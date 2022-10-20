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Воллес виступить у парламенті Британії із заявою щодо України
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у четвер, 20 жовтня, виступить у парламенті із заявою щодо України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Виступ Воллеса запланований після його поїздки до США, де він зустрівся з головою Пентагону Ллойдом Остіном. За деякими даними, сторони негайно зустрілися на тлі побоювання посилення загрози з боку російського президента Володимира Путіна.
Однак, цю інформацію спростував міністр закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі. Він назвав зустріч глав міністерств оборони Британії та США "звичайною".
Топ коментарі
+11 Mykola Trofimenko a12d9878
показати весь коментар20.10.2022 14:13
+4 Джон Сноу a2bba6b8
показати весь коментар20.10.2022 14:41
+3 житель юговостока
показати весь коментар20.10.2022 14:41
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В общем, сейчас в рейтинге общественного мнения с большим отрывом лидируют лейбористы. А вот хорошо это для Украины или плохо - не знаю, не копенгаген.