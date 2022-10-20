Швейцарія виділить 15 млн франків на розвиток цифровізації в Україні

Сьогодні Мінцифра та Швейцарська агенція розвитку та співробітництва (SDC) підписали меморандум про співпрацю країн у сфері цифрової трансформації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Як зазначається, Швейцарія додатково виділить 15 млн франків у межах Програми EGAP, ці кошти будуть спрямовані на розвиток нових цифрових послуг та сервісів, необхідних для українців під час повномасштабної війни.

За підтримки цієї Програми Мінцифра вже створила портал та застосунок Дія, запустила багато важливих сервісів та послуг, серед яких — COVID-сертифікати, єМалятко, єПідтримка тощо.

Також генеральна директорка Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC) Патриція Данці зауважила, що вони й надалі планують посилювати партнерство з Україною та підтримувати наші цифрові ідеї та проєкти.

У міністерстві подякували за підтримку уряду Швейцарії та Програмі "Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади" (EGAP) в Україні, яка впроваджується Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge.

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