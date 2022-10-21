Вранці окупанти випустили 6 мін по одній із громад на Сумщині
Сьогодні після 5 ранку росіяни обстріляли Зноб-Новгородську громаду в Шосткинському районі Сумської області.
Про це повідомив у телеграмі глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніч на території області була тихою, але після 5 ранку від росіян прилетіло 6 мін по Зноб-Новгородській громаді. Без жертв та руйнувань", - написав він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Андрей Шимановский #498158
показати весь коментар21.10.2022 10:41 Відповісти Мені подобається 0
Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар21.10.2022 10:46 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль