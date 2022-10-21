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Потужні вибухи чути в окупованому Херсоні ввечері 21 жовтня, - соцмережі. ВIДЕО

Пізнім вечором 21 жовтня у окупованому росіянами Херсоні чути потужні вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Х##вый Херсон.

"Попередньо знову обстріл орків у районі Антонівки", - зазначає канал.

Автор: 

обстріл (28378) Херсон (3344)


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Топ коментарі
+50
Хер вам...а не сон.
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21.10.2022 23:30
+30
там в мозги срут с 1917 года , эта страна была сделана рабами и алкашами, , для рабов и алкашей .
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21.10.2022 23:41
+28
З того часу срали в мізки усім: і московитам (цим продовжили, бо сруть їм ще з XVI ст.), і білорусам, і нам (трохи пізніше, але теж було)... І вбивали чи катували (гноїли в лягерях) тих, в кого те лайно не прижилося... Але ми лишилися УКРАЇНЦЯМИ, дякувати нашим батькам і Богу за цю милість, а вони перестали бути... Не те що нацією, а перестали бути взагалі людьми... Так, якийсь скот - не більше...
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21.10.2022 23:50
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Хер вам...а не сон.
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21.10.2022 23:30 Відповісти
Тонко
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22.10.2022 00:30 Відповісти
Підганяють другу армію світу щоб швидше тікали на лівий берег, який чомусь асоціюється з LB.
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21.10.2022 23:32 Відповісти
Я думаю там многие из матрешечников вообще не понимают что происходит. Как обычно идут одновременно противоречащие друг другу приказы. И кстати, я думаю не все из военнослужащих ********* знают где левый берег, а где правый)
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22.10.2022 00:04 Відповісти
👍🤝😂
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22.10.2022 10:23 Відповісти
Ну так, авжеж! Вбито 100500 цивільних!
А на те, що для цивільних переправа перестає працювать о 20:00, а комендантська година з 22:00, то о 23:00 "укро-фашисти" стріляють тільки по цивільним! Ага!

Нє, ну є ж довбні, які у це повірять!

В мене таке враження, що на московії, при родах, дитині роблять трепанацію і виймають мізки останні років 20-25... А до цього їм просто в голову (при народженні) додавали просте лайно, але з імперським "душком"...
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21.10.2022 23:38 Відповісти
там в мозги срут с 1917 года , эта страна была сделана рабами и алкашами, , для рабов и алкашей .
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21.10.2022 23:41 Відповісти
З того часу срали в мізки усім: і московитам (цим продовжили, бо сруть їм ще з XVI ст.), і білорусам, і нам (трохи пізніше, але теж було)... І вбивали чи катували (гноїли в лягерях) тих, в кого те лайно не прижилося... Але ми лишилися УКРАЇНЦЯМИ, дякувати нашим батькам і Богу за цю милість, а вони перестали бути... Не те що нацією, а перестали бути взагалі людьми... Так, якийсь скот - не більше...
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21.10.2022 23:50 Відповісти
Ні. Рабів та алкашів просто використали нові хазяї. Спершу з Генерального штабу Німеччини, потім Гітлер для відродження Німеччини, далі всілякі Шрьодери з Меркелями і Роттенбергами...
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22.10.2022 03:33 Відповісти
Там в мозги хэзать начали со времен Алексея "Борова" Михайловича, если не раньше.
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22.10.2022 11:17 Відповісти
Так а вуличне освітлення горить в Херсоні?
Там немає проблем з електрикою виявляється.
За наш рахунок окуповані території шикують
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21.10.2022 23:46 Відповісти
А на окупованій території люди не наші? Що ви таке пишете?
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22.10.2022 00:24 Відповісти
Окуповані території - наші, а от з людьми нє фсьо так однозначно.

Там лаптєй туєва хуча панаєхала за херсонськими кавунами.
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22.10.2022 00:34 Відповісти
Ви ж знаєте, що гуманітарними питаннями на окупованих територіях має займатись окупант.
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22.10.2022 06:46 Відповісти
А що за дебільно-кацапська звичка називати своє рідне місто хуjovym?
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22.10.2022 00:15 Відповісти
Бо доки в місті переважна більшість руснявьіх це ху@ове місто.
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22.10.2022 06:13 Відповісти
Кацап с чемоданом не бежит, он просто хочет быть похожим на своего фюрера
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22.10.2022 00:32 Відповісти
Кацапский генерал забегает в комнату с чемоданом. Жена спрашивает
- Мы эвакуируемся?
- Нет, дура ***, можешь туда насрать!
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22.10.2022 00:39 Відповісти
Самое прикольное что в наших сетях аналогично пишут про хохла. Вероятно что со стороны прикольно смотреть на воюющих придурков.
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22.10.2022 11:15 Відповісти
 
 