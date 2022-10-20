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Новини За кордоном
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Велика Британія (3702) Україна (5237) Воллес (212)

Воллес виступить у парламенті Британії із заявою щодо України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у четвер, 20 жовтня, виступить у парламенті із заявою щодо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Виступ Воллеса запланований після його поїздки до США, де він зустрівся з головою Пентагону Ллойдом Остіном. За деякими даними, сторони негайно зустрілися на тлі побоювання посилення загрози з боку російського президента Володимира Путіна.

Однак, цю інформацію спростував міністр закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі. Він назвав зустріч глав міністерств оборони Британії та США "звичайною".

Також читайте: Глава Пентагону Остін провів перемовини щодо України з міністром оборони Британії Воллесом. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Якщо коротко про результати зустрічі
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20.10.2022 14:13
+4
Ви недавно на планеті Земля?
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20.10.2022 14:41
+3
Но при этом часть консерваторов считает что на пост премьера нужно вернуть Джонсона
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20.10.2022 14:41
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Про кузькину мать?
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20.10.2022 14:08 Відповісти
Про неї, родиму
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20.10.2022 14:10 Відповісти
привселюдно скаже ПНХ
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20.10.2022 14:11 Відповісти
догралися з недоробленим ядерним балалаєчником
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20.10.2022 14:12 Відповісти
Якщо коротко про результати зустрічі
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20.10.2022 14:13 Відповісти
Вообще в Британии сейчас, к несчастью для нас, крындец с экономикой, и обвиняют во всём в первую очередь Лиз Трасс. Вполне возможно, её заставят уйти в отставку, как Джонсонюка, только ещё хуже. Надеюсь, что речь Уоллеса никак с этим не связана.
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20.10.2022 14:18 Відповісти
Брєд. Вона тільки місяць як стала Прем'єром. За що відставка?:
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20.10.2022 14:39 Відповісти
Ви недавно на планеті Земля?
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20.10.2022 14:41 Відповісти
Я власне з початку теж не вірив - але ж події нажаль відбуваються дуже, якщо не казати занадто швидко.
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20.10.2022 15:32 Відповісти
Якщо подивитися на історія Джосона та Трасс приходиш до висновку, що проблема не скільки із економікою, а в інтригах в самій Консервативній партії - "Гамлет" відповичає))) Джентильмени та Леді граються в "Шекспіра", живуть же люди.
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20.10.2022 14:40 Відповісти
Как ни прискорбно, всё очень реально - курс фунта рухнул с $1.30 до $1.03 за буквально пару недель. Рынкам плевать на то, какие там междусобойчики у консерваторов - они смотрят на экономические показатели. Другое дело, что свою экономическую программу Лиз строила в пику сунаку - и тут да, партийный междусобойчик привёл к плачевным экономическим последствиям.

В общем, сейчас в рейтинге общественного мнения с большим отрывом лидируют лейбористы. А вот хорошо это для Украины или плохо - не знаю, не копенгаген.
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20.10.2022 15:20 Відповісти
Но при этом часть консерваторов считает что на пост премьера нужно вернуть Джонсона
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20.10.2022 14:41 Відповісти
Интрига в том, кто будет подписывать акт капитуляции. А этого хотят все
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20.10.2022 14:50 Відповісти
не все.
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20.10.2022 15:10 Відповісти
Остін - Воллес , оперативно....
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20.10.2022 15:09 Відповісти
 
 