, республиканцы не должны прийти к власти.
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20.10.2022 11:16 Відповісти
сейчас падение рынка акций потому что в Украине война. это республиканцы нагадили.
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20.10.2022 11:19 Відповісти
Такий поважний ілюмінат не їздить туди-сюди просто так. Значить намічається щось важливе.
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20.10.2022 11:23 Відповісти
акционеры не вкладывают деньги, потому что промышленность не растет. выборы в парламент должны что-то изменить. демократы должны набрать большинство. тогда, акционеры вложат деньги, промышленность не будет расти. это не зависит от парламента. рынок США не регеулируется, биржа не регулируется парламентом. кредиты брать можно. я представляю украинцев на бравших кредитов в Европе, под зп.
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20.10.2022 11:24 Відповісти
а снаряди до Гепардів привіз?
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20.10.2022 13:40 Відповісти
 
 