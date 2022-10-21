ЗСУ отримали засоби зв’язку та розвідки за сприяння Favbet Foundation
За сприяння фонду Favbet Foundation один із підрозділів Збройних сил України отримав 8 сучасних радіостанцій Hytera і тепловізор AGM.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
Техніка і спорядження надійшли в розпорядження підрозділу ЗСУ, який виконує бойові завдання на Харківському напрямку.
Як повідомлялося, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.
На сьогодні 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кирило Кожумяка
показати весь коментар21.10.2022 13:48 Відповісти Мені подобається 0
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль