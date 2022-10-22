"Іран та Росія будуть притягнуті до відповідальності", - МЗС Канади
У Міністерстві закордонних справ Канади заявили, що засуджують підтримку іранським режимом російських військових злочинів в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС Канади у Twitter.
"Канада рішуче засуджує активну підтримку Іраном російських звірств в Україні шляхом продажу зброї та направлення іранського військового персоналу для тренування і надання допомоги російським силам у використанні іранської зброї", - йдеться в повідомленні.
У канадському відомстві уточнили, що такі дії "призводять до загибелі мирного населення, загрожують глобальному миру та безпеці і мають бути припинені".
"Іран та Росія будуть притягнуті до відповідальності", – запевнили у МЗС Канади.
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