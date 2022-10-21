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Вранці окупанти випустили 6 мін по одній із громад на Сумщині

сумщина,область,сумська

Сьогодні після 5 ранку росіяни обстріляли Зноб-Новгородську громаду в Шосткинському районі Сумської області.

Про це повідомив у телеграмі глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч на території області була тихою, але після 5 ранку від росіян прилетіло 6 мін по Зноб-Новгородській громаді. Без жертв та руйнувань", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти відкрили вогонь зі ствольної артилерії по Середино-Будській громаді на Сумщині. Зафіксовано 12 прильотів, - ОВА

Автор: 

обстріл (28378) Сумська область (3651) Живицький Дмитро (466)


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Как у этих ублюдков отбить желание стрелять по нашей территории?
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21.10.2022 10:41 Відповісти
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21.10.2022 10:46 Відповісти
 
 