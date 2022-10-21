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ЗСУ отримали засоби зв’язку та розвідки за сприяння Favbet Foundation

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За сприяння фонду Favbet Foundation один із підрозділів Збройних сил України отримав 8 сучасних радіостанцій Hytera і тепловізор AGM.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Техніка і спорядження надійшли в розпорядження підрозділу ЗСУ, який виконує бойові завдання на Харківському напрямку.

Як повідомлялося, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.

Автор: 

букмекери (93) допомога (8334)


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Трохи навчилися мовчати щодо поставок.. Але все-одно хочеться щось бовкнути..
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21.10.2022 13:48 Відповісти
 
 