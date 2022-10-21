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Потужні вибухи чути в окупованому Херсоні ввечері 21 жовтня, - соцмережі. ВIДЕО
Пізнім вечором 21 жовтня у окупованому росіянами Херсоні чути потужні вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Х##вый Херсон.
"Попередньо знову обстріл орків у районі Антонівки", - зазначає канал.
Топ коментарі
+50 константен
показати весь коментар21.10.2022 23:30
+30 Валерий Викторович #508978
показати весь коментар21.10.2022 23:41
+28 Evgeny N
показати весь коментар21.10.2022 23:50
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А на те, що для цивільних переправа перестає працювать о 20:00, а комендантська година з 22:00, то о 23:00 "укро-фашисти" стріляють тільки по цивільним! Ага!
Нє, ну є ж довбні, які у це повірять!
В мене таке враження, що на московії, при родах, дитині роблять трепанацію і виймають мізки останні років 20-25... А до цього їм просто в голову (при народженні) додавали просте лайно, але з імперським "душком"...
Там немає проблем з електрикою виявляється.
За наш рахунок окуповані території шикують
Там лаптєй туєва хуча панаєхала за херсонськими кавунами.
- Мы эвакуируемся?
- Нет, дура ***, можешь туда насрать!