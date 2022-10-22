РФ вербує бойовиків в одній із країн Близького Сходу, - Генштаб

Росія вербує іноземних найманців, зокрема у країні Близького Сходу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Поряд з пошуком зброї російське військове керівництво не полишає спроб залучення до війни в України іноземних найманців.

За наявною інформацією, у одній із країн Близького Сходу продовжується вербування бойовиків", - йдеться в повідомленні.

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