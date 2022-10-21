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Франція закликає Іран негайно припинити підтримку війни РФ проти України: "Постачання зброї є порушенням резолюції Радбезу"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

франція

Офіційний Париж закликав Тегеран негайно припинити будь-які форми підтримки агресивної війни, розв’язаної Росією проти України.

Про це повідомляє МЗС Франції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що Рада ЄС у четвер ухвалила санкції проти фізичних і юридичних осіб, причетних до передачі та виробництва іранських безпілотників, які використовуються російськими збройними силами в Україні. МЗС уточнює, що ці заходи полягають у забороні на в'їзд на територію Європейського Союзу й заморожуванні фінансових активів осіб та організацій, включених до списку.

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"Ці постачання є порушенням резолюції 2231 Ради Безпеки, ухваленої у 2015 році, яка регулює передачу ракет і безпілотників до Ірану та з нього. Ми закликаємо Іран негайно припинити всі форми підтримки агресивної війни, розв'язаної росією проти України в порушення основоположних принципів Статуту ООН", - наголошують у зовнішньополітичному відомстві Франції.
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Топ коментарі
+9
Сейчас мировое сообщество напоминает картинку с удавом и кроликом застывшим в ужасе перед его пастью. Но, курва, удав то один. А кроликов, вернее и просто кроликов и кролищей невиданных размеров невероятно много. Они могут этого удава изрызть в клочья мгновенно. Но почему то это не происходит. Все это стадо кролей практически покорно ждет своей очереди попасть на ужин удаву. Может, надеются что удав насытится ихними товарищами по жилищу на планете, а их не коснется. Но, нет. Удав ненасытен.
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21.10.2022 00:53
+6
Вон ***** ложило х.й на всё, просто пох.й. Поэтому нечего перед террористами сопли размазывать.
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21.10.2022 00:43
+4
Франція волає що вона дуже і дуже занепокоєна, головне це робити з хфранцузьким шармом.
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21.10.2022 00:36
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Франція волає що вона дуже і дуже занепокоєна, головне це робити з хфранцузьким шармом.
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21.10.2022 00:36 Відповісти
"- Чё он меня всё пугает? Что меня пугать? У меня три пожизненных заключения." (с)
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21.10.2022 00:39 Відповісти
Вон ***** ложило х.й на всё, просто пох.й. Поэтому нечего перед террористами сопли размазывать.
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21.10.2022 00:43 Відповісти
Да и кроме х.я, еще до х.я чого ложили, і с прибором і без....про шо мова? другий раз думається точно вальти не всі в колоді... Це - те ро ри сти, які санкції і розмови????
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21.10.2022 00:48 Відповісти
Ну вот теперь точно послушаются и перестанут поставлять. Еще и извинятс
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21.10.2022 00:47 Відповісти
В Ірану з французами особливі стосунки. Франція завжди виступала адвокатом Ірану та топила за зняття з нього санкцій. Для Ірану втрата підтримки Франції буде досить відчутною. *****, чому цензор не дає посилання на пов'язані новини? Люди не розуміють контекст! На все треба викликати пояснювальну бригаду.
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21.10.2022 02:59 Відповісти
Сейчас мировое сообщество напоминает картинку с удавом и кроликом застывшим в ужасе перед его пастью. Но, курва, удав то один. А кроликов, вернее и просто кроликов и кролищей невиданных размеров невероятно много. Они могут этого удава изрызть в клочья мгновенно. Но почему то это не происходит. Все это стадо кролей практически покорно ждет своей очереди попасть на ужин удаву. Может, надеются что удав насытится ихними товарищами по жилищу на планете, а их не коснется. Но, нет. Удав ненасытен.
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21.10.2022 00:53 Відповісти
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21.10.2022 00:58 Відповісти
Франція закликає Іран "припинити підтримку війни рф проти України". І, водночас, ляпає, що "Поставки озброєнь є "порушенням Резолюції Радбезу" (?!) Так можна зрозуміти цю францу що і "поставка озброєнь Україні є порушенням резолюції Радбезу?" Багато хто в Європі може з ентузіазмом ухопитися за цей заклик цих сикливих і хитрих жабоїдів...
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21.10.2022 06:28 Відповісти
Ну просто дивуєшся від тих гейропейських дурпеликів
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21.10.2022 07:22 Відповісти
Микрон уже звонил в Тегеран? Нет? Сейчас начнёт
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21.10.2022 07:30 Відповісти
 
 