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Від початку деокупації на Харківщині зареєстровано 1685 воєнних злочинів, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

На визволених ЗСУ територіях Харківської області продовжують реєструвати воєнні злочини російських окупантів.

Про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 1685 воєнний злочин, з яких найбільше за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни. - Ред.) – 1492, за ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність. - Ред.) – 165 та інші", - йдеться в повідомленні.

Тривають роботи по обстеженню та розмінуванню населених пунктів. Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початком деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1 544,95 гектара. Вилучено 23 985 вибухонебезпечних предметів, знищено – 2 451.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Також хотілось аби покарали тих виродків, які 23.02 закликали готуватися до шашликів і завіряли нас що ніякої війни не буде. Бо жінок, дітей, молодих людей можна було вивезти із прикордонних областей вглиб країни і запобігти тисячам злочинів проти них. Однак у нас не на часі критикувати владу, бо вона займається дуже відповідальною роботою - записує відосіки.
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20.10.2022 10:43 Відповісти
 
 