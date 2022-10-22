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"Іран та Росія будуть притягнуті до відповідальності", - МЗС Канади

канада

У Міністерстві закордонних справ Канади заявили, що засуджують підтримку іранським режимом російських військових злочинів в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС Канади у Twitter.

"Канада рішуче засуджує активну підтримку Іраном російських звірств в Україні шляхом продажу зброї та направлення іранського військового персоналу для тренування і надання допомоги російським силам у використанні іранської зброї", - йдеться в повідомленні.

У канадському відомстві уточнили, що такі дії "призводять до загибелі мирного населення, загрожують глобальному миру та безпеці і мають бути припинені".

"Іран та Росія будуть притягнуті до відповідальності", – запевнили у МЗС Канади.

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Автор: 

Іран (2023) Канада (2190) росія (65073)


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Політики часто вживають термін "рішуче засудження". Мабуть, на противагу нерішучому.
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22.10.2022 07:18 Відповісти
А ще є " мощний сігнал"
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22.10.2022 07:56 Відповісти
Скільки мотузці не витися,але свою шию в Гаазі знайде.
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22.10.2022 07:27 Відповісти
велика доля кацапс'коі пропаґанди йде з канада, ви хоча б з цим впорайтес' шо під носом
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22.10.2022 07:51 Відповісти
до сих пір кацапщина не притягнута за війну у Грузії в 2008 році, анексію Криму та Донбасу в 2014.
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22.10.2022 07:54 Відповісти
А Білорусь?
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22.10.2022 08:06 Відповісти
Два терористи - росія і іран. А де картопельне чудо лукашенко? Воно таекож привело свою країну до війни проти України.
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22.10.2022 08:56 Відповісти
Не забудьте додати ще Білорусь...
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22.10.2022 10:51 Відповісти
 
 