Вранці окупанти випустили 6 мін по одній із громад на Сумщині

Сьогодні після 5 ранку росіяни обстріляли Зноб-Новгородську громаду в Шосткинському районі Сумської області.

Про це повідомив у телеграмі глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч на території області була тихою, але після 5 ранку від росіян прилетіло 6 мін по Зноб-Новгородській громаді. Без жертв та руйнувань", - написав він.

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