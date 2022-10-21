Франція закликає Іран негайно припинити підтримку війни РФ проти України: "Постачання зброї є порушенням резолюції Радбезу"
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Офіційний Париж закликав Тегеран негайно припинити будь-які форми підтримки агресивної війни, розв’язаної Росією проти України.
Про це повідомляє МЗС Франції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Зазначається, що Рада ЄС у четвер ухвалила санкції проти фізичних і юридичних осіб, причетних до передачі та виробництва іранських безпілотників, які використовуються російськими збройними силами в Україні. МЗС уточнює, що ці заходи полягають у забороні на в'їзд на територію Європейського Союзу й заморожуванні фінансових активів осіб та організацій, включених до списку.
"Ці постачання є порушенням резолюції 2231 Ради Безпеки, ухваленої у 2015 році, яка регулює передачу ракет і безпілотників до Ірану та з нього. Ми закликаємо Іран негайно припинити всі форми підтримки агресивної війни, розв'язаної росією проти України в порушення основоположних принципів Статуту ООН", - наголошують у зовнішньополітичному відомстві Франції.
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