До України прибув президент Швейцарії Кассіс

З офіційним візитом до України прибув президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter президента.

"Знову в Україні - через рік після мого останнього візиту. Моя мета - скласти враження про ситуацію у зв’язку з війною, гуманітарну ситуацію та підготовчу роботу до відбудови країни", - повідомив Кассіс.

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