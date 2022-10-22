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Новини Агресія Росії проти України Війна
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РФ вербує бойовиків в одній із країн Близького Сходу, - Генштаб

рф

Росія вербує іноземних найманців, зокрема у країні Близького Сходу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Поряд з пошуком зброї російське військове керівництво не полишає спроб залучення до війни в України іноземних найманців.

За наявною інформацією, у одній із країн Близького Сходу продовжується вербування бойовиків", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 10 населених пунктів на Харківщині, Луганщині та Донеччині, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17309) Генштаб ЗС (6549) найманці рф (2052)


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Топ коментарі
+11
101-я дивизия США впервые за 80 лет переброшена в Европу: идут учения у границы Украины
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22.10.2022 08:36
+8
Боевик очень жарких, пустынных краев в заснеженном лесу зимой?
Где камера?, я хочу это снимать!
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22.10.2022 08:23
+7
ну информация супер... в одной из ближневосточных стран... тому кто эту информацию ни о чем получил яйца надо на голову натянуть... как тот волк, который в мороз натянул красную шапочку по самые некуда...
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22.10.2022 08:33
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Боевик очень жарких, пустынных краев в заснеженном лесу зимой?
Где камера?, я хочу это снимать!
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22.10.2022 08:23 Відповісти
весной
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22.10.2022 08:35 Відповісти
Ще гірше - в лісі хоч вітер дме менше! Нічого немає гіршого, ніж вітри у нашому Причорномор"ї зимою Степ і сирість неміряна Тепло витягує як губка - воду! Краще вже морозець
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22.10.2022 10:52 Відповісти
Та то вже таке, погоди не зробить, а м'яса собакам, вовкам, лисицям більше буде.
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22.10.2022 08:27 Відповісти
ну информация супер... в одной из ближневосточных стран... тому кто эту информацию ни о чем получил яйца надо на голову натянуть... как тот волк, который в мороз натянул красную шапочку по самые некуда...
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22.10.2022 08:33 Відповісти
Що за таємниці від людей? Хіба не зрозуміло, що це давній союзник рашки, Сірійська Арабська Республіка...Мдаааа...Це вояки ще ті...Ізраїль не дасть збрехати🤣🤣🤣
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22.10.2022 08:33 Відповісти
101-я дивизия США впервые за 80 лет переброшена в Европу: идут учения у границы Украины
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22.10.2022 08:36 Відповісти
ого невже на землі обітованній знайшлись охочі повоювати із числа емігрантів?
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22.10.2022 08:39 Відповісти
Украинским козакам пох каким мясом кормить бродячих собак и лисиц. И особо дохрена они не на вербуют.
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22.10.2022 08:50 Відповісти
Чому ГШ гічого не розповідає про те, що робиться під Лиманом, Білогорвкою, Бахмутом. І Гайдай раптово зник...
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22.10.2022 09:09 Відповісти
В Подоляка з Люсею запитай.
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22.10.2022 09:16 Відповісти
мясо пітаеться атаковать его отбивают,поднакомис силы пойдем в атаку сами опять,или тебе по 20 городов в день освобождать?)))не будь клоуном.
всем зрадойобам которые только и ищут возможность хоть где то увидеть зраду желаю прилета кацапской ракеты на их головы,вы как говорит Карась хуже кацапни
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22.10.2022 09:26 Відповісти
Правда - зрадойобство, безграмотний хлопчику? Нєдопєрєпіл, дурнику?
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22.10.2022 09:32 Відповісти
Бо Залужний Гайдаю виделкою язика до столу пришпилив - він теліпав ним багато!
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22.10.2022 10:54 Відповісти
Для 'гостей' з Близького сходу ЗСУ приготує близький кінець 💀🤕👳‍♀️
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22.10.2022 09:12 Відповісти
А чому не говорять назву країни ? Може Ізраїль ? Якщо на нас нападе Ізраїль Зеля теж це ніколи не признає.
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22.10.2022 10:08 Відповісти
Принаймні - узбеки, таджики, казахи, кавказці воюють за кацапстан, як діди за совок.
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22.10.2022 10:17 Відповісти
 
 