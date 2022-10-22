РФ вербує бойовиків в одній із країн Близького Сходу, - Генштаб
Росія вербує іноземних найманців, зокрема у країні Близького Сходу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Поряд з пошуком зброї російське військове керівництво не полишає спроб залучення до війни в України іноземних найманців.
За наявною інформацією, у одній із країн Близького Сходу продовжується вербування бойовиків", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар22.10.2022 08:36
+8 Vladyslav Novikov
показати весь коментар22.10.2022 08:23
+7 Joshua Merlin
показати весь коментар22.10.2022 08:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Где камера?, я хочу это снимать!
всем зрадойобам которые только и ищут возможность хоть где то увидеть зраду желаю прилета кацапской ракеты на их головы,вы как говорит Карась хуже кацапни